Thoa hỗn hợp này trong 14 ngày, mẹ sau sinh lấy lại làn da 'trắng bóc' như bông bưởi

Nữ giới nói chung và mẹ sau sinh nói riêng thường mong muốn và tìm hiểu nhiều phương pháp giúp lấy lại làn da tuổi đôi mươi, đó là một làn da trắng mịn không tỳ vết. Nhiều chị em không ngần ngại chi một khoảng tiền lớn đến các cơ sở thẩm mỹ để mong nhận được một làn da trắng mịn, hồng hào như trước.

Sau đây, chúng tôi giới thiệu đến bạn một phương pháp dưỡng da 'tuy mới mà cũ' nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đó chính là phương pháp dưỡng trắng da tại nhà bằng đậu đen .

Nhưng bên cạnh đó, một đại bộ phận chị em phụ nữ đặc biệt là mẹ sau sinh không có thời gian cũng như tiền của để dưỡng da theo cách sang, chảnh trên. Họ thường tìm hiểu các liệu pháp dưỡng da từ thiên nhiên, bởi đây là cách dưỡng da không những an toàn, rẻ tiền lại đạt hiệu quả cao cũng như không hề gây kích ứng da.

Cách làm mặt nạ dưỡng da với đậu đen

Theo nhiều nghiên cứu từ Hoa Kỳ cho biết, trong đậu đen có chứa hỗn hợp anthocyanins - tức là chất chống oxy hóa. Chất này trong đậu đen giúp da trắng mịn, chống lão hóa da gấp 10 lần so với các loại hạt khác.

Bên cạnh đó, lượng vitamin và chất sắt dồi dào có trong loại hạt này còn có tác dụng kích thích lượng hồng cầu trong cơ thể tăng, giúp giảm sắc tố đen ẩn sâu trong da chẳng mấy chóc làn da sẽ trở nên hồng hào và tươi tắn hơn.

Nguyên liệu:

- 1 bát đậu đen

- 1 hợp sữa chua không đường

- 1 thìa nước cốt chanh

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch đậu đen nhiều lần để chất bẩn, hạt sạn theo nước trôi ra ngoài. Sau đó, luộc đậu đen và để sôi trong vòng 5 phút, rồi lọc nước với cái riêng vì chúng ta sẽ dùng phần cái để làm hỗn hợp mặt nạ (lưu ý không nên vắt cạn nước đậu đen vì sẽ khiến hạt đậu nhanh khô).

Bước 2: Cho tất cả đậu đen đã nấu vào máy xay xay nhuyễn đến khi thu được hỗn hợp mịn.

Bước 3: Tiếp tục cho thêm 1 hộp sữa chua cùng 1 thìa nước cốt chanh vào hỗn hợp và xay tiếp để hỗn hợp đậu đen, sữa chua và nước cốt chanh quyện vào nhau. Vậy là bạn đã hoàn thành xong mặt nạ đậu đen rồi đấy.

Hướng dẫn sử dụng:

Với hỗn hợp này, bạn đắp đều lên vùng da bị sạm đen và ủ trong vòng 10-20 phút sau đó rửa lại với nước ấm. Đồng thời, thực hiện massage lên vùng da vừa đắp bằng cách dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ và đều khắp để máu lưu thông tốt hơn cũng như hỗ trợ dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào da.

Để đạt hiệu quả cao, bạn nên áp dụng phương pháp này 2 lần trong 1 tuần. Đảm bảo chỉ sau 2 tuần, bạn sẽ sở hữu được một làn da tươi tắn và đầy sức sống.

Lưu ý: Đừng quên bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể, vì nước cũng đóng vai trò thanh lọc cơ thể và giúp da dẻ trắng sáng hơn. Đồng thời bạn nên kết hợp với khẩu phần ăn hợp lý đủ chất như cung cấp nhiều vitamin A, C, E để cũng cố lượng collagen nhằm giúp da chắc khỏe, mịn màng.

Hy vọng với chia sẻ trên, chị em phụ nữ sẽ nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp rạng ngời như mong muốn!