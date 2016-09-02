Sở hữu một làn da với nhiều vết rạn khó ưa, khiến chị em phụ nữ mặc cảm, tự ti. Tuy nhiên, nếu áp dụng công thức này, bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu xảy ra chỉ sau 1 tuần.

Cách trị rạn da sau sinh hiệu quả và đơn giản bằng chanh và lô hội tại nhà Hầu hết chị em phụ nữ cảm thấy chán nản khi trên da bắt đầu xuất hiện các vết rạn đáng ghét. Đó là hậu quả của việc tăng cân quá nhanh, do di truyền, da có độ đàn hồi kém và trường hợp thường gặp nhất là ở những thai phụ sau sinh. Nhiều phụ nữ sau sinh tăng đến 17, 18kg là chuyện bình thường, không những thế làn da trở nên thâm sạm, rạn nứt nhiều hơn. Tuy nhiên, họ đã tìm được phương thức 'lột xác' riêng cho mình vừa an toàn, nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay gây kích ứng da.

Công thức làm mờ các vết rạn, trả lại làn da phẳng lì không tì vết với hỗn hợp nước cốt chanh và gel lô hội (nha đam). Như các bạn cũng biết, chanh và lô hội có tính mát, thường được sử dụng để giải độc cơ thể và làm đẹp cho phái nữ. Các dưỡng chất có trong hai nguyên liệu này có khả năng trị mụn, làm trắng và đặc biệt nổi bật hơn cả là tác dụng làm mờ các vết rạn trên da cấp tốc chỉ trong vòng 1 tuần. Đây cũng là hai loại nguyên liệu được đa số chị em phụ nữ 'săn lùng' nhiều nhất, bởi rất dễ tìm hay dù có mua ở chợ thì cũng rất rẻ mà tác dụng lại nhanh. Hãy cùng chúng tôi xem qua công thức trị rạn da này nhé!

Trị rạn da bằng chanh + gel lô hội Nguyên liệu: - Lá lô hội: 10 lá to hoặc 15 lá vừa - 200ml dầu dừa hoặc dầu oliu - 10 viên vitamin E và C (mua ở hiệu thuốc tây) - 1 quả chanh Thực hiện: Rửa sạch lá lô hội rồi dùng dao cắt bỏ lớp vỏ ngoài. Sau đó lấy thìa nhẹ nhàng nạo phần thịt (lớp gel) bên trong. Cho phần thịt lô hội, vitamin E và C, dầu dừa/oliu vào máy xay xay nhuyễn. Vậy là bạn đã làm xong gel lô hội rồi đấy. Chuẩn bị sẵn 1 bát thủy tinh rồi cho vào đó 3 thìa gel lô hội và 2 thìa nước cốt chanh. Trộn đều dung dịch khoảng 3 phút, sau đó dùng dung dịch thoa lên vùng da rạn nứt. Cách dùng: Bước 1: Trộn đều gel lô hội và chanh trước khi sử dụng, để các nguyên liệu được hòa lẫn vào nhau. Bước 2: Tắm rửa sạch sẽ, lau khô rồi dùng miếng bông tẩy trang hoặc bông gòn thấm dung dịch chanh và lô hội lên vùng da bị rạn. Bước 3: Kết hợp phương pháp massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút, để thúc đẩy khả năng thẩm thấu vào da nhanh hơn. Bước 4: Tắm sạch với nước mát. Cứ như vậy, bạn thực hiện liên tục 2-3 lần/ngày, chẳng mấy chóc các vết rạn da không những mờ đi mà còn khiến da dẻ thêm phần trắng trẻo, mịn màng hơn. Chúc các bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-dam-chanh-danh-bay-vet-ran-lan-da-trang-treo-min-mang-chi-sau-1-tuan-153791.html