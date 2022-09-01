4 loại thực phẩm cứ ngỡ không đông lạnh được, sự thật trái lại, càng đông lạnh càng sài tốt và bền

Mẹo vặt trong bếp 01/09/2022 16:00

Đây là các loại thực phẩm ai cũng ngỡ không thể đông lạnh được nhưng sự thật là không những được mà còn giúp bảo quản và gia tăng hạn sử dụng của các thực phẩm này. Vừa tiết kiệm được chi phí lại không gây lãng phí đồ ăn. Chị em tham khảo bên dưới nhé!

1. Đậu phụ

Ngạc nhiên không? Đậu phụ là một trong những loại thực phẩm có thể đông lạnh để kéo dài thời gian sử dụng. Không chỉ bảo quản được lâu, việc đông lạnh còn giúp đậu săn chắc hơn. Đậu phụ đông lạnh vẫn sử dụng được để chế biến các món salad, xào hay nấu canh bình thường.

4 loại thực phẩm cứ ngỡ không đông lạnh được, sự thật trái lại, càng đông lạnh càng sài tốt và bền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ để ráo nước, vỗ nhẹ để toàn bộ nước chảy hết. Đông lạnh toàn bộ khối đậu hoặc từng lát mỏng tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Khi đông lạnh, đậu phụ có thể chuyển màu vàng nhạt nhưng không làm thay đổi hương vị của đậu. Rã đông bằng cách cho vào ngăn mát, để qua đêm và ép hết nước thừa ra ngoài.

2. Các loại rau nêm, rau thơm

Dùng hành, rau thơm các loại tươi để chế biến các món ăn đương nhiên là điều lý tưởng nhất. Tuy nhiên, việc đông lạnh chúng cũng giúp bảo quản rất tốt. Bạn có thể cắt nhỏ thảo mộc, rau thơm để đông lạnh sử dụng được nhiều lần. Hoặc các phần rau thừa cũng có thể chia nhỏ để bảo quản.

4 loại thực phẩm cứ ngỡ không đông lạnh được, sự thật trái lại, càng đông lạnh càng sài tốt và bền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặt rau vào khay đá viên, rót lên đó dầu ô liu. Đông lạnh hoàn toàn các viên rau. Sau đó, chuyển các viên rau vào túi zip hoặc hộp kín và sử dụng hết trong vòng 2 tháng.

3. Bánh mì

Nhiều người cho rằng không nên cất bánh mì trong tủ lạnh vì chúng sẽ bị khô. Nhưng với các loại bánh mì tươi không dùng hết hoặc bạn muốn bảo quản lâu dài thì có thể đông lạnh. Cắt nhỏ bánh mì thành các lát, đặt vào túi zíp kín và đông lạnh trong tối đa 6 tháng.

4 loại thực phẩm cứ ngỡ không đông lạnh được, sự thật trái lại, càng đông lạnh càng sài tốt và bền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi sử dụng bạn chỉ cần bỏ chúng ra khỏi túi zip, để ở nhiệt độ phòng khoảng 20 phút hoặc lâu hơn tùy vào độ dày mỏng và kích thước miếng bánh mì. Hoặc bạn có thể cho chúng vào máy nướng bánh mì để thực hiện món ăn theo nhu cầu.

4. Trứng 

4 loại thực phẩm cứ ngỡ không đông lạnh được, sự thật trái lại, càng đông lạnh càng sài tốt và bền - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đặt trứng trong tủ lạnh vốn dĩ là cách bảo quản trứng tốt nhất. Nhưng nếu cần bạn có thể đông lạnh. Đặc biệt khi công thức nấu ăn hoặc làm bánh của bạn yêu cầu chỉ sử dụng lòng đỏ hoặc lòng trắng trứng. 

Nếu muốn đông lạnh lòng trắng trứng, bạn có thể đổ vào các khay đá hoặc muốn trữ lượng lớn thì cho vào túi zip lớn. Lòng trắng trứng có thể đông lạnh đến 1 năm. Rã đông bằng cách cho vào ngăn mát qua đêm.

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