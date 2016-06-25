Với thứ bỏ đi này, chị em có thể xóa mờ vết rạn da sau sinh chỉ sau 2 tuần

Mẹ bầu làm đẹp 25/06/2016 21:07

Hầu như chị em nào sau sinh cũng gặp vấn đề rạn da này. Sau đây bí kíp giúp chị em xóa đi nỗi mặc cảm này một cách dễ dàng, chỉ sau 2 tuần thôi nhé.

Với thứ bỏ đi này, chị em có thể xóa mờ vết rạn da sau sinh chỉ sau 2 tuần - Ảnh 1

Cách trị rạn da sau sinh đơn giản bằng bã cà phê tại nhà

Bước 1: Trộn bã cà phê với nước ấm

Lấy bã cà phê đã dùng rồi cho vào chén, cho thêm vào một ít nước ấm để làm ẩm bã cà phê.

Với thứ bỏ đi này, chị em có thể xóa mờ vết rạn da sau sinh chỉ sau 2 tuần - Ảnh 2

Bước 2: Dùng nha đam trộn vào bã cà phê

Lấy nha đam gọt vỏ lấy ruột bên trong trộn cùng với bã cà phê thành hỗn hợp mềm, dẻo, hơi dính. Dùng hỗn hợp này Trộn bã cà phê với gen lô hội sẽ được một hỗn hợp mềm, dính dễ dàng thoa lên da hơn và cũng dễ dàng xóa mờ những vết rạn da. Lô hội chứa vitamin C và E giúp da dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi cho da.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên vùng da bị rạn

Với thứ bỏ đi này, chị em có thể xóa mờ vết rạn da sau sinh chỉ sau 2 tuần - Ảnh 3

Trước khi bôi hỗn hợp này lên da, mẹ cần rửa sạch da. Sau đó dùng tay thoa mạnh lên những vùng da bị rạn và chà xát nhẹ nhàng khoảng 20 phút. Sau đó dùng miếng vải mềm, ướt để loại bỏ sạch hỗn hợp này trên da.

Bước 4: Thoa kem dưỡng ẩm

Sau khi massage nhẹ nhàng với hỗn hợp cà phê, để giúp những vết rạn da nhanh mờ, các mẹ nên bôi thêm một lớp kem dưỡng ẩm lên da để tăng độ đàn hồi và độ ẩm cho da.

Với phương pháp này, mẹ nên kiên nhẫn làm mỗi ngày, sau khoảng 2-3 tuần, những vết rạn da sẽ dần mờ đi và mất hẳn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.

Chuyên gia chia sẻ 6 lời khuyên giúp tăng cơ hội mang thai

Chuyên gia chia sẻ 6 lời khuyên giúp tăng cơ hội mang thai

Mang thai có thể dễ dàng nếu bạn tuân thủ một số thói quen sinh hoạt trước khi thụ thai.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị rạn da sau sinh rạn bụng sau sinh rạn da sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 24 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 31 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong