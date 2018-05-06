Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay

Mẹ bầu 06/05/2018 10:24

Trong thời gian mang bầu, nếu chị em không có cách chăm sóc da tốt thì làn da sẽ dễ trở nên xấu đi do thay đổi hormone trong cơ thể. Do đó, chăm sóc da đúng cách là điều rất cần thiết. Đắp mặt nạ tự nhiên cho bà bầu được xem là phương pháp dưỡng da tốt và đảm bảo an toàn nhất. Cùng Phụ Nữ và Gia Đình khám phá ngay 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu được dùng nhiều nhất hiện nay nhé!

1.Vì sao nên dùng mặt nạ thiên nhiên cho bà bầu?

Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 1
Chăm sóc da đúng cách là điều rất cần thiết trong thai kỳ -Ảnh: Internet

Chăm sóc da là việc cần thiết khi chị em đang trong thai kỳ. Đắp mặt nạ làm đẹp da cho bà bầu không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giúp bà bầu ngăn ngừa các vấn đề về da thường gặp như nám, tàn nhang, mụn trứng cá…

Theo lời khuyên từ các chuyên gia, khi mang thai các chị em không nên sử dụng những loại mỹ phẩm có chứa nhiều chất hóa học.

Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 2
Bà bầu không nên dùng mỹ phẩm trong thai kỳ -Ảnh: Internet

Thay vào đó, chị em chỉ nên áp dụng những biện pháp làm đẹp, dưỡng da từ thiên nhiên khi mang thai. Lí do bởi nguyên liệu từ thiên nhiên có chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp phục hồi và cải thiện tốt hơn. Đặc biệt, nó giúp tạo màng bảo vệ cho da và tránh các tác động xấu cho cơ thể.

 2. Các loại mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu

Có khá nhiều loại mặt nạ giúp mẹ bầu dưỡng da hiệu quả, cách thực hiện đơn giản. Sau đây là một số công thức làm đẹp phổ biến được chị em tin dùng hiện nay:

  • Mặt nạ dưỡng trắng da từ mật ong, cà chua và nước cốt chanh
Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 3

Mặt nạ dưỡng trắng da từ nguyên liệu mật ong, cà chua và nước cốt chanh

-Ảnh: Internet

Mật ong được biết đến là nguyên liệu dùng phổ biến trong chăm sóc da đẹp. Thật là thiếu sót nếu bạn bỏ qua nguyên liệu tuyệt vời này.

Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 4
Mật ong là nguyên liệu làm đẹp hiệu quả -Ảnh: Internet
  • Hàm lượng các loại vitamin A, vitamin E, Vitamin C, Vitamin nhóm B có trong mật ong rất tốt trong việc chăm sóc, tái tạo và dưỡng trắng da hiệu quả.
  • Bên cạnh đó, mật ong còn có tác dụng sát khuẩn, hỗ trợ chữa mụn trứng da trên da.
  • Đặc biệt, trong mật ong có hàm lượng chất oxy hóa cao giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa lão hóa. Từ đó, giúp duy trì nét tươi trẻ của làn da.

Kết hợp mật ong với cà chua và nước cốt chanh sẽ tạo nên công thức mặt nạ làm đẹp da rất hiệu quả.

Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 5

Công thức mặt nạ mật ong, cà chua và nước cốt chanh thích hợp cho bà bầu

-Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch một quả cà chua, ép lấy nước cốt cà chua.
  • Hòa chung 1 thìa mật ong, 1 thìa nước cốt chanh vào nước cốt cà chua.
  •  Trộn đều hỗn hợp thật sánh mịn.
  • Tiếp theo, bạn thoa đều hỗn hợp này lên da mặt kết hợp massage nhự nhàng.
  • Thư giãn trong khoảng 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da.
  • Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Kiên trì sử dụng khoảng 2 tuần bạn sẽ thấy làn da tươi tắn, căng sáng hơn.

2. Mặt nạ dưỡng trắng da cho bà bầu bằng bột nghệ

Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 6

Nghệ từ lâu đã được xem “thần dược” giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo

-Ảnh: Internet

Trong nghệ có chứa chất curcumin mang đến công dụng tuyệt vời trong chăm sóc da như: ngăn ngừa lão hóa da, dưỡng da trắng hồng, mịn màng, làm lành vết thương, loại bỏ khuẩn mụn, giảm vết thâm nám.

Vì dùng nghệ đảm bảo hiệu quả cao mà rất an toàn cho da nên có thể dùng nó làm mặt nạ trắng da dành cho mẹ bầu.

  • Nguyên liệu cần chuẩn bị: Tinh bột nghệ, mật ong, trứng gà.
  • Cách thực hiện:
Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 7
Đắp mặt nạ nghệ đảm bảo hiệu quả, an toàn cho bà bầu -Ảnh: Internet
  • Tách lấy lòng trắng trứng gà
  • Cho 2 muỗng bột nghệ trộn  đều với 1 muỗng mật ong và 1 lòng trắng trứng gà. Khuấy thật đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt.
  • Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt.
  • Thư giãn trong 10-15 phút để lớp mặt nạ khô bớt đi thì rửa lại với nước ấm.

3. Mặt nạ dưỡng trắng da cho bà bầu từ cà chua

Top 3 mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu đang được ưa chuộng hiện nay - Ảnh 8
Dùng cà chua làm mặt nạ trắng da rất được ưa chuộng -Ảnh: Internet

Trong cà chua có chứa một lượng dồi dào vitamin A, C và khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng da trắng mịn, hồng hào, hết vết thâm nám, hết mụn. Bên cạnh đó, giúp bảo vệ da trước tác động của các yếu tố bên ngoài.

Cà chua là thực phẩm có giá thành rẻ, dễ mua, dễ sử dụng. Do đó dùng cà chua làm mặt nạ trắng da cho bà bầu là công thức làm đẹp rất được ưa chuộng hiện nay.

  • Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cà chua, sữa tươi không đường.
  • Cách thực hiện:
  • Rửa sạch cà chua, đem bỏ hạt và xay nhuyễn.
  • Đem trộn với sữa tươi không đường. Đánh thật đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.
  • Rửa da mặt thật sạch. Sau đó, thoa đều hỗn hợp này lên da kết hợp massage da nhẹ nhàng.
  • Thư giãn trong khoảng 20 phút. Cuối cùng rửa lại sạch với nước ấm.

Tuy mang thai nhưng mẹ bầu không nên dừng lại công việc làm đẹp nhé! Với một số gợi ý về mặt nạ trắng da tự nhiên cho bà bầu trên, hy vọng mẹ bầu sẽ  biết cách chăm sóc làn da của mình hơn và nhanh chóng sở hữu làn da trắng sáng, căng mướt. 

Chúc bạn thành công!

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