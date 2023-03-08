Lauren là mẹ của cậu bé Liam 6 tuổi và đã thụ thai lần nữa vào tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận thấy những thay đổi xảy ra khi mang thai, cô ấy lại phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với nhu động ruột của mình.

"Thuốc nhuận tràng được cho là có tác dụng nhanh" cô đã cho biết thêm.

"Tôi biết có điều gì đó không ổn, và tôi đã dành 6 tháng đi tới gặp bác sĩ đa khoa chỉ để được gửi về nhà với thuốc nhuận tràng và bộ dụng cụ thụt tháo và được thông báo rằng đó chỉ là táo bón," cô chia sẻ.

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Theo Cancer Research UK, những thay đổi trong thói quen đại tiện bình thường của bạn, cho dù là đi tiêu lỏng, cần đi vệ sinh thường xuyên hơn, hoặc táo bón có thể gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Mổ cấp cứu và mất con

Lauren được đưa đến bệnh viện vào tháng 2 năm 2021 khi cô đang mang thai 18 tuần. Các bác sĩ đã phát hiện ra một chỗ tắc nghẽn trong ruột của cô ấy và họ phải thực hiện một ca phẫu thuật khẩn cấp để lắp một túi thông ruột già để lấy phân. Một ngày sau khi trải qua ca phẫu thuật cứu sống này, Lauren được thông báo tin tức bi thảm rằng cô đã mất đứa con của mình.

Ung thư ruột được chẩn đoán

Ảnh minh họa: Internet

Lauren cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột và kết quả chụp cắt lớp cho thấy ung thư đã lan đến gan của cô. Cô ấy mô tả thời gian này là "buồn" và "khủng khiếp" vô cùng. Giữa những hạn chế phong tỏa vì dịch lúc đó, chồng cô không thể ở bên khi cô nhận được tin xấu.

Lauren đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u ung thư, hai đợt hóa trị tại hai bệnh viện khác nhau và phẫu thuật cắt tử cung để loại bỏ tử cung của cô. Tuy nhiên, ngay trước lễ Giáng sinh năm ngoái, cô được thông báo rằng căn bệnh ung thư đã quay trở lại trong gan của cô.

Lại chiến đấu với ung thư

Ảnh minh họa: Internet

"Lần này tôi mất nhiều thời gian hơn một chút để hiểu được tin ung thư quay trở lại. Tôi nghĩ đó là trường hợp một lần bị tổn thương, hai lần thêm nhút nhát. Nhưng tôi phải vượt qua mặc dù biết có khả năng nó sẽ quay trở lại. Tôi vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chỉ đang cố gắng sống tích cực nhất có thể," cô chia sẻ đầy xúc động.

Theo Times of India