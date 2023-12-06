Sản phụ là chị N.T.T. (38 tuổi, Phú Lương, Thái Nguyên). Chị đã kết hôn 13 năm nhưng không có con, nhiều lần làm IVF vẫn thất bại. Trước sinh con 3 năm, chị phát hiện ung thư vú, phải điều trị tại Bệnh viện K.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 5/12, Bệnh viện K thông tin, ca phẫu thuật đặc biệt do các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp thực hiện mổ lấy thai đôi thành công cho sản phụ hiếm muộn, mắc ung thư vú.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy chị T. mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định xạ trị bổ trợ. Do hoàn cảnh và mong muốn của bệnh nhân không điều trị đích, tháng 6/2021, bệnh nhân được ra viện, theo dõi và khám định kì theo hẹn 3 tháng/lần.

Cụ thể, tháng 10/2020, chị T. được phát hiện ung thư vú trái, được điều trị hóa chất bổ trợ. Kết quả hóa chất đáp ứng một phần và bệnh nhân tiếp tục được phẫu thuật.

Đầu tháng 5 vừa qua, chị T. thực hiện chuyển phôi IVF thành công. Mang thai ở tuần thứ 20, chị T. phát hiện có hạch cổ, đi khám tại Thái Nguyên, buộc phải điều trị.

Trước ranh giới lựa chọn điều trị cho mẹ hay giữ lại song thai, người mẹ này vẫn quyết giữ lại 2 con chị mong mỏi suốt 13 năm qua.

Các bác sĩ hội chẩn, mổ lấy thai cho thai phụ - Ảnh: Dân Trí

Đến tháng 11, thấy hạch cổ trái tăng kích thước khá lớn, gây hạn chế trong sinh hoạt, vận động cổ kèm đau nhiều, phù nề cánh tay trái, chị được bác sĩ chuyển nhập viện Bệnh viện K vào ngày 17/11.

Khi nhập viện, người mẹ chỉ một lòng bày tỏ mong mỏi, giữ được con trong bụng ngày nào tốt ngày đó, để hai con có thể chào đời khỏe mạnh.

Dẫn tin từ VTV, trước quyết tâm giữ con của người mẹ, các bác sĩ đã nỗ lực và sau liên tục các cuộc hội chẩn đã chỉ định mổ lúc thai 34 tuần.

Khoảnh khắc thiêng liêng sản phụ đón 2 con chào đời - Ảnh: VTV

Cuộc mổ đối diện với nhiều nguy cơ biến chứng cao, điển hình là tắc mạch và chảy máu. Cùng với việc cho bệnh nhân thở oxy trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ còn phải tính liều thuốc chống đông máu rất cẩn trọng.

Ca mổ thành công, 2 bé gái nặng 1,8 kg chào đời, được cho thở oxy và đưa ngay sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc.