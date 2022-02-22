Ăn sáng với xíu mại trứng muối nhé!

Món ăn sáng chấm bánh mì tuyệt hảo.

XÍU MẠI TRỨNG MUỐI

Nguyên liệu:

Thịt băm

Giò sống

Trứng muối lòng đỏ

Xốt cà chua

Cà rốt

Hành tây

Hành lá

Hành tím

Ngò rí

Cách làm:



Bước 1: Trộn nhân xíu mại

- Trộn giò sống và thịt xay theo tỉ lệ 1:1 cùng với 2 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café đường + 1 muỗng café bột ngọt + ½ muỗng café bột mì + ½ muỗng café tiêu xay. Trộn thật đều và mạnh tay cho hỗn hợp thấm gia vị, quết lại là được.

- Để nhân nghỉ trong 10 phút

Bước 2: Hấp xíu mại

- Trứng muối cắt đôi

- Cho một lượng nhân vừa đủ bao phần trứng muối ở giữa, nặn đều tay cho hơi tròn là được.

- Hấp xíu mại trong 15 phút ở lửa vừa, khi xíu mại chín, mở nắp nồi để yên cho nguội bớt trong 5 phút.

Bước 3: Làm nước xốt

- Trộn hỗn hợp gồm 3 muỗng canh xốt cà + 2 muỗng canh nước ấm + 1,5 muỗng café hạt nêm + 1 muỗng café bột ngọt + 1 muỗng café đường + 1 muỗng café dầu mè.

- Bắt chảo nóng cùng một ít dầu, đảo đều phần hành tím băm đến khi vừa dậy mùi thơm thì cho tiếp café và hành tây vào xào cho hơi mềm.

- Tiếp theo cho phần xốt đã trộn sẵn vào chảo, đun lửa nhỏ đến khi sôi lăn tăn thì cho hành lá vào rồi tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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