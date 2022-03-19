Bánh mì vị tôm chiên giòn rụm - Chấm tương ớt, chill chill một bộ phim hay!

Món ngon mỗi ngày 19/03/2022 13:58

Làm món ăn vặt gọn nhẹ, tôm xay nhuyễn, quết bánh mì chiên. Trẻ con siêu mê mẩn

Bánh mì chiên tôm 

Bánh mì vị tôm chiên giòn rụm - Chấm tương ớt, chill chill một bộ phim hay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 280gr tôm tươi lột vỏ
  • 6 lát bánh mì sandwich
  • 1 củ tỏi
  • 1 củ hành tím
  • 1 quả trứng gà
  • 2 muỗng bơ
  • Gia vị: Muối, tiêu

Cách làm:

- Xay tôm, hành tím, tỏi, trứng cho mịn. Nêm muối và tiêu tùy khẩu vị

- Cắt bánh mì thành 4 phần bằng nhau

- Kẹp tôm vào giữa giống như làm bánh sandwich

- Quết bơ lên 2 mặt của bánh

- Chiên không dầu ở 176C trong 7 phút

 

Bánh mì vị tôm chiên giòn rụm - Chấm tương ớt, chill chill một bộ phim hay! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Tram Vu

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