Điểm danh 3 loại vitamin tổng hợp tốt mà các mẹ bầu nên biết!

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại vitamin tổng hợp và thuốc bổ với nhiều hình thái khác nhau: dạng viên nén, dạng dung dịch, viên nhộng…

Vitamin tổng hợp cho bà bầu còn được gọi là thực phẩm chức năng, viên uống vitamin tổng hợp thực phẩm bổ sung,… có công dụng bổ sung dưỡng chất thiếu hụt cho cơ thể người mẹ khi mang thai. Đồng thời, đây cũng là giải pháp giúp thai nhi phát triển một cách khỏe mạnh và toàn diện nhất.

Chẳng hạn, nếu xác định cơ thể thiếu sắt thì bổ sung thêm đúng lượng sắt. Nếu cơ thể không thiếu nhiều sắt mà lạm dụng bổ sung nhiều sắt sẽ dẫn đến ngộ độc, đi ngoài ra máu, chóng mặt, buồn nôn… Các mẹ bầu hãy lưu ý điều này. Mọi loại thuốc và thực phẩm chức năng chỉ phát huy được đúng và hết công dụng, nếu được sử dụng một cách hợp lý cho người cần thôi nhé!

Để biết được được bà bầu nên uống vitamin tổng hợp loại nào là tốt thì trước tiên phải cần tìm hiểu kỹ về thể trạng của mẹ bầu . Cơ thể thiếu những vitamin và khoáng chất nào thì bổ sung tương ứng sản phẩm có thành phần phù hợp. Không nên dùng thuốc bổ một cách tùy tiện khi chưa hiểu rõ về nhu cầu vitamin và khoáng chất của cơ thể. Điều này sẽ có thể dẫn đến “lợi bất cập hại”.

2. Bà bầu uống vitamin tổng hợp vào lúc nào?

Bà bầu nên bổ sung vitamin trong suốt thai kỳ và đến tận khi cho con bú!

Theo các chuyên gia, ngay từ trước khi mang thai, mẹ bầu cần bổ sung vitamin tổng hợp để đảm bảo cung cấp lượng acid folic cần thiết cho cơ thể. Có thể nhiều mẹ bầu đã nghe qua về loại axit này - đây là một loại axit vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển thai nhi, khi nó có công dụng ngăn ngừa các dị tật cho bé.

Đồng thời, trong suốt thai kỳ và đến tận khi cho con bú, mẹ bầu vẫn cần duy trì thói quen bổ sung loại vitamin tổng hợp thích hợp, để đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho mẹ và bé. Bên cạnh đó, nếu phải kiêng khem quá mức sau sinh thì mẹ bầu cũng có thể bổ sung các viên vitamin để phòng tránh thiếu chất nhé.

3. Loại vitamin tổng hợp nào cho bà bầu 3 tháng đầu?

Chọn vitamin tổng hợp thích hợp cho mẹ bầu trong 3 tháng đầu!

Các chuyên gia đã chỉ định rằng, trong thời gian 3 tháng đầu mang thai, mẹ bầu nên bổ sung Acid Folic, sắt vitamin B12, canxi, Duspharton, vitamin C, D. Đặc biệt nên ưu tiên bổ sung Acid Folic và Duspharton.

4. Vitamin tổng hợp cho bà bầu loại nào tốt?

Sau đây là các loại vitamin tổng hợp cho bà bầu được ưa chuộng nhất hiện nay:

F1 Care Complex

F1 Care Complex của Olympian labs là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ. Có thể xem đây là lựa chọn hoàn hảo để bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất quan trọng để sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ bầu được đảm bảo.

F1 Care Complex giúp thai nhi phát triển toàn diện và chống nghén cho mẹ bầu!

So với các sản phẩm thông thường, F1 Care Complex có sự kết hợp của acid folic và DHA cùng hơn 20 loại vitamin khoáng chất khác như: vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C, A, D, E; cùng các khoáng chất : Sắt, Magiê, Phốt pho, Đồng, Mangan, Kẽm, Selenium, Iot, Crom...

Những điểm cộng của sản phẩm:

- Điểm vượt trội của sản phẩm này là chuyên biệt có chứa tổ hợp Gừng - Vitamin B6, Vitamin C giúp giảm thiểu triệu chứng chán ăn, buồn nôn, mất sức khi bị ốm nghén thai kỳ của các mẹ bầu.

- Hỗ trợ ổn định đường huyết, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, gout thai kỳ.

- Thành phần được chiết xuất hoàn toàn từ các nguyên liệu sạch, tự nhiên không chứa gluten có hại, các chất biến đổi Gen, hay các chất gây dị ứng theo đúng chuẩn FDA Hoa Kỳ.

F1 Care Complex được khuyến cáo sử dụng bởi các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe của Mỹ. Các mẹ bầu có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài nhé!.

Nature Made Calcium 600mg

Calcium(canxi) là một trong năm nguyên tố vi lượng cực kỳ quan trọng. Dùng thêm viên uống Nature Made Calcium 600mg là cách để đáp ứng nhu cầu canxi của cơ thểmẹ bầu. Đây cũng được xem là một sự lựa chọn hoàn hảo rất được lòng các bà mẹ Mỹ và trên thế giới.

Nature Made Calcium 600mg là một sự lựa chọn rất được lòng các mẹ bầu!

Nature Made Calcium 600mg bổ sung hiệu quả lượng canxi cần thiết giúp cho hệ xương và răng của phụ nữ mang thai chắc khỏe toàn diện. Đồng thời, sản phẩm này còn bổ sung đủ lượng sắt cho cơ thể mẹ bầu và giúp ổn định quá trình phát triển tim cùng các cơ quan thần kinh của thai nhi.

Dùng sản phẩm này là cách để bạn giúp thai nhi tránh được những dị tật và giảm thiểu nguy cơ gặp phải các triệu chứng đau mỏi cơ, hỏng răng...

Thuốc bổ Elevit

Elevit là sản phẩm thuốc bổ cho bà bầu số 1 của Úc. Đây là sản phẩm thuốc bổ được hiệp hội y tế thế giới WHO chứng nhận lâm sàng và các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe của Úc khuyến cáo sử dụng.

Elevit là sản phẩm được bảo chứng với nhiều ưu điểm vượt trội!

Elevit được đánh giá nhờ hiệu quả tuyệt vời:

- Giảm tới 92% nguy cơ mắc các dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

- Bố sung sắt giúp bà bầu ngăn ngừa thiếu chất sắt một cách hữu hiệu.

- Tăng cường sự phát triển hoàn thiện bộ não của thai nhi

Ưu điểm vượt trội của Elevit là:

- Thành phần có chứa 11 loại vitamin quan trọng với hàm lượng Acid Folic, sắt và Iodine rất cao, đồng thời còn chứa đa dạng các loại khoáng chất thiết yếu: Canxi, Sắt, Magiê, Phốt pho, Đồng, Kẽm...

- Sản phẩm này đã kiểm chứng là rất an toàn cho bà bầu vì không chứa gluten, trứng, đậu phộng hoặc chất bảo quản.

- Đặc biệt, sản phẩm này còn giúp tăng khả năng đậu thai cho những nàng đang có ý định mang thai, đồng thời cũng hỗ trợ hồi phục sức khỏe sau sinh cho bà bầu.

Tóm lại, việc bổ sung vitamin tổng hợp trong suốt quá trình mang thai và cho con bú là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hy vọng với những thông tin vừa được chia sẻ, sẽ giúp mẹ bầu có được lựa chọn phù hợp nhất cho sự phát triển của bé và có được một thai kỳ khỏe mạnh nhé!