Tác dụng của hạt macca với bà bầu: Mẹ khỏe mạnh, bé thông minh!

Để thu hoạch được hạt macca phải tốn rất nhiều công chăm sóc và đây cũng chính là loại hạt ngon và đắt đỏ nhất thế giới. Hạt macca có hình tròn, kích thước chỉ từ 2-3 cm, có lớp vỏ ngoài rất cứng, phần nhân màu trắng sữa vị rất thơm, mềm như bơ và tan mịn trên đầu lưỡi.

Macca là loại hạt có nguồn gốc từ Úc, đã được trồng ở Việt Nam trong khoảng gần chục năm trở lại đây. Ngay từ khi du nhập vào Việt Nam, hạt macca đã nhanh chóng ở vị trí số 1 trong danh sách các loại thực phẩm bổ dưỡng được nhiều người yêu thích.

Hạt macca cũng rất giàu vitamin A, B, E, giàu Omega-3, 6, 7 và có rất nhiều những loại khoáng chất như kẽm, đồng, kali, magie, sắt,… để giúp tăng cường dưỡng chất cho cơ thể. Các dưỡng chất này đặc biệt tốt cho những người có nhu cầu dinh dưỡng cao như phụ nữ có thai, trẻ em, những người ăn chay, những người ốm bệnh, suy giảm sức đề kháng…

Theo số liệu phân tích khoa học, chỉ 1 hạt macca đã chứa tới 22g chất béo tốt cho sức khỏe . Hàm lượng chất béo không bão hòa đơn trong hạt macca lên tới 84% làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ, giúp chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch.

Hạt macca cực kỳ giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe!

Hạt macca có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao so với các loại hạt dinh dưỡng khác trên thị trường. Chính vì thế người ta còn gọi nó là “nữ hoàng của các loại hạt”. Chính vì vậy, nếu như bạn đang muốn hỏi là hạt macca có tốt không thì câu trả lời chắc chắn đó là “Hạt macca rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người”.

Những tác dụng tuyệt vời của hạt macca với bà bầu

Hạt macca sẽ là một thực phẩm tuyệt vời dành cho bà bầu – những người đang có nhu cầu về dinh dưỡng rất cao để nuôi dưỡng thai nhi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc mẹ bầu ăn hạt macca là cách để có thể có nguồn dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và em bé mà không phải ăn quá nhiều loại thực phẩm khác. Khi bà bầu ăn hạt macca thường xuyên trong suốt thai kỳ, các mẹ bầu và đặc biệt là em bé trong bụng sẽ nhận được vô vàn những lợi ích tuyệt vời sau đây:

1. Tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu

Quá trình mang thai khiến hệ miễn dịch của phụ nữ bị yếu đi, sức đề kháng bị suy giảm và cần phải được bổ sung nhiều vi chất dinh dưỡng. Trong khi đó, hạt macca chính là một loại hạt tuyệt vời có thể giúp đỡ cho hệ miễn dịch của mẹ bầu, với công dụng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp hệ tiêu hóa tốt hơn, bổ sung vitamin, canxi, sắt và nhiều khoáng chất khác giúp mẹ khỏe mạnh hơn.

2. Bà bầu đầy đủ năng lượng mà không sợ tăng cân

ác dụng của hạt macca với bà bầu nữa là mẹ có thể ăn mỗi ngày mà không sợ tăng cân. Hạt macca có làm lượng chất béo cao, hàm lượng dầu tới 78% và cao hơn rất nhiều đậu phộng (44,8%) hay hạt điều (47%). Trong chất béo đó, có tới 87% là các axit béo không no rất tốt cho cơ thể mà không gây tăng cân. Đồng thời, trong hạt macca cũng chứa nguồn đạm (protein) rất phong phú, chứa tới 20 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin thiết yếu cho nhu cầu của cơ thể.

Mẹ bầu có thể vô tư ăn hạt macca mà không sợ bị tăng cân hay tiểu đường!

Ngoài ra, thành phần hạt macca còn có nhiều loại muối khoáng, vitamin B1, B6, canxi, sắt, phốt-pho,… cùng nhiều các dưỡng chất khác, nên macca là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào với hàm lượng calo cao gấp đôi những loại hạt khác, giúp mẹ bầu đầy đủ năng lượng mà không cần thiết phải ăn quá nhiều loại thực phẩm. Tuy macca nhiều dầu, giàu chất béo nhưng lại không gây tăng cân, giúp mẹ bầu không phải lo lắng đến việc thừa cân hay tiểu đường thai kỳ. Đưa hạt macca vào chế độ dinh dưỡng cho bà bầu mỗi ngày là một lựa chọn khoa học và thông minh!

3. Giúp giảm tỷ lệ dị tật ở thai nhi

Hạt macca cũng là thực phẩm giàu axit folic, giúp làm giảm các nguy cơ dị tật ở thai nhi, đảm bảo cho em bé khỏe mạnh ngay từ trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, còn một số công dụng của hạt macca với bà bầu như: giúp tăng cường canxi, cải thiện hệ xương và cơ bắp của em bé rất tốt.

