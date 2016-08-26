Ít ai ngờ, thứ nước 'thần kỳ' này lại giúp mẹ sau sinh giảm 'cấp tốc' 15cm mỡ bụng sau 3 tháng

Cứ mỗi khi nhìn gương thấy cơ thể 'sập xệ' sau sinh cùng vùng da bụng rạn kinh khủng, khiến chị em cảm thấy mất tự tin. Điều này càng thôi thúc họ tìm kiếm một phương pháp giảm mỡ bụng an toàn, nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng đến tuyến sữa trong thời kỳ cho con bú.

Với công thức giảm 15cm mỡ bụng, làm mờ các vết rạn da sau 3 tháng bằng nguyên liệu chính từ thơm thì chắc chắn chẳng mất chóc bạn sẽ lấy lại được phong độ lúc trước của mình.

Thơm chứa rất nhiều chất xơ, cùng hàm lượng nước cực cao khoảng 80% nên khi ăn loại trái cây này bạn sẽ có cảm giác no giả, đồng thời nó còn tăng khả năng tiêu hóa, đốt cháy năng lượng. Với rau cần tây, theo Đông y, đây là loại rau chứa nhiều vitamin C, K, E giúp giảm cân hiệu quả, chống ung thư, thanh lọc cơ thể... Nên khi kết hợp với nhau, các loại nguyên liệu này sẽ phát huy công dụng đánh tan mỡ hiệu quả, mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ sau sinh

Nguyên liệu:

- Rau cần 2 bó

- Lá dứa 7 hoặc 8 nhánh

- Thơm 1 quả

Thực hiện:

Rau cần rửa sạch, thái thành từng khúc nhỏ. Thơm thì gọt vỏ, cắt bỏ mắt (không cần bỏ lõi). Và lá dứa thì mang rửa sạch rồi để ráo nước.

Sau đó, cho tất cả nguyên liệu vào nồi nước đun sôi. Đun đến khi thấy nước có màu xanh thẫm cùng mùi thơm nhè nhẹ thì bắc bếp xuống.

Sau khi thu được hỗn hợp nước xanh thẫm thì bạn cho vào miếng vải lọc lấy nước. rồi cho vào ly thủy tinh để uống. Nếu muốn tăng thêm hương vị thơm ngon thì cho tí đá viên vào là có thể dùng được rồi đấy.

Cách dùng:

Uống 1,5 đến 2 lít nước này mỗi ngày, chia đều ra nhiều buổi. Lưu ý, nên uống trước mỗi bữa ăn sẽ giúp ức chế các cơn thèm ăn hiệu quả.

Hãy kiên trì uống thứ nước này trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy da dẻ thay đổi rõ rệt như da bớt mụn, trắng sáng hơn hẳn, đồng thời các vết rạn da cũng mờ đi trông thấy. Tiếp tục uống thêm 2 tháng, số cân sẽ giảm đáng kể và vùng bụng thon gọn hơn rất nhiều.

Đây cũng là phương pháp giảm mỡ bụng sau sinh đơn giản và hiệu quả tại nhà. Chúc các bạn thành công!