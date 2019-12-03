Chuyên gia tiết lộ: Nhìn 3 giây biết ngay đậu phụ ngon, không chứa thạch cao lại mềm mịn, an toàn

Chỉ cần thuộc lòng cách chọn đậu phụ ngon dưới đây, bạn sẽ mua được những bìa đậu an toàn, thơm ngon và không hề chứa thạch cao độc hại.

Đậu phụ là thực phẩm lành tính, thanh mát, người ăn chay hay mặn đều có thể dùng được. Hy vọng với cách chọn đậu phụ ngon dưới đây bạn sẽ có được phần nguyên liệu hảo hạng để chế biến vô số món ngon với đậu phụ cho cả gia đình cùng thưởng thức. Chỉ cần nhìn vào điểm này bạn sẽ mua được đậu phụ ngon, không chứa thạch cao, mềm mịn, an toàn.

Nếu ấn nhẹ thấy xuất hiện vết nẻ như dấu chân chim thì đấy chính là bìa đậu chất lượng, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet Hình dáng của bìa đậu Thông thường, khi chọn thực phẩm chúng ta thường bị quyến rũ với những bìa đậu phụ bắt mắt, có màu trắng đẹp và có độ đàn hồi. Thế nhưng, đấy lại là dấu hiệu của bìa đậu phụ có chứa thạch cao. Một bìa đậu phụ nguyên chất sẽ không có được vẻ ngoài bóng bẩy. Muốn chọn được đậu phụ nguyên chất, bạn chỉ cần cầm lên ấn nhẹ. Nếu thấy xuất hiện vết nẻ như dấu chân chim thì đấy chính là bìa đậu chất lượng, thơm ngon.

Nếu bìa đậu cứng, nặng tay và không hề bị nát khi bóp mạnh thì bạn chớ dại chọn mua - Ảnh minh họa: Internet Độ nặng của bìa đậu Chỉ cần cầm bìa đậu lên bạn sẽ biết ngay đâu là đậu phụ sạch, đâu là đậu phụ chứa thạch cao ngay. Bởi lẽ, đậu phụ có chứa thạch cao thường sẽ nặng tay hơn đậu phụ nguyên chất. Nếu bìa đậu cứng, nặng tay và không hề bị nát khi bóp mạnh thì bạn chớ dại chọn mua kẻo rước bệnh vào người. Chúc bạn có bữa cơm thật ngon miệng cùng những món ngon với đậu phụ hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet Mùi vị của đậu Bạn đừng ngần ngại cầm bìa đậu lên ngửi thử để kiểm tra xem chúng có mùi thơm đặc trưng của đậu nành hay không. Nếu có mùi đậu nành béo ngậy, thơm thanh thì bạn hãy mua ngay kẻo lỡ. Ngược lại, nếu phát hiện bìa đậu có mùi chát, lạ thì bạn hãy đặt xuống ngay. Đặc biệt, nếu đậu phụ có mùi chua, hôi thì chứng tỏ chúng đã bị biến chất vì đã để lâu ngày, chị em hãy tránh xa kẻo hại cả nhà. Với những mẹo chọn thực phẩm an toàn trên, chúc bạn có bữa cơm thật ngon miệng cùng những món ngon với đậu phụ hấp dẫn.

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