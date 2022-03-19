Bánh mì vị tôm chiên giòn rụm - Chấm tương ớt, chill chill một bộ phim hay!

Làm món ăn vặt gọn nhẹ, tôm xay nhuyễn, quết bánh mì chiên. Trẻ con siêu mê mẩn
- Chả cá kẹp lá lốt chiên giòn - Ăn vặt lai rai siêu 'đỉnh'!
- Series món chua ngọt phải 'kết nạp' món này gấp thôi - Gà xốt chanh!
Bánh mì chiên tôm
Nguyên liệu:
- 280gr tôm tươi lột vỏ
- 6 lát bánh mì sandwich
- 1 củ tỏi
- 1 củ hành tím
- 1 quả trứng gà
- 2 muỗng bơ
- Gia vị: Muối, tiêu
Cách làm:
- Xay tôm, hành tím, tỏi, trứng cho mịn. Nêm muối và tiêu tùy khẩu vị
- Cắt bánh mì thành 4 phần bằng nhau
- Kẹp tôm vào giữa giống như làm bánh sandwich
- Quết bơ lên 2 mặt của bánh
- Chiên không dầu ở 176C trong 7 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu