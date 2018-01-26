Không cần lò vi sóng, đây mới là cách rã đông nhanh và an toàn nhất

Cách rã đông không cần lò vi sóng vừa nhanh chóng vừa không làm mất chất dinh dưỡng, các chị em nội trợ nên ghi nhớ.
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Hiện nay, công việc bận rộn khiến nhiều phụ nữ không có thời gian để đi chợ mỗi ngày. Do đó, nhiều chị em thường chỉ đi chợ 1-2 lần/tuần và dự trữ thức ăn trong tủ lạnh để chế biến dần.
Để thịt, cá trong ngăn đá là cách bảo quản tốt nhất, tuy nhiên làm sao để rã đông nhanh nhất mà vẫn giữ nguyên được chất dinh dưỡng là một vấn đề nan giải với phụ nữ.
Nếu không có lò vi sóng, chị em cần biết những cách rã đông nhanh chóng mà vẫn giữ nguyên được chất dinh dưỡng.
Cách rã đông không cần lo vi sóng an toàn và nhanh nhất:
Rã đông bằng nồi kim loại
Bạn úp nồi thứ nhất xuống rồi đặt thực phẩm cần rã đông đã được bỏ vào trong túi sạch lên trên. Tiếp đó, chị em cho nước lạnh vào nồi thứ 2 rồi đặt lên trên túi thực phẩm. Tùy theo từng loại thực phẩm, bạn có thể chờ từ 5 đến 10 phút.
Cách làm này dựa trên nguyên lý dẫn nhiệt của kim loại và nước trong nồi chỉ có tác dụng làm tăng diện tích tiếp xúc, vì thế bạn không cần phải dùng nước nóng để giảm thời gian rã đông.
Sử dụng giấm
Bạn chỉ cần ngâm thực phẩm cần rã đông vào thau nước có pha một chút giấm. Cách này sẽ đẩy nhanh thời gian tan băng.
Tuy nhiên, vì giấm có vị chua nên khi sử dụng phương pháp này, bạn không nên sử dụng quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng đến hương vị của thực phẩm.
Rã đông bằng nước lạnh
Đặt thực phẩm đông lạnh vào trong túi nhựa kín khí để đảm bảo độ tươi ngon cũng như phòng ngừa vi khuẩn trong nước xâm nhập. Bạn cho túi thực phẩm này vào chậu nước, ngâm khoảng 20-30 phút thì thay nước 1 lần.
Với cách làm này, các chị em có thể rã đông thực phẩm nhanh hơn từ 1-2 tiếng so với phương pháp tự nhiên.
Những sai lầm 'chết người' khi rã đông mà ai cũng mắc phải:
Sử dụng dầu nóng
Nhiều chị em nội trợ nghĩ rằng cho thực phẩm đông lạnh vào dầu nóng có thể giúp rã đông nhanh hơn. Trên thực tế, nước trong thực phẩm và dầu nóng sẽ tạo ra phản ứng nguy hiểm như bắn dầu tung tóe, gây bỏng.
Rã đông bằng nhiệt độ phòng
Thực phẩm đông lạnh (đặc biệt là thịt) tiếp xúc lâu với nhiệt độ bình thường sẽ dễ bị ôi thiu, vi khuẩn sinh sôi gấp nhiều lần so với trước khi rã đông. Chính vì thế, nếu không được nấu chín đúng cách rất dễ gây ra tiêu chảy, ngộ độc.
Với những cách rã đông trên, chị em sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian dù không có lò vi sóng.