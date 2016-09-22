Những thực phẩm giúp giã rượu tức thì chị em nào có chồng nhậu nên bỏ túi

Mẹo vặt trong bếp 22/09/2016 11:43

Dư vị khó chịu sau khi nhậu sẽ bị đánh bay ngay lập tức sau khi ăn những thực phẩm này - chị em nào có chồng hay nhậu hãy bỏ túi ngay nhé.

Sau cuộc nhậu nhẹt bù khú tới tận khuya với bạn bè, bạn thức dậy với cái bụng nôn nao khó chịu, miệng khô lưỡi đắng, buồn nôn, đầu thì nhức kinh khủng. Dư vị khó chịu sau khi nhậu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới công việc hàng ngày của bạn. Một số người đành phải uống thuốc nhưng điều này không tốt về lâu về dài.

Những thực phẩm giúp giã rượu tức thì chị em nào có chồng nhậu nên bỏ túi - Ảnh 1
Một số thực phẩm giúp giã rượu nhanh chóng - Ảnh minh họa

Vậy làm thế nào để bạn đánh bay ngay lập tức dư vị khó chịu sau khi uống rượu? Có một số thực phẩm giúp bạn xua tan cảm giác khó chịu này ngay lập tức, theo Boldsky.

Nước

Uống bia rượu khiến bạn bị mất nước. Dù không phải là thực phẩm, song uống nhiều nước có thể giúp bạn hết mất nước và xua tan cơn đau đầu mà nó gây ra.

Mật ong và chanh

Cho 2 thìa nước cốt chanh và 1 thìa mật ong vào 1 li nước, khuấy đều rồi uống. Hỗn hợp này sẽ giúp bạn loại bỏ dư vị khó chịu do uống rượu một cách nhanh chóng.

Những thực phẩm giúp giã rượu tức thì chị em nào có chồng nhậu nên bỏ túi - Ảnh 2

Cà chua

Một trong những thực phẩm tốt nhất để xua tan dư vị khó chịu do uống rượu nhanh chóng là cà chua. Giàu vitamin C và glutathione, cà chua giúp trung hòa các chất độc, vốn bao gồm cả dư vị khó chịu do uống quá nhiều rượu.

Những thực phẩm giúp giã rượu tức thì chị em nào có chồng nhậu nên bỏ túi - Ảnh 3

Chuối

Khi uống nhiều bia rượu, bạn bị mất nước do đi tiểu thường xuyên. Điều này khiến cơ thể mất kali và do đó bạn cảm thấy mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn. Do đó, ăn 1 quả chuối giúp tăng các chất điện giải cần thiết trong cơ thể, vốn đã bị mất đi do uống quá nhiều.

Những thực phẩm giúp giã rượu tức thì chị em nào có chồng nhậu nên bỏ túi - Ảnh 4

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Từ khóa:   bia rượu say rượu

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