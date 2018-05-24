6 lợi ích tuyệt vời khi bà bầu ăn dưa hấu có thể bạn chưa biết

Thường xuyên ăn dưa hấu sẽ giúp bà bầu giảm các triệu chứng ợ nóng và trào ngược dạ dày khó chịu trong thai kỳ.

Nhiều bà bầu lo lắng vị ngọt của dưa hấu sẽ ảnh hưởng đển em bé trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, theo tạp chí Momjunction, bà bầu ăn dưa hấu sẽ mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Thói quen uống một ly nước ép dưa hấu vào buổi sáng sớm cực kỳ tốt cho sức khỏe bà bầu. Vitamin và khoáng chất có trong dưa hấu sẽ "thổi bay" chứng ốm nghén ở phụ nữ có thai.

Tình trạng phù nề tay và hai chân thường phổ biến khi mang thai. Để khắc phục, bà bầu hãy tăng cường ăn dưa hấu. Lượng nước cao trong loại trái cây này sẽ làm giảm hiện tượng tắc nghẽn tĩnh mạch và hệ cơ, chứng phù nề cũng giảm thiểu rõ rệt.

Ngăn chặn sự hình thành các hắc tố

Dưới ảnh hưởng của hormone nội tiết, các hắc tố melanin hình thành nhiều hơn khi phụ nữ có thai làm da chị em bị nám, đen sạm. Ăn dưa hấu sẽ giúp mẹ bầu ngăn ngừa hiện tượng này. Mặt khác, dưa hấu sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, tác động tốt đến kết cấu của da, giúp da mẹ bầu tươi sáng và đều màu hơn.

Cung cấp năng lượng

Bà bầu ăn dưa hấu sẽ có năng lượng hoạt động cả ngày dài - Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu chứa nhiều khoáng chất như kali, magie, các vitamin A, B1, B6... cung cấp năng lượng cho cơ thể bà bầu trong một ngày dài. Các dưỡng chất thiết yếu này còn có tác dụng phát triển thị lực và hệ thần kinh thai nhi.

Phòng ngừa hội chứng tiền sản giật

Hàm lượng cao chất lycopene trong dưa hấu sẽ làm giảm nguy cơ tiền sản giật thời kì mang thai. Đây là hội chứng cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe bà bầu và thai nhi. Vì vậy, bà bầu cần tích cực ăn dưa hấu để tốt cho sức khỏe và phòng ngừa hiện tượng sinh non.

Dưa hấu mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe mẹ và bé, tuy nhiên ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến những tác dụng phụ ngoài ý muốn như: Nguy cơ tiểu đường thai kỳ, các vấn đề khó chịu ở dạ dày...

Vì vậy, các mẹ bầu cần biết cân đối và kết hợp dưa hấu cùng các loại trái cây khác trong những bữa ăn phụ sao cho hợp lý, tránh các tác động ngoài ý muốn xảy ra trong thời kỳ mang thai.