Bôi thứ này ngày 2 lần, mẹ sau sinh môi 'thâm xì' cỡ nào cũng hồng hào nhanh chóng

Môi thâm là tình trạng mà bất kỳ nữ giới nào cũng gặp phải, đặc biệt là mẹ sau sinh gây mất tự tin khi để mặt mộc. Nguyên nhân chủ yếu là do son môi, bẩm sinh, đồ uống chứa chất caffeine,... hay lượng sắc tố trong cơ thể tăng khi phụ nữ trong thời kỳ thai nghén gây môi sạm đen. Tuy nhiên, đừn quá lo lắng, có một nguyên liệu từ thiên nhiên cực kỳ hiệu quả giúp môi lấy lại sắc hồng mà không cần đi spa để tẩy hay sâm môi, đó chính là chanh.

Chanh được biết đến là loại quả giàu vitamin C, cùng các khoáng chất cần thiết giúp cân bằng lượng sắc tố trong cơ thể. Do đó chanh được xem là 1 trong 101 nguyên liệu hàng đầu mang lại hiệu quả cao trong điều trị thâm môi.

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm hỗn hợp dưỡng môi tươi sáng, mềm mịn với chanh và mật ong. Đảm bảo môi sẽ lên tone chỉ 2 tuần.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1/2 trái chanh

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa cà phê đường

Thực hiện:

- Cho 1 thìa mật ong cùng 1 thìa cà phê đường vào chén hoặc ly nhỏ, khuấy đều cho hỗn hợp hòa vào nhau. Không nên khuấy đường tan hết vì những hạt đường nhỏ li ti sẽ giúp tẩy tế bào chết, giúp môi mịn màng và sáng hơn.

- Lần lượt cho 2-3 giọt nước cốt chanh vào chén hỗn hợp, khuấy đều đến khi hỗn hợp quyện lại. Lưu ý, đừng cho nhiều canh quá sẽ làm hỗn hợp lỏng khó dính lên môi nhé.

Cách dùng:

- Thoa hỗn hợp chanh + mật ong + đường lên môi, dùng bàn chảy đánh răng/ khăn chà nhẹ nhàng quanh môi. Chú ý đến phần viền môi vì phần này bị thâm nhiều nhất.

- Sau đó, rửa lại môi với nước sạch. Tiếp tục, dùng 1 miếng chanh mỏng chà quanh vùng môi. Ủ từ 3-5 phút để nước cốt chanh có đủ thời gian thẩm thấu sâu vào môi.

- Nên bôi hỗn hợp ngày 2 lần để đạt hiệu quả cao. Nếu bạn muốn môi thêm mềm mịn, không khô tróc da môi thì hãy dùng thêm dầu oliu hoặc dầu dừa để tăng độ ẩm cho môi nhé.

Chúc các bạn thành công!