Quả thanh mai bà bầu có ăn được không?

Quả thanh mai có nhiều ở các tỉnh phía Bắc và Trung bộ nước ta với màu đỏ tím, vị chua ngọt đặc trưng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều bà bầu ốm nghén cũng yêu thích hương vị của loại quả này nhưng vẫn hoang mang liệu ăn quả thanh mai có ảnh hưởng đến thai kỳ hay không?

Giá trị dinh dưỡng của quả thanh mai Quả thanh mai còn có tên gọi khác là quả dâu rượu, dâu tiên, màu tím đỏ như màu rượu vang, vị chua ngọt, quả nhỏ, hình tròn. Bên ngoài có một lớp lông dày bao phủ, hạt cứng bên trong. Loại quả này có nhiều ở các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh và các tỉnh miền Trung. Hàng năm, mùa thanh mai bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 kéo dài đến hết tháng 6. Thanh mai là loại trái cây giải nhiệt vào mùa hè, dùng để ngâm rượu hoặc làm nước ép rất tốt cho sức khỏe và hệ tiêu hóa. Ở một số nơi, người dân dùng làm gia vị trong chế biến các món ăn. Tại Quảng Bình, quả thanh mai được người dân trồng với quy mô lớn để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Quả thanh mai được trồng nhiều ở các tỉnh phía bắc và miền Trung nước ta - Ảnh minh họa: Internet Theo Đông y, thanh mai tính mát, hương thơm tự nhiên nên có tác dụng thanh nhiệt, bổ phổi và là vị thuốc tốt. Y học hiện đại cho biết quả thanh mai xanh chứa nhiều axit hữu cơ, tanin, vitamin A, C, D, E... Quả thanh mai chín chứa đường, sắc tố anthoxyanm cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Bà bầu có ăn được quả thanh mai không? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh bà bầu không nên ăn thanh mai. Lời khuyên được đưa ra là bà bầu có thể ăn loại quả này như những loại trái cây khác trong thai kỳ.

Vị chua ngọt, tính mát của quả thanh mai rất tốt cho sức khỏe bà bầu, đặc biệt đối với những ai bị nhiệt. Bà bầu ăn quả thanh mai còn nhận được nhiều ích lợi như: - Tăng sức đề kháng: Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả thanh mai sẽ giúp cơ thể bà bầu chống lại sự xâm nhập của những virus gây bệnh thông thường. - Ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu: Vitamin C trong quả thanh mai sẽ giúp cơ thể bà bầu tăng khả năng hấp thu sắt, hạn chế tình trạng thiếu máu thai kỳ. Quả thanh mai có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe bà bầu - Ảnh minh họa: Internet - Tăng cường thị lực, tốt cho não bộ: Hàm lượng khoáng chất, calo, các vitamin A, C, D trong quả thanh mai hỗ trợ tối đa trong việc cải thiện thị lực và hệ thần kinh bà bầu. - Làm đẹp da: Thanh mai còn chứa nhiều vitamin E giúp làn da bà bầu căng mịn, đều màu hơn và cải thiện một số bệnh lý về da như mụn nhọt, dị ứng khi mang thai. - Ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ: Bà bầu ăn quả thanh mai còn giúp cân bằng nồng độ đường trong máu, hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ một cách hiệu quả. Bà bầu nên ăn quả thanh mai như thể nào? Quả thanh mai tuy ngon và nhiều dinh dưỡng cho bà bầu nhưng chị em cần biết ăn đúng cách để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bao phủ bề mặt bên ngoài quả là lớp lông màu đỏ tím, đây có thể là nơi trú ẩn của nhiều vi khuẩn, sâu bọ gây hại. Do đó, trước khi ăn quả thanh mai tươi, bà bầu nên ngâm vào nước muối loãng từ 20 - 30 phút. Bà bầu cũng có thể ngâm thanh mai làm nước uống - Ảnh minh họa: Internet Mẹ bầu có thể ăn quả thanh mai tươi với muối bột canh, bỏ trong ngăn mát tủ lạnh trước khi ăn để giảm độ chua. Hoặc có thể ngâm quả thanh mai với đường để làm nước giải khát uống trong những ngày hè (Cách ngâm quả thanh mai tương tự với ngâm quả dâu tằm).

Biết được tác dụng tuyệt vời này của quả thanh mai, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ngâm nước uống Không chỉ là thứ quả quen thuộc thường được dùng để ngâm nước uống giải khát ngày hè, quả thanh mai còn mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

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