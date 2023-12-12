Cho 1 tép tỏi vào bồn cầu ban đêm, sáng ra bạn có thể không tin được vào mắt mình với kết quả

Thông thường, penicillin là một chất hay được dùng kháng khuẩn trong y tế. Tỏi chứa rất nhiều chất allicin, chất này có tác dụng kháng sinh tự nhiên và tạo mùi, nó mạnh hơn cả penicillin. Chính vì vậy, không chỉ tiêu diệt được các loại vi khuẩn như E.Coli và Salmonella, tỏi còn diệt được cả nấm ở trong bồn cầu nhà bạn. Chỉ cần ném một tép tỏi vào bồn cầu, nó sẽ giúp bạn tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn có trong bồn cầu.

Nhà vệ sinh thường có mùi hôi đặc trưng và cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Thông thường bạn hay sử dụng những chất tẩy rửa hoá học để tẩy vi khuẩn cũng như dùng sự hỗ trợ của những sản phẩm tạo hương thơm để xua tan mùi khó chịu của nhà vệ sinh.

Sáng hôm sau, chỉ cần xả nước và mở bồn cầu ra, bạn có thể kinh ngạc bởi hiệu quả của tỏi trong việc dọn dẹp bồn cầu thầm lặng đấy.

Khi bạn cảm thấy chắc chắn rằng nhà vệ sinh sẽ không được sử dụng nữa thì bạn lấy một tép tỏi, sau đó bóc vỏ nó rồi ném chúng vào bồn cầu trong nhà vệ sinh rồi đóng nắp bồn cầu lại. Việc của bạn bây giờ chỉ là đi ngủ một giấc thật ngon lành.

Bên cạnh đó, những mẹo sau đây cũng là một số cách hay để khử mùi hôi trong nhà vệ sinh:

Dùng giấm trắng

Giấm trắng có tác dụng khử mùi hôi hiệu quả. Trong giấm trắng có chứa axit axetic – chất có khả năng chống khuẩn hữu hiệu nên giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc trong nhà vệ sinh. Nhờ vậy, mùi hô khó chịu trong nhà vệ sinh do vi khuẩn, nấm mốc gây nên cũng sẽ bị loại bỏ.

Bạn chỉ cần đổ một chút giấm vào góc tường trong nhà vệ sinh là được. Tuy nhiên, hãy tránh các đồ kim loại vì giấm trắng có thể khiến chúng bị hoen gỉ.

Ảnh: Internet

Đốt nến thơm

Nến thơm là một bí quyết khử mùi hôi cực hiệu quả. Trước tiên bạn cần dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh sau đó đốt một cây nến thơm và đặt vào trong đó. Toàn bộ mùi hôi khó chịu ở trong nhà vệ sinh sẽ từ từ biến mất, chỉ còn lại mùi hương của nến thơm lan tỏa ra khắp không gian.

Cách khử mùi hôi nhà vệ sinh này tuy đơn giản nhưng bạn vẫn nên cẩn thận bởi nó có thể gây hỏa hoạn. Bạn chỉ nên đốt nến thơm ở nơi thoáng đãng, tránh xa bình nóng lạnh, bóng đèn và dây điện,… Nếu không có nến thơm, bạn có thể sử dụng túi thơm, sáp thơm để thay thế.

Ảnh: Internet

Dùng củ sả

1 nắm củ sả có giá vài nghìn đồng cũng giúp bạn khử được mùi hôi nhà vệ sinh nhanh chóng lại chẳng tốn công sức. Sau khi mua sả về, bạn đập dập phần củ để hương thơm được tỏa ra nhiều hơn. Sau đó, bạn treo trong phòng tắm 1 vài nhánh sả đã được đập dập đó.

Hương thơm từ củ sả sẽ nhanh chóng tỏa ra không gian nhà vệ sinh. Từ đó, góp phần mang lại sự thoải mái, dễ chịu mỗi khi bạn bước vào.

Ảnh: Internet

Dùng quả chanh

Chanh là loại quả quen thuộc có sẵn trong căn bếp của mỗi nhà. Bạn có thể dùng chanh để khử mùi chống trong nhà vệ sinh. Do đó, bạn hãy lấy nước cốt của 3 – 4 quả chanh, một phần đổ vào bồn cầu và đậy nắp lại, phần còn lại đổ vào các góc của nhà vệ sinh và đổ vào cống. Đóng kín cửa nhà vệ sinh, khoảng 1 tiếng sau vào xả nước bồn cầu và dọn qua phòng. Bạn sẽ thấy hương chanh tỏa ra làm thơm mát cả không gian.