Trẻ sơ sinh mất bao lâu để hiểu được thế giới xung quanh?

Các nhà nghiên cứu tại Birmingham BabyLab đã đo sóng não của trẻ sơ sinh khi hiển thị các vật thể chuyển động trên màn hình. Khi quả bóng đến gần trẻ nhất sẽ tạo ra một rung động nhỏ trên bàn tay.

Những phát hiện này được công bố ngày 21/11/2023 trên tạp chí Scientific Reports, đã làm sáng tỏ cách thức phát triển của khả năng tự nhận thức.

Tiến sĩ Giulia Orioli, nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Birmingham, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng ngay cả trong vài tháng đầu đời, trước khi trẻ học cách với lấy đồ vật, bộ não đa giác quan đã được thiết lập sẵn để tạo mối liên hệ giữa những gì trẻ nhìn thấy và những gì chúng cảm nhận. Điều này có nghĩa là chúng có thể cảm nhận được không gian xung quanh và hiểu cách cơ thể chúng tương tác với không gian đó. Điều này đôi khi được gọi là không gian cá nhân.

Việc thu thập dữ liệu cho nghiên cứu được thực hiện tại Goldsmiths (Đại học London). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ khi được 4 tháng tuổi, trẻ sơ sinh đã thể hiện hoạt động não bộ cảm giác cơ thể (xúc giác) tăng cường khi có một vật thể di chuyển về phía chúng.

Tất nhiên, con người luôn làm điều này khi trưởng thành, sử dụng các giác quan tổng hợp để nhận biết chúng ta đang ở đâu trong không gian và đưa ra dự đoán về thời điểm chúng ta có chạm vào một vật thể hay không. Nhưng giờ đây chúng ta biết rằng trẻ sơ sinh đang ở giai đoạn đầu của cuộc đời đã bắt đầu có dấu hiệu về điều này, điều này mở ra câu hỏi về mức độ học được hoặc bẩm sinh của những khả năng này".

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cũng khám phá xem một “sự đụng chạm” bất ngờ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một số trẻ lớn hơn trong nghiên cứu.

Họ phát hiện ra rằng ở những trẻ 8 tháng tuổi, khi chạm vào tay thì quả bóng trên màn hình sẽ di chuyển ra xa chúng, hoạt động não bộ của trẻ có dấu hiệu cho thấy chúng rất ngạc nhiên.

Andrew Bremner, Giáo sư Tâm lý học Phát triển, nhận xét: "Việc nhìn thấy những đứa trẻ lớn hơn có những phản ứng ngạc nhiên cho thấy rằng chúng không mong đợi sự đụng chạm vào cơ thể do hướng thị giác của vật thể đang di chuyển. Điều này cho thấy rằng khi trẻ trải qua năm đầu đời, bộ não của chúng xây dựng nhận thức phức tạp hơn về cách cơ thể họ tồn tại trong không gian xung quanh."

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu này với những người tham gia trẻ hơn và lớn tuổi hơn. Nghiên cứu với người lớn có thể làm sáng tỏ các loại hoạt động não bộ mà trẻ sơ sinh đang phát triển. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng có thể biết được liệu có những dấu hiệu ban đầu về khả năng “đa giác quan” này ở trẻ sơ sinh hay không.

Tiến sĩ Orioli kết luận: "Đây là một thách thức khi nghiên cứu với trẻ sơ sinh vì chúng dành phần lớn thời gian để ngủ và ăn, nhưng chúng tôi đang bắt đầu đạt được một số thành công với nhóm tuổi này và sẽ rất thú vị khi thấy nếu những đứa trẻ chỉ vài ngày tuổi có nền tảng cảm giác về cơ thể trong không gian. Nếu vậy, chúng ta có thể xem xét nguồn gốc của ý thức con người".