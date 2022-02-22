Ăn sáng với xíu mại trứng muối nhé!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 05:19

Món ăn sáng chấm bánh mì tuyệt hảo.

XÍU MẠI TRỨNG MUỐI

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Nguyên liệu:

  • Thịt băm
  • Giò sống
  • Trứng muối lòng đỏ
  • Xốt cà chua
  • Cà rốt 
  • Hành tây 
  • Hành lá 
  • Hành tím 
  • Ngò rí
Ăn sáng với xíu mại trứng muối nhé! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Trộn giò sống và thịt xay theo tỉ lệ 1:1 cùng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café đường + 1 muỗng café bột ngọt + ½ muỗng café bột mì + ½ muỗng café tiêu xay. Trộn thật đều và mạnh tay cho hỗn hợp thấm gia vị, quết lại là được.

- Để nhân nghỉ trong 10 phút

  • Bước 2: Hấp xíu mại

- Trứng muối cắt đôi

- Cho một lượng nhân vừa đủ bao phần trứng muối ở giữa, nặn đều tay cho hơi tròn là được.

 

Ăn sáng với xíu mại trứng muối nhé! - Ảnh 3

 

- Hấp xíu mại trong 15 phút ở lửa vừa, khi xíu mại chín, mở nắp nồi để yên cho nguội bớt trong 5 phút.

  • Bước 3: Làm nước xốt

- Trộn hỗn hợp gồm 3 muỗng canh xốt cà + 2 muỗng canh nước ấm + 1,5 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng café dầu mè.

- Bắt chảo nóng cùng một ít dầu, đảo đều phần hành tím băm đến khi vừa dậy mùi thơm thì cho tiếp café và hành tây vào xào cho hơi mềm.

 

Ăn sáng với xíu mại trứng muối nhé! - Ảnh 4

 

- Tiếp theo cho phần xốt đã trộn sẵn vào chảo, đun lửa nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì cho hành lá vào rồi tắt bếp.

 

Ăn sáng với xíu mại trứng muối nhé! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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