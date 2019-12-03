Chuyên gia tiết lộ: Nhìn 3 giây biết ngay đậu phụ ngon, không chứa thạch cao lại mềm mịn, an toàn

Mẹo vặt trong bếp 03/12/2019 17:08

Chỉ cần thuộc lòng cách chọn đậu phụ ngon dưới đây, bạn sẽ mua được những bìa đậu an toàn, thơm ngon và không hề chứa thạch cao độc hại.

Đậu phụ là thực phẩm lành tính, thanh mát, người ăn chay hay mặn đều có thể dùng được. Hy vọng với cách chọn đậu phụ ngon dưới đây bạn sẽ có được phần nguyên liệu hảo hạng để chế biến vô số món ngon với đậu phụ cho cả gia đình cùng thưởng thức. 

Chỉ cần nhìn vào điểm này bạn sẽ mua được đậu phụ ngon, không chứa thạch cao, mềm mịn, an toàn.

cach chon dau phu ngon 1
Nếu ấn nhẹ thấy xuất hiện vết nẻ như dấu chân chim thì đấy chính là bìa đậu chất lượng, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Hình dáng của bìa đậu

Thông thường, khi chọn thực phẩm chúng ta thường bị quyến rũ với những bìa đậu phụ bắt mắt, có màu trắng đẹp và có độ đàn hồi. Thế nhưng, đấy lại là dấu hiệu của bìa đậu phụ có chứa thạch cao.

Một bìa đậu phụ nguyên chất sẽ không có được vẻ ngoài bóng bẩy. Muốn chọn được đậu phụ nguyên chất, bạn chỉ cần cầm lên ấn nhẹ. Nếu thấy xuất hiện vết nẻ như dấu chân chim thì đấy chính là bìa đậu chất lượng, thơm ngon.

cach chon dau phu ngon 2
Nếu bìa đậu cứng, nặng tay và không hề bị nát khi bóp mạnh thì bạn chớ dại chọn mua - Ảnh minh họa: Internet

Độ nặng của bìa đậu

Chỉ cần cầm bìa đậu lên bạn sẽ biết ngay đâu là đậu phụ sạch, đâu là đậu phụ chứa thạch cao ngay. Bởi lẽ, đậu phụ có chứa thạch cao thường sẽ nặng tay hơn đậu phụ nguyên chất.

Nếu bìa đậu cứng, nặng tay và không hề bị nát khi bóp mạnh thì bạn chớ dại chọn mua kẻo rước bệnh vào người.

cach chon dau phu ngon 3
Chúc bạn có bữa cơm thật ngon miệng cùng những món ngon với đậu phụ hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi vị của đậu

Bạn đừng ngần ngại cầm bìa đậu lên ngửi thử để kiểm tra xem chúng có mùi thơm đặc trưng của đậu nành hay không.

Nếu có mùi đậu nành béo ngậy, thơm thanh thì bạn hãy mua ngay kẻo lỡ. Ngược lại, nếu phát hiện bìa đậu có mùi chát, lạ thì bạn hãy đặt xuống ngay.

Đặc biệt, nếu đậu phụ có mùi chua, hôi thì chứng tỏ chúng đã bị biến chất vì đã để lâu ngày, chị em hãy tránh xa kẻo hại cả nhà.

Với những mẹo chọn thực phẩm an toàn trên, chúc bạn có bữa cơm thật ngon miệng cùng những món ngon với đậu phụ hấp dẫn. 

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

6 mẹo hay giúp bạn làm bếp oách như đầu bếp chuyên nghiệp!

Bổ sung ngay những mẹo hay này để tiết kiệm thời gian hơn trong việc nấu bếp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo chọn thực phẩm mẹo nấu ăn hay món ngon với đậu phụ

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 47 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?