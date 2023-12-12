Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả

Mẹo vặt trong bếp 12/12/2023 14:17

Thông thường, bạn thường sử dụng hoá chất để làm sạch, tẩy rửa nhà vệ sinh. Tuy nhiên, những hoá chất có tác dụng tẩy rửa rất tuyệt vời nhưng nó thường để lại mùi hôi khó chịu. Chính vì vậy, chỉ với 1 tép tỏi cho vào bồn cầu và để qua đêm, bạn có thể không tin được vào mắt mình.

Nhà vệ sinh thường có mùi hôi đặc trưng và cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Thông thường bạn hay sử dụng những chất tẩy rửa hoá học để tẩy vi khuẩn cũng như dùng sự hỗ trợ của những sản phẩm tạo hương thơm để xua tan mùi khó chịu của nhà vệ sinh.

Thông thường, penicillin là một chất hay được dùng kháng khuẩn trong y tế. Tỏi chứa rất nhiều chất allicin, chất này có tác dụng kháng sinh tự nhiên và tạo mùi, nó mạnh hơn cả penicillin. Chính vì vậy, không chỉ tiêu diệt được các loại vi khuẩn như E.Coli và Salmonella, tỏi còn diệt được cả nấm ở trong bồn cầu nhà bạn. Chỉ cần ném một tép tỏi vào bồn cầu, nó sẽ giúp bạn tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn có trong bồn cầu.

Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả - Ảnh 1
Tỏi chứa rất nhiều chất allicin, chất này có tác dụng kháng sinh tự nhiên và tạo mùi, nó mạnh hơn cả penicillin - Ảnh: Internet

Khi bạn cảm thấy chắc chắn rằng nhà vệ sinh sẽ không được sử dụng nữa thì bạn lấy một tép tỏi, sau đó bóc vỏ nó rồi ném chúng vào bồn cầu trong nhà vệ sinh rồi đóng nắp bồn cầu lại. Việc của bạn bây giờ chỉ là đi ngủ một giấc thật ngon lành.

Sáng hôm sau, chỉ cần xả nước và mở bồn cầu ra, bạn có thể kinh ngạc bởi hiệu quả của tỏi trong việc dọn dẹp bồn cầu thầm lặng đấy.

Bên cạnh đó, những mẹo sau đây cũng là một số cách hay để khử mùi hôi trong nhà vệ sinh:

Dùng giấm trắng

Giấm trắng có tác dụng khử mùi hôi hiệu quả. Trong giấm trắng có chứa axit axetic – chất có khả năng chống khuẩn hữu hiệu nên giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc trong nhà vệ sinh. Nhờ vậy, mùi hô khó chịu trong nhà vệ sinh do vi khuẩn, nấm mốc gây nên cũng sẽ bị loại bỏ.

Bạn chỉ cần đổ một chút giấm vào góc tường trong nhà vệ sinh là được. Tuy nhiên, hãy tránh các đồ kim loại vì giấm trắng có thể khiến chúng bị hoen gỉ.

Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đốt nến thơm

Nến thơm là một bí quyết khử mùi hôi cực hiệu quả. Trước tiên bạn cần dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh sau đó đốt một cây nến thơm và đặt vào trong đó. Toàn bộ mùi hôi khó chịu ở trong nhà vệ sinh sẽ từ từ biến mất, chỉ còn lại mùi hương của nến thơm lan tỏa ra khắp không gian.

Cách khử mùi hôi nhà vệ sinh này tuy đơn giản nhưng bạn vẫn nên cẩn thận bởi nó có thể gây hỏa hoạn. Bạn chỉ nên đốt nến thơm ở nơi thoáng đãng, tránh xa bình nóng lạnh, bóng đèn và dây điện,… Nếu không có nến thơm, bạn có thể sử dụng túi thơm, sáp thơm để thay thế.

Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Dùng củ sả

1 nắm củ sả có giá vài nghìn đồng cũng giúp bạn khử được mùi hôi nhà vệ sinh nhanh chóng lại chẳng tốn công sức. Sau khi mua sả về, bạn đập dập phần củ để hương thơm được tỏa ra nhiều hơn. Sau đó, bạn treo trong phòng tắm 1 vài nhánh sả đã được đập dập đó.

Hương thơm từ củ sả sẽ nhanh chóng tỏa ra không gian nhà vệ sinh. Từ đó, góp phần mang lại sự thoải mái, dễ chịu mỗi khi bạn bước vào.

Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Dùng quả chanh

Chanh là loại quả quen thuộc có sẵn trong căn bếp của mỗi nhà. Bạn có thể dùng chanh để khử mùi chống trong nhà vệ sinh. Do đó, bạn hãy lấy nước cốt của 3 – 4 quả chanh, một phần đổ vào bồn cầu và đậy nắp lại, phần còn lại đổ vào các góc của nhà vệ sinh và đổ vào cống. Đóng kín cửa nhà vệ sinh, khoảng 1 tiếng sau vào xả nước bồn cầu và dọn qua phòng. Bạn sẽ thấy hương chanh tỏa ra làm thơm mát cả không gian.

Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả - Ảnh 5
Ảnh: Internet
3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai

3 nguyên tắc bảo quản thực phẩm trong tủ đông đúng cách, đơn giản nhưng có tới 9/10 người làm sai

Nếu thực phẩm không được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh thì rất có khả năng vi khuẩn sẽ phát triển bên trong, cản trở chất lượng thực phẩm và thậm chí còn gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. 

Xem thêm
Từ khóa:   khử bồn cầu toi khu mui bon cau

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 1 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?