4. Giúp phát triển trí não thai nhi, bé thông minh hơn

Hạt macca là một loại hạt tuyệt vời mà mẹ bầu nên ăn để phát triển trí não thai nhi. Bởi vì trong hạt macca có nguồn Omega 3, omega – 6 dồi dào giúp bé phát triển trí não tốt hơn, thông minh hơn. Cùng với macca, các mẹ bầu cũng có thể ăn các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều giúp trí não bé phát triển tốt ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ nhé.

Ăn hạt macca sẽ giúp em bé của mẹ phát triển trí não tốt hơn và thông minh hơn!

5. Nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa

Thêm một tác dụng của hạt macca với bà bầu nữa là loại hạt này rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp mẹ bầu nhuận tràng, giảm táo bón. Vì trong macca có chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy sự cân bằng các vi khuẩn đường ruột, thêm vào đó là có nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như vitamin E, flavonoid và selen… nên có thể cải thiện đáng kể tình trạng táo bón mà mẹ bầu hay gặp phải trong thai kỳ.

Hướng dẫn cách sử dụng hạt macca cho bà bầu tốt nhất

Để phát huy được hết tác dụng của hạt macca đối với bà bầu thì chúng ta cần biết cách ăn sao cho đúng và ăn vừa đủ.

Vậy mẹ bầu nên ăn bao nhiêu hạt macca 1 ngày là vừa đủ? Trung bình thì mỗi ngày mẹ bầu chỉ nên ăn từ 10 – 15 hạt macca là vừa đủ.

Bà bầu nên ăn hạt macca khi nào? Nên chia đều ra các bữa vào buổi sáng, chiều, tối để cơ thể có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng một cách dễ dàng.

Cách ăn hạt macca ra sao? Có nhiều cách để mẹ ăn hạt macca. Cách đơn giản nhất là ăn trực tiếp. Chỉ cần bóc vỏ và ăn hạt. Tuy nhiên thì có nhiều mẹ thấy vị của quả macca khá ngấy vì nó nhiều dầu nên không ăn được nhiều. Chỉ ăn được 1, 2 hạt. Chính vì vậy, nếu không thể ăn trực tiếp thì mẹ bầu cũng có những cách chế biến hạt macca khác giúp mẹ vẫn có thể hấp thu dinh dưỡng từ hạt macca rất tốt mà lại không hề bị ngán nhé.

1. Chế biến thành sữa hạt thơm ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 100gr hạt macca đã bóc sạch vỏ, 1 lít nước sạch và 50gr đường phèn vàng kết tinh từ mật mía. (Mẹ cũng có thể chọn loại đường thốt nốt hay các quả tạo ngọt như chà là, táo đỏ… tùy theo sở thích).

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Hạt macca sau khi ngâm từ 2-4 tiếng để mềm (có thể bỏ qua bước này nếu không có thời gian).

- Bước 2: Cho nước lọc và hạt vào máy sinh tố xay nhuyễn, thật mịn, càng mịn càng tốt.

- Bước 3: Cho vào túi hoặc rây để lọc bỏ bã.

- Bước 4: Đun sữa sôi, cho thêm đường phèn vào cho tan là hoàn thành.

Với 1 lít sữa thơm ngon, dinh dưỡng này, mẹ nên chia thành 2-3 bữa và uống hết trong ngày nhé.

Một ly sữa hạt macca sẽ giúp mẹ bầu có rất nhiều năng lượng!

2. Món salad macca

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả xoài chín; 1 quả bơ chín; nước cốt của 1 quả chanh; 2 muỗng canh dầu olive; 1 tép tỏi bằm nhỏ; 1 muỗng cà phê mù tạt; 100g rau xà lách rocket (nếu không có bạn có thể chọn loại loại rau khác); 1 chén hạt macca nghiền nhỏ.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Cắt xoài và bơ thành những miếng nhỏ có vừa ăn.

- Nước sốt gồm: nước cốt chanh, dầu olive, tỏi, chút mù tạt, chút gia vị và trộn đều.

- Cho rau xà lách rocket vào một cái bát lớn, thêm xoài và bơ và nước sốt và nhẹ nhàng trộn để kết hợp.

- Sau đó rắc hạt macca lên và thưởng thức.

Món salad macca ăn rất ngon và lạ miệng, lại có nhiều chất dinh dưỡng cho mẹ bầu!

Tóm lại, có thể nói có vô vàn tác dụng của hạt macca với bà bầu, các mẹ còn chần chừ gì mà không bổ sung ngay loại hạt thơm ngon và dinh dưỡng này vào thực đơn mỗi ngày để cả mẹ và bé đều khỏe mạnh và đủ dinh dưỡng thiết yếu nào?! Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và suôn sẻ nhé!