5 loại trái cây ngon rẻ bất ngờ, nhất định phải ăn nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết

Điều đầu tiên bạn cần làm là bỏ đường trắng tinh luyện và thay thế bằng các loại đường khác lành mạnh hơn. Tiếp theo, bao gồm các loại trái cây và rau quả dưới đây trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Mặc dù điều quan trọng là giữ cho làn da của chúng ta sạch sẽ từ bên ngoài, nhưng việc nuôi dưỡng nó từ bên trong lại càng cần thiết hơn. Ăn đúng loại thực phẩm có thể mang lại sự khác biệt đáng kinh ngạc cho làn da của chúng ta.

Về mặt khoa học, cà chua thuộc họ trái cây. Cà chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông trên da và cũng hoạt động như một chất khử rám nắng tốt. Cà chua cũng có thể giúp làm sáng da vì chúng có đầy đủ các đặc tính làm sạch.

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây mùa hè hoàn hảo giúp bạn đủ nước suốt cả ngày. Dưa hấu rất giàu chất chống oxy hóa và chứa hàm lượng nước giúp thải tất cả các chất độc ra khỏi cơ thể. Trái cây giàu Vitamin C này cũng giúp chống lại các nếp nhăn.

Đu đủ

Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ không chỉ chứa đặc tính làm sáng da mà còn có thể chữa lành sẹo và vết thâm trên mặt hiệu quả. Papain, một loại enzyme có trong đu đủ giúp cải thiện làn da và loại bỏ các đốm đen trên khuôn mặt.

Trái cam

Cam giải độc da và các loại dầu tự nhiên có trong trái cây họ cam quýt này giúp dưỡng ẩm và làm mềm da. Chất chống oxy hóa có trong cam chống lại các gốc tự do để làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt. Nó cũng là một chất tẩy tế bào chết da tốt và giữ cho khuôn mặt không có mụn.

Bí ngô

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô là một nguồn giàu vitamin A và C giúp nó trở thành một chất chống lão hóa tốt. Bí ngô cũng giúp cải thiện kết cấu da và bảo vệ da khỏi những tổn thương do các tia UV có hại tạo ra.

Theo Times of India