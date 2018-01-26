Không cần lò vi sóng, đây mới là cách rã đông nhanh và an toàn nhất

Để thịt, cá trong ngăn đá là cách bảo quản tốt nhất, tuy nhiên làm sao để rã đông nhanh nhất mà vẫn giữ nguyên được chất dinh dưỡng là một vấn đề nan giải với phụ nữ.

Hiện nay, công việc bận rộn khiến nhiều phụ nữ không có thời gian để đi chợ mỗi ngày. Do đó, nhiều chị em thường chỉ đi chợ 1-2 lần/tuần và dự trữ thức ăn trong tủ lạnh để chế biến dần.

Bạn úp nồi thứ nhất xuống rồi đặt thực phẩm cần rã đông đã được bỏ vào trong túi sạch lên trên. Tiếp đó, chị em cho nước lạnh vào nồi thứ 2 rồi đặt lên trên túi thực phẩm. Tùy theo từng loại thực phẩm, bạn có thể chờ từ 5 đến 10 phút.

Nếu không có lò vi sóng, chị em cần biết những cách rã đông nhanh chóng mà vẫn giữ nguyên được chất dinh dưỡng.

Chỉ với 2 chiếc nồi nhôm hay inox, bạn đã có thể rã đông thực phẩm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm này dựa trên nguyên lý dẫn nhiệt của kim loại và nước trong nồi chỉ có tác dụng làm tăng diện tích tiếp xúc, vì thế bạn không cần phải dùng nước nóng để giảm thời gian rã đông.

Sử dụng giấm

Bạn chỉ cần ngâm thực phẩm cần rã đông vào thau nước có pha một chút giấm. Cách này sẽ đẩy nhanh thời gian tan băng.

Tuy nhiên, vì giấm có vị chua nên khi sử dụng phương pháp này, bạn không nên sử dụng quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.

Rã đông bằng nước lạnh

Đặt thực phẩm đông lạnh vào trong túi nhựa kín khí để đảm bảo độ tươi ngon cũng như phòng ngừa vi khuẩn trong nước xâm nhập. Bạn cho túi thực phẩm này vào chậu nước, ngâm khoảng 20-30 phút thì thay nước 1 lần.

Rã đông bằng nước lạnh là cách làm hiệu quả và đảm bảo giữ được tất cả các chất dinh dưỡng của thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm này, các chị em có thể rã đông thực phẩm nhanh hơn từ 1-2 tiếng so với phương pháp tự nhiên.

Những sai lầm 'chết người' khi rã đông mà ai cũng mắc phải:

Sử dụng dầu nóng

Nhiều chị em nội trợ nghĩ rằng cho thực phẩm đông lạnh vào dầu nóng có thể giúp rã đông nhanh hơn. Trên thực tế, nước trong thực phẩm và dầu nóng sẽ tạo ra phản ứng nguy hiểm như bắn dầu tung tóe, gây bỏng.

Rã đông bằng nhiệt độ phòng

Tiếp xúc lâu với nhiệt độ phòng, thịt hay cá rất dễ bị ôi thiu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm đông lạnh (đặc biệt là thịt) tiếp xúc lâu với nhiệt độ bình thường sẽ dễ bị ôi thiu, vi khuẩn sinh sôi gấp nhiều lần so với trước khi rã đông. Chính vì thế, nếu không được nấu chín đúng cách rất dễ gây ra tiêu chảy, ngộ độc.

Với những cách rã đông trên, chị em sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian dù không có lò vi sóng.