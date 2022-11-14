5 loại trái cây ngon rẻ bất ngờ, nhất định phải ăn nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết

Món ngon mỗi ngày 14/11/2022 17:28

Cho dù chúng ta sử dụng bao nhiêu sản phẩm chăm sóc da hay số liệu trình chăm sóc da mà chúng ta tuân theo, kết quả không bao giờ như ý. Trên thực tế, có những lúc các sản phẩm chăm sóc da này phản tác dụng và làm trầm trọng thêm tình trạng da của chúng ta do chứa quá nhiều hóa chất trong đó.

5 loại trái cây ngon rẻ bất ngờ, nhất định phải ăn nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù điều quan trọng là giữ cho làn da của chúng ta sạch sẽ từ bên ngoài, nhưng việc nuôi dưỡng nó từ bên trong lại càng cần thiết hơn. Ăn đúng loại thực phẩm có thể mang lại sự khác biệt đáng kinh ngạc cho làn da của chúng ta.

Điều đầu tiên bạn cần làm là bỏ đường trắng tinh luyện và thay thế bằng các loại đường khác lành mạnh hơn. Tiếp theo, bao gồm các loại trái cây và rau quả dưới đây trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Cà chua

5 loại trái cây ngon rẻ bất ngờ, nhất định phải ăn nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt khoa học, cà chua thuộc họ trái cây. Cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên da và cũng hoạt động như một chất khử rám nắng tốt. Cà chua cũng có thể giúp làm sáng da vì chúng có đầy đủ các đặc tính làm sạch.

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây mùa hè hoàn hảo giúp bạn đủ nước suốt cả ngày. Dưa hấu rất giàu chất chống oxy hóa và chứa hàm lượng nước giúp thải tất cả các chất độc ra khỏi cơ thể. Trái cây giàu Vitamin C này cũng giúp chống lại các nếp nhăn.

Đu đủ

5 loại trái cây ngon rẻ bất ngờ, nhất định phải ăn nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ không chỉ chứa đặc tính làm sáng da mà còn có thể chữa lành sẹo và vết thâm trên mặt hiệu quả. Papain, một loại enzyme có trong đu đủ giúp cải thiện làn da và loại bỏ các đốm đen trên khuôn mặt.

Trái cam

Cam giải độc da và các loại dầu tự nhiên có trong trái cây họ cam quýt này giúp dưỡng ẩm và làm mềm da. Chất chống oxy hóa có trong cam chống lại các gốc tự do để làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt. Nó cũng là một chất tẩy tế bào chết da tốt và giữ cho khuôn mặt không có mụn.

Bí ngô

5 loại trái cây ngon rẻ bất ngờ, nhất định phải ăn nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô là một nguồn giàu vitamin A và C giúp nó trở thành một chất chống lão hóa tốt. Bí ngô cũng giúp cải thiện kết cấu da và bảo vệ da khỏi những tổn thương do các tia UV có hại tạo ra.

Theo Times of India

Muốn đẹp da lợi dáng, sức khỏe rạng ngời, đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm "khét tiếng" đại bổ, siêu dưỡng này

Muốn đẹp da lợi dáng, sức khỏe rạng ngời, đừng nên bỏ qua 5 loại thực phẩm "khét tiếng" đại bổ, siêu dưỡng này

Da có nhiều chức năng. Nó bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn, duy trì sự cân bằng của nước và giảm tác động của việc tiếp xúc với tia UV. Vì vậy, một hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh là điều cần thiết, và với sự phong phú của các sản phẩm chăm sóc da trên thị trường, điều đó có thể khiến bạn choáng ngợp.

Xem thêm
Từ khóa:   trà trái cây giúp làm đẹp da Những loại trái cây tốt cho sức khỏe ăn gì đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 7 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 7 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