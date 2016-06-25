Với thứ bỏ đi này, chị em có thể xóa mờ vết rạn da sau sinh chỉ sau 2 tuần

Hầu như chị em nào sau sinh cũng gặp vấn đề rạn da này. Sau đây bí kíp giúp chị em xóa đi nỗi mặc cảm này một cách dễ dàng, chỉ sau 2 tuần thôi nhé.

Cách trị rạn da sau sinh đơn giản bằng bã cà phê tại nhà

Bước 1: Trộn bã cà phê với nước ấm

Lấy bã cà phê đã dùng rồi cho vào chén, cho thêm vào một ít nước ấm để làm ẩm bã cà phê.

Bước 2: Dùng nha đam trộn vào bã cà phê

Lấy nha đam gọt vỏ lấy ruột bên trong trộn cùng với bã cà phê thành hỗn hợp mềm, dẻo, hơi dính. Dùng hỗn hợp này Trộn bã cà phê với gen lô hội sẽ được một hỗn hợp mềm, dính dễ dàng thoa lên da hơn và cũng dễ dàng xóa mờ những vết rạn da. Lô hội chứa vitamin C và E giúp da dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi cho da.

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên vùng da bị rạn

Trước khi bôi hỗn hợp này lên da, mẹ cần rửa sạch da. Sau đó dùng tay thoa mạnh lên những vùng da bị rạn và chà xát nhẹ nhàng khoảng 20 phút. Sau đó dùng miếng vải mềm, ướt để loại bỏ sạch hỗn hợp này trên da.

Bước 4: Thoa kem dưỡng ẩm

Sau khi massage nhẹ nhàng với hỗn hợp cà phê, để giúp những vết rạn da nhanh mờ, các mẹ nên bôi thêm một lớp kem dưỡng ẩm lên da để tăng độ đàn hồi và độ ẩm cho da.

Với phương pháp này, mẹ nên kiên nhẫn làm mỗi ngày, sau khoảng 2-3 tuần, những vết rạn da sẽ dần mờ đi và mất hẳn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.

Chuyên gia chia sẻ 6 lời khuyên giúp tăng cơ hội mang thai Mang thai có thể dễ dàng nếu bạn tuân thủ một số thói quen sinh hoạt trước khi thụ thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-thu-bo-di-nay-chi-em-co-the-xoa-mo-vet-ran-da-sau-sinh-chi-sau-2-tuan-139041.html