4 cách kho cá nục không bị tanh, hương vị đậm đà, thơm ngon khó cưỡng

Bạn nên chọn mua những con cá nục có mang cá màu đỏ tươi, mắt cá trong và cá có miệng ngậm kín.

Cá nục mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như: ngăn ngừa bệnh tim, làm giảm nguy cơ tiểu đường, điều khiển mức huyết áp, cải thiện chức năng não bộ,… Thịt cá sau khi chế biến có vị beo béo dễ ăn và đặc biệt khi kho với các nguyên liệu khác thì đều mang lại nhiều hương vị thơm ngon, có thể thay đổi khẩu vị cho gia đình của mình.

Bạn cũng có thể chọn mua những con cá mà vẩy vẫn còn dính chặt với thân, óng ánh và không có mùi hôi.

Dùng tay ấn thử vào thịt cá thấy có độ đàn hồi tốt, thịt không bị nhão là cá vẫn còn tươi ngon có thể chọn mua.

Bạn không nên chọn mua những con cá có mắt đục, thân cá nhão, mang cá màu đỏ thẫm, chúng đã bị ươn, thịt cá không còn hương vị tươi ngon.

Sơ chế cá nục

Cá nục sau khi mua về bạn dùng dao làm sạch vẩy, bỏ phần mang cá và phần ruột cá. Sau đó dùng muối chà xát và rửa sạch lại với nước.

(*) Lưu ý mẹo khử mùi tanh của cá nục:

Bạn nên ngâm cá nục trong nước vo gạo khoảng 15 - 20 phút, sau đó vớt ra rửa sạch với nước và đem đi chế biến.

Bạn cũng có thể ngâm cá trong nước có để 1 ít gừng đập dập khoảng 5 phút, sau đó vớt ra rửa sạch, để ráo nước.

Hoặc bạn có thể ngâm cá trong hỗn hợp muối và rượu khoảng 10 phút rồi vớt ra rửa sạch, để ráo nước.

Các cách kho cá nục chuẩn công thức mẹ nấu

1. Cá nục kho keo

a. Nguyên liệu

Cá nục: 1kg (loại nhỏ)

Hành tím: 10 củ

Hành lá: 4 nhánh

Ớt hiểm: 6 trái

Nước màu dừa: 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước mắm: 5 muỗng canh

Đường: 2 muỗng canh

Muối: 1 ít

b. Cách kho cá nục keo

Hành tím bóc bỏ vỏ, rửa sạch, sau đó cắt lát mỏng. Ớt hiểm rửa sạch, để ráo nước. Hành lá cắt bỏ phần rễ, rửa sạch, sau đó cắt phần gốc để riêng, phần lá hành cắt khúc khoảng 1/2 lóng tay.

Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, sau đó cho hành tím đã cắt mỏng vào, trộn đều. Tiếp theo cho 5 muỗng canh nước mắm vào chảo cùng với 50ml nước và 1 muỗng canh nước màu dừa, 2 muỗng canh đường, nấu đến khi sôi lên, tắt bếp.

Cho cá vào chảo và tiếp tục bật bếp lên với lửa nhỏ để cá thấm đều gia vị, để ớt vào và kho đến khi nước keo lại. Sau đó cho phần gốc hành vào, đến khi gốc hành chín thì cho phần lá hành đã được cắt khúc lên bề mặt cá và tắt bếp.

2. Cá nục kho thơm

a. Nguyên làm để kho cá nục với thơm

Cá nục 4 con

Thơm ½ trái

Hành lá 4 – 5 nhánh

Hành tím bào mỏng 2 củ

Gia vị nêm nếm: nước mắm, đường, muối, bột ngọt, ớt, nước màu

b. Cách kho cá nục với thơm

Cá nục sau khi làm sạch cho vào nồi và thêm nước mắm, đường, bột ngọt, muối, tiêu, màu điều cùng dầu phi hành và đầu hành đập dập vào trộn đều với thịt cá. Để cá thấm gia vị, bạn nên ướp trong khoảng 30 – 45 phút. (*) Lưu ý: Khi ướp cá và gia vị, bạn nên đảo nhẹ chứ không nên mạnh tay, vì như vậy sẽ khiến cá dễ bị nát.

Thơm rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn. Hành lá rửa sạch, cắt thành từng khúc dài. Hành tím phi thơm.

Sau khi đã ướp cá khoảng 30 – 45 phút, bạn cho thêm thơm, ớt trái vào và bắt lên bếp. Trong thời gian này, bạn nên để lửa vừa đến khi thịt cá săn lại thì thêm nước sôi vừa đủ ngập phần thịt cá. Tiếp tục để lửa vừa, kho đến khi cá chín thì bạn nêm nếm lại lần nữa cho vừa ăn và tắt bếp, thêm hành cắt khúc, tiêu lên phía trên để món ăn thơm ngon hơn.

3. Cá nục kho riềng

a. Nguyên liệu

Cá nục tươi: chuẩn bị theo lượng người ăn

Riềng già: 1 củ nhỏ

Trà: 1 nhúm nhỏ. Trà này để kho cá sẽ có mùi vị rất riêng

Gia vị nấu ăn: muối, tiêu, đường, nước mắm, nước màu, hành lá, ớt cay

b. Cách chế biến món cá nục kho riềng

Cá sau khi làm sạch thì cắt khúc chừng 3cm. Đợi cá ráo hẳn nước thì đem đi chiên xém 2 mặt cá là được.

Đun sôi 1 thìa dầu ăn cùng 2 thìa đường đến khi có màu nâu cánh gián. Múc nước màu ra 1 bát riêng.

Riềng và hành lá làm sạch rồi thái nhỏ.

Dùng chút nước nóng để hãm trà. Sau đó đem lọc lấy nước cốt đặc nhất.

Dùng nồi đất kho cá. Xếp cá cùng các nguyên liệu vào nồi. Đổ nước màu vào cá cùng chút nước lọc. Thêm gia vị và ớt rồi nấu sôi lên.

Cá sôi thì cho nước trà vào và đun nhỏ lửa. Lượng gia vị bạn điều chỉnh cho thích hợp với khẩu vị nhé!

Khi cá chín, nước kho cạn liền cho tiêu vào đảo đều và tắt bếp.

4. Cá nục kho măng:

a. Nguyên liệu

Cá nục: 2 con

Măng: 2-3 nhánh

Riềng: 1 củ

Ớt: 2 quả

Hành lá

Gia vị cần dùng: muối, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, hạt tiêu, nước màu.

b. Cách chế biến cá nục kho măng

Cá nục mua về cắt khúc vừa ăn, sau đó thì bạn hãy cho 1 nửa muỗng cà phê muối, 1 nửa muỗng cà phê hạt tiêu vào để ướp cá rồi để khoảng 20 phút.

Măng bạn hãy cắt thành những khúc vừa rồi bóc bỏ những đoạn già sau đó xé thành những sợi mỏng rửa sạch sau đó cho vào trong 1 cái nồi đun sôi măng rồi vớt măng ra rổ để cho ráo nước. Với cách này các bạn có thể khử được một số thành phần độc hại của măng và giảm vị hăng của măng.

Riềng các bạn hãy cho vào rửa sạch rồi cắt thành lát. Ớt rửa sạch, bỏ hạt, thái lát. Hành lá nhặt sạch rễ, rửa sạch, cắt khúc.

Lấy 1 cái chảo sạch cho dầu vào đun nóng rồi cho cá vào trong chảo rán sơ qua rồi gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu ở dưới.

Sau đó các bạn hãy xếp cá vào trong nồi rồi xếp lên trên 1 lớp măng, tiếp đó là lớp giềng, ớt tươi thái lát rồi cho thêm 3 thìa canh nước màu, nửa thìa canh nước mắm, nửa thìa cà phê hạt nêm lên trên.

Đun lửa lớn cho cá sôi thì bạn hãy vặn lửa nhỏ lại rồi thêm khoảng 200 ml nước sôi (cho nước sôi ngang với mặt của cá). Rồi bạn đậy vung vào đun cho đến khi phần nước trong nồi gần cạn, cá cứng lại, măng ngấm gia vị thì bạn hãy cho hành lá thái khúc vào trong nồi rồi tắt bếp.

Cuối cùng các bạn chỉ cần xếp cá ra đĩa rồi rắc lên trên 1 ít tiêu để giúp cho hương vị của món ăn độc đáo hấp dẫn hơn.

Những cách kho cá nục này sẽ giúp bạn thay đổi khẩu vị thường ngày. Chúng không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon mà còn nhiều dinh dưỡng nữa. Bạn cũng có thể đãi khách bằng món này đấy! Chúc các bạn vào bếp thành công nhé!