Mẹo giảm mặn cho cá khô đơn giản mà hiệu quả chị em nên biết

Mẹo vặt trong bếp 01/10/2016 16:39

Thời tiết mùa này mà có 1 nồi cá khô ăn với cơm thì còn gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, vị mặn của cá khô thường khiến nhiều chị em 'đau đầu'. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn mẹo giảm mặn cho cá khô đơn giản mà hiệu quả này.

Mẹo giảm mặn cho cá khô đơn giản mà hiệu quả chị em nên biết - Ảnh 1
Mẹo giảm mặn cho cá khô đơn giản mà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cá khô là món ăn rất 'đưa cơm', nhất là trong thời tiết se lạnh như hiện nay. Tuy nhiên, cá khô là loại cá được ướp muối sẵn nên rất mặn. Nếu không biết cách chế biến, vị mặn của muối không chỉ khiến bạn thấy khó ăn mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn mẹo giảm mặn cho cá khô đơn giản mà hiệu quả để bữa cơm gia đình bạn thêm ngon hơn.

Ngâm trong nước muối loãng

Mới nghe thì có vẻ lạ đời vì cá khô vốn đã mặn mà lại đem ngâm với muối? Thực ra thì phương pháp này rất khoa học đấy. Bởi theo nguyên tắc vật lý, muối ở nơi có nồng độ cao sẽ di chuyển về nơi có nồng độ thấp. Vì thế, khi bạn ngâm cá khô trong nước ấm có pha muối thật loãng, muối trong cá khô sẽ dần tan vào nước. Sau đó, bạn chỉ cần vớt cá ra khỏi để chế biến thôi.

Ngâm trong nước sôi

Bạn có thể ngâm cá trong nước nóng tầm 30 phút, sau đó rửa lại. Thử nếm thịt cá bên trong, nếu thấy còn mặn thì hãy bỏ vào nồi nước nóng đun sôi khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo.

Ngâm trong nước vo gạo

Nước vo gạo có thể giúp bạn giảm độ mặn của cá khô rất hiệu quả. Sau khi vo gạo, hãy giữ lại nước của nó để ngâm cá khô. Chỉ cần ngâm khoảng 30 phút, cá sẽ giảm mặn rất nhiều.

Mẹo giảm mặn cho cá khô đơn giản mà hiệu quả chị em nên biết - Ảnh 2
Ngâm trong nước vo gạo giúp cá khô bớt mặn - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh loãng

Pha nước chanh theo tỷ lệ 1/3 chén nước cốt chanh + 1 chén nước rồi ngâm cá khô khoảng 30 phút. Độ mặn sẽ giảm rất nhiều. Nếu sợ nước chanh ảnh hưởng tới hương vị món ăn, bạn có thể pha loãng hơn.

Sốt với cà chua hoặc cho thêm ít đường

Việc cho thêm ít đường vào nồi kho hoặc sốt cà chua cũng là cách hiệu quả để giảm bớt độ mặn cho cá khô.

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