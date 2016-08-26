Chỉ 1 quả chuối, mẹ sau sinh da mụn cỡ nào cũng 'láng mịn' nhanh chóng mà không phải đến spa

Mẹ bầu làm đẹp 26/08/2016 12:06

Mụn xuất hiện ngày càng nhiều nhưng nó sẽ nhanh chóng bị đánh bay nếu bạn biết mẹo trị mụn, lành sẹo từ chuối và...

Hầu như chị em phụ nữ, đặc biệt là thai phụ đang mang thai hoặc sau sinh, việc các đốm mụn li ti xuất hiện đầy trên mặt là điều không thể tránh khỏi. Những nốt mụn đáng ghét khiến bạn mất hẳn tự tin và việc make-up lại làm tình trạng da thêm tồi tệ hơn. 

Không ít người đã tìm đến các trung tâm spa nhằm trị mụn, làm mờ sẹo để có khuôn mặt xinh xắn. Nhưng liệu biện pháp này có thể sử dụng được lâu dài và những tác động máy móc, tia sáng trực tiếp lên da có làm hủy hoại làn da của bạn? Vậy tại sao chúng ta không tìm một cách trị mụn, làm lành sẹo an toàn từ thiên nhiên.

Chỉ 1 quả chuối, mẹ sau sinh da mụn cỡ nào cũng 'láng mịn' nhanh chóng mà không phải đến spa - Ảnh 1

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một phương pháp giúp trị mụn hiệu quả vừa không gây đau đớn, không gây kích ứng mà lại phù hợp với mọi loại da. Đó chính là công thức từ chuối.

Cách trị mụn sau sinh bằng chuối đơn giản và hiệu quả tại nhà

Nghe có vẻ lạ, nhưng trong một quả chuối chín có chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng như kali, vitamin A, B6, C, magie, sắt,... giúp làm đẹp, dưỡng ẩm, giảm nám, chống nhăn và còn nhiều công dụng thần kỳ khác.

Một quả chuối mà có tới 'hàng ngàn' công dụng, vậy tại sao bạn không thử ngay? Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này để biết thêm một bí quyết giúp da vừa trắng vừa sạch mụn chỉ với một quả chuối nhé.

Nguyên liệu:

- 1 quả chuối chín

- 1 thìa mật ong

- 1/2 quả chanh

Thực hiện:

Đầu tiên, tách bỏ vỏ chuối, dầm nát hoặc có thể bạn cho vào máy xay xay cho nhanh cũng được.

Chỉ 1 quả chuối, mẹ sau sinh da mụn cỡ nào cũng 'láng mịn' nhanh chóng mà không phải đến spa - Ảnh 2

Để tăng hiệu quả tẩy tế bào chết trên da thì chanh là nguyên liệu không thể thiếu. Bạn cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước cốt, rồi trộn đều với chuối nhuyễn để thu được hỗn hợp sền sệt.

Chỉ 1 quả chuối, mẹ sau sinh da mụn cỡ nào cũng 'láng mịn' nhanh chóng mà không phải đến spa - Ảnh 3

Cho tiếp 1 thìa mật ong vào hỗn hợp chuối + chanh, rồi trộn đều. Pha thêm mật ong vào sẽ giúp tăng độ ẩm cho da, làm lành sẹo và giúp da chống lại các tia UV.

Chỉ 1 quả chuối, mẹ sau sinh da mụn cỡ nào cũng 'láng mịn' nhanh chóng mà không phải đến spa - Ảnh 4

Sau khi hoàn thành, thì bạn đắp 1 lớp hỗn hợp mỏng lên da, nhưng nhớ là phải rửa mặt sạch sẽ trước khi thoa hỗn hợp lên da nhé.

Mẹo nhỏ cho các bạn, nếu bạn muốn da hấp thụ tốt hơn thì trước khi thoa hỗn hợp hãy dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên da. Thao tác này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn đấy!

Sau khi ủ da với hỗn hợp trong vòng 10 đến 15 phút thì bạn lấy mặt nạ chuối ra và rửa sạch với nước ấm.

Để liệu trình đạt hiệu quả cao, bạn nên áp dụng cách này 3 lần 1 tuần. Lưu ý, bổ sung thêm nhiều nước để lọc sạch độc tố trong cơ thể, giúp quá trình tái tạo da được nhanh hơn.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn cho bà bầu cách trị mụn cho bà bầu

TIN MỚI NHẤT

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 22 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 43 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng