Bí kíp nấu món măng tây xào thịt bò khiến chồng con gật gù khen ngon

Dầu ăn: 2,5 muỗng canh

Gia vị thông dụng: Muối, đường, hạt nêm, tiêu,...

Cách chế biến Thịt bò xào măng tây

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt bò

Để khử sạch mùi hôi, thịt bò sau khi mua về các bạn đem bóp với muối khoảng 5 - 10 phút sau đó rửa lại nhiều lần với nước, để ráo rồi dùng dao cắt thịt thành các lát mỏng vừa ăn.

Ướp thịt bò với 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều và để cho thịt bò ngấm gia vị khoảng 15 phút.

Bước 2: Sơ chế măng tây

(*) Lưu ý cách chọn măng tây nên chọn ngọn thon nhỏ, màu xanh non, không bị ngả vàng. Khi bạn cầm vào có cảm giác giòn cứng, có tiếng kêu khi bạn bẻ. Nên kiểm tra phần ngọn măng, chọn ngọn măng mà có màu xanh đậm hoặc có màu tím nhạt là những cây măng còn tươi.

Để loại bỏ hết bụi bẩn, sau khi mua về bạn ngâm măng tây với nước muối loãng trong 10 phút, sau đó, bạn rửa măng lại với 2 - 3 lần nước, để ráo

Dùng dao cắt bỏ phần cứng ở cuối thân măng tầm 1 đến 2 lóng tay nhỏ rồi tiếp tục cắt măng tây thành các khúc vừa ăn khoảng 2 lóng tay lớn.

Bước 3: Chế biến món thịt bò với măng tây

Đầu tiên, bạn nấu nước để luộc sơ măng tây, thêm đường vào nồi với tỉ lệ 1 lít nước tương ứng 5g đường. Công đoạn này giúp măng tây sau khi xào vừa giữ được màu xanh vừa giòn, ngọt. Khi nước sôi, bạn cho măng tây vào và đậy nắp. Luộc măng tây trong 1 phút thì vớt ra và cho vào nước đá sau đó để ráo.

Sau đó, bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, sau đó cho toàn bộ phần tỏi băm còn lại vào rồi phi thơm. Khi tỏi đã dậy mùi, trút thịt bò vào xào ở lửa vừa khoảng 5 - 7 phút. Đảo đều và đảo nhanh tay trên lửa lớn, khi nào bạn thấy thịt đã chín tái thì bạn cho măng tây vào xào cùng.

Cho tiếp vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng cùng với 1 muỗng cà phê muối, 1 /2 muỗng cà phê hạt nêm và 50ml nước lọc. Đảo đều măng tây ở lửa vừa khoảng 5 - 10 phút cho măng tây chín.

Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn bạn rồi xào thêm trong khoảng 3 phút nữa thì bạn tắt bếp, nhấc chảo xuống.

Bày thịt bò xào măng tây ra dĩa, rắc thêm 1 ít tiêu xay lên trên, trang trí lại cho đẹp mắt là hoàn thành.

Thành phẩm món Thịt bò xào măng tây

Món ăn thơm ngon, hương vị đậm vị nhìn rất hấp dẫn.

Thịt bò thì mềm không bị khô, không bị dai.

Còn măng tây thì ăn giòn ngọt và không chín quá.Khi bạn trần măng tây xong thì nên bỏ vào trong nước đá lạnh để cho măng tây sẽ được xanh mướt và có được độ giòn ngon.

Nên xào thịt bò cùng với lửa to để thịt bò sẽ không bị khô và dai.

Bỏ Túi Một Số Lưu Ý Để Món Ăn Trở Nên Hoàn Hảo

Để tiết kiệm thời gian chế biến, bạn nên chọn măng tây thân mảnh. Về hương vị thì thân mảnh và thân mập đều ngon như nhau. Chọn những cây tươi xanh, cứng, không bị mềm và bị đổi màu.

Luộc sơ măng tây với đường thay vì muối sẽ giúp bạn giữ được độ ngọt, màu sắc cũng như giá trị dinh dưỡng. Măng tây sau khi luộc sơ ngâm với nước đá để không bị thâm và giòn hơn.

Xào thịt bò với lửa to và không xào quá lâu để tránh bị khô và dai. Đây cũng là lí do bạn nên xào riêng hai nguyên liệu.

Giá Trị Dinh Dưỡng Của Món Thịt bò xào măng tây

Nguyên liệu chính của món ăn là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Măng tây còn được gọi là “hoàng đế” của các loại rau xanh và có 3 loại tương ứng với các màu sắc: xanh, trắng, tím. Ngoài chứa các chất như: chất xơ, protein, gluxits, vitamin (A, C, K, B2, B6,…) thì măng tây còn cung cấp Inulin – có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột. Hơn nữa, trong măng tây có đến ¼ khối lượng là các khoáng chất cần thiết cho cơ thể: canxi, kali, kẽm, magie. Vì những tác dụng tốt cho sức khỏe mà măng tây dần trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều trong ẩm thực ở nước ta.

Thịt bò từ lâu đã được đánh giá là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Với khẩu phần ăn hợp lí sẽ giúp bạn cung cấp đầy đủ chất sắt, vitamin B12, protein cho cơ thể để hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch, phục hồi sức khỏe sau suy nhược, cải thiện tình trạng thiếu máu và phát triển cơ bắp.

Măng tây xào thịt bò là một món ăn tuy đơn giản nhưng hương vị lạ miệng. Sự kết hợp giữa độ giòn sần sật của măng tây và vị ngọt, mềm của thịt bò sẽ mang lại cho gia đình bạn một bữa ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng.

Măng tây xào thịt bò là món xào hấp dẫn, thanh vị cực bắt cơm. Còn chần chừ gì nữa mà không chế biến món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức nhé. Chúc bạn thành công!