3 món canh giải nhiệt mùa hè, cung cấp nhiều dưỡng chất cho bà bầu và thai nhi

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết bà bầu ăn ngao 2 lần mỗi tuần sẽ giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa tình trạng thừa cân. Ngao chứa nhiều protein, lipid, canxi, sắt, phốt pho, vitamin A, B, PP… cung cấp năng lượng cho mẹ bầu , hạn chế tình trạng đau lưng. Hương vị thơm ngon của canh ngao nấu chua sẽ khiến mẹ bầu ăn ngon miệng hơn, giảm tình trạng ốm nghén.

Mâm cơm hàng ngày của các gia đình Việt không thể thiếu được món canh. Đối với bà bầu, ăn canh trong các bữa ăn chính và phụ sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất cho mẹ và bé. Để nấu được những món canh ngon, chị em chỉ cần chịu khó chuẩn bị những nguyên liệu tươi và thực hiện theo những cách đơn giản dưới dây.

- Cà chua: 2 quả

- Khế: 2 quả nhỏ hoặc 1 quả to

- Hành hoa

- Gia vị

Thực hiện:

Canh ngao nấu chua sẽ giải ngán cho những bà bầu chán ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Ngao rửa sạch đất cát, đem luộc đến khi nước vừa sôi. Vớt ngao ra để lấy thịt, bỏ vỏ. Mẹ bầu nhớ giữ lại nước luộc ngao làm nước canh.

Bước 2: Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Dứa, khế rửa sạch thái mỏng. Hành hoa rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 3: Bắc nồi nước luộc ngao trên bếp đến khi sôi thì cho thịt ngao, cà chua, dứa, khế vào nấu sôi trong vòng 3 phút rồi bắt đầu nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó cho rau gia vị canh chua vào rồi tắt bếp.

Canh gà hạt sen

Canh gà hạt sen là món ăn không thể thiếu trong danh sách thực phẩm dành cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể bà bầu cần một lượng đạm nhất định để cung cấp cho thai nhi. Sự kết hợp các dưỡng chất trong món canh gà hạt sen sẽ giúp bà bầu an thai, thanh nhiệt, giải độc. Hạt sen còn giúp chị em thời kỳ bầu bí ngủ ngon hơn.

Nguyên liệu:

- Gà ta hoặc gà ác: 1 con

- Gừng: 2 lát

- Hạt sen khô: 12g

- Xuyên tục đoạn: 12g

- Dây tơ hồng: 13g

- A giao: 18g

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Gà làm thịt sạch, moi ruột, chần qua nước sôi trong vòng 5 phút cho săn da rồi rửa lại bằng nước lạnh. Tiếp đến, chặt gà thành miếng vừa ăn, cho vào nồi đổ nước ngang mặt rồi đem hầm cách thủy.

Bước 2: Mẹ bầu lấy hạt sen khô, xuyên tục đoạn và dây tơ hồng cho vào túi vải, cột chặt miệng, cho vào nồi sành nhỏ rồi luộc trong vòng 30 phút.

Bước 3: Cho nước luộc 3 nguyên liệu nói trên vào nồi hầm gà. Mở túi vải đổ hạt sen vào nồi, lần lượt cho gừng và a giao. Tiếp tục hầm cách thủy khoảng 3 giờ đồng hồ. Bà bầu kiểm tra gà chín nhừ thì nêm nếm gia vị vừa ăn và múc ra tô thưởng thức khi còn nóng.

Canh cua mồng tơi

Bà bầu mang thai cần bổ sung canxi không thể bỏ qua món canh cua mồng tơi thơm ngọt trong mùa hè. Chị em tích cực ăn món canh này khi mang thai sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều canxi. Lượng chất nhầy trong rau mồng tơi còn giúp loại bỏ hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể bà bầu, phòng ngừa nguy cơ béo phì, thúc đẩy hệ tiêu hóa.

Nguyên liệu:

- Cua đồng: 200g

- Rau mồng tơi: 1 bó

- Gia vị

Thực hiện:

Để tăng cường canxi cho cơ thể, bà bầu đừng bỏ qua món canh cua mồng tơi - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Cua đồng rửa sạch, tách vỏ, dùng tăm nhỏ khều gạch để riêng vào chén nhỏ.

Bước 2: Nhặt rau mồng tơi lấy phần lá non, bỏ lá sâu và gốc già, rửa sạch, ngâm nước muối loãng. Sau 5 phút vớt ra để ráo, thái nhỏ.

Bước 3: Cho phần thịt cua đã tách vào cối hoặc máy xay, thêm một muỗng cà phê muối rồi giã hoặc xay nhuyễn, lọc nước bỏ bã.

Bước 4: Bắc nồi nước cua lên bếp nấu nhỏ lửa để gạch cua không bị đông. Đến khi nước sôi thì cho rau mồng tơi vào nấu chín, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp.

Chúc chị em thành công với những món canh giải nhiệt mùa hè cho bà bầu!