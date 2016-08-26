Chỉ 1 quả chuối, mẹ sau sinh da mụn cỡ nào cũng 'láng mịn' nhanh chóng mà không phải đến spa

Không ít người đã tìm đến các trung tâm spa nhằm trị mụn, làm mờ sẹo để có khuôn mặt xinh xắn. Nhưng liệu biện pháp này có thể sử dụng được lâu dài và những tác động máy móc, tia sáng trực tiếp lên da có làm hủy hoại làn da của bạn? Vậy tại sao chúng ta không tìm một cách trị mụn, làm lành sẹo an toàn từ thiên nhiên.

Hầu như chị em phụ nữ, đặc biệt là thai phụ đang mang thai hoặc sau sinh, việc các đốm mụn li ti xuất hiện đầy trên mặt là điều không thể tránh khỏi. Những nốt mụn đáng ghét khiến bạn mất hẳn tự tin và việc make-up lại làm tình trạng da thêm tồi tệ hơn.

Nghe có vẻ lạ, nhưng trong một quả chuối chín có chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng như kali, vitamin A, B6, C, magie, sắt,... giúp làm đẹp , dưỡng ẩm, giảm nám, chống nhăn và còn nhiều công dụng thần kỳ khác.

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một phương pháp giúp trị mụn hiệu quả vừa không gây đau đớn, không gây kích ứng mà lại phù hợp với mọi loại da. Đó chính là công thức từ chuối.

Một quả chuối mà có tới 'hàng ngàn' công dụng, vậy tại sao bạn không thử ngay? Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết này để biết thêm một bí quyết giúp da vừa trắng vừa sạch mụn chỉ với một quả chuối nhé.

Nguyên liệu:

- 1 quả chuối chín

- 1 thìa mật ong

- 1/2 quả chanh

Thực hiện:

Đầu tiên, tách bỏ vỏ chuối, dầm nát hoặc có thể bạn cho vào máy xay xay cho nhanh cũng được.

Để tăng hiệu quả tẩy tế bào chết trên da thì chanh là nguyên liệu không thể thiếu. Bạn cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước cốt, rồi trộn đều với chuối nhuyễn để thu được hỗn hợp sền sệt.

Cho tiếp 1 thìa mật ong vào hỗn hợp chuối + chanh, rồi trộn đều. Pha thêm mật ong vào sẽ giúp tăng độ ẩm cho da, làm lành sẹo và giúp da chống lại các tia UV.

Sau khi hoàn thành, thì bạn đắp 1 lớp hỗn hợp mỏng lên da, nhưng nhớ là phải rửa mặt sạch sẽ trước khi thoa hỗn hợp lên da nhé.

Mẹo nhỏ cho các bạn, nếu bạn muốn da hấp thụ tốt hơn thì trước khi thoa hỗn hợp hãy dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên da. Thao tác này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn đấy!

Sau khi ủ da với hỗn hợp trong vòng 10 đến 15 phút thì bạn lấy mặt nạ chuối ra và rửa sạch với nước ấm.

Để liệu trình đạt hiệu quả cao, bạn nên áp dụng cách này 3 lần 1 tuần. Lưu ý, bổ sung thêm nhiều nước để lọc sạch độc tố trong cơ thể, giúp quá trình tái tạo da được nhanh hơn.