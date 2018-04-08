Biết được tác dụng tuyệt vời này của quả thanh mai, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ngâm nước uống

Chuyên gia nói gì 08/04/2018 19:34

Không chỉ là thứ quả quen thuộc thường được dùng để ngâm nước uống giải khát ngày hè, quả thanh mai còn mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Quả thanh mai có màu đỏ tía, nhìn hơi giống mâm xôi, có vị thanh dịu, hơi chua nên thường được dùng để ngâm nước uống. Quả thanh mai chứa nhiều chất dinh dưỡng như folate, selen, flavonols, quercetin, myricetin cùng nhiều loại vitamin A, B1, B2, B6, C, E… cần thiết cho cơ thể.

Bên cạnh đó, hàm lượng cao chất chống oxy hóa oligomeric proanthcyanidins trong loại quả này còn đặc biệt tốt cho tim mạch.

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của quả thanh mai đối với sức khỏe:

Quả thanh mai có tác dụng gì?

Chống lại ung thư

Theo các nghiên cứu, hàm lượng cyanidin-3-O-glucoside có trong quả thanh mai có thể giúp điều trị và phòng ngừa ung thư hiệu quả. Chiết xuất cyanidin-3-O-glucoside từ thanh mai đã được thử nghiệm trên tế bào dạ dày, kết quả cho thấy hợp chất này có khả năng ức chế tế bào ung thư.

Biết được tác dụng tuyệt vời này của quả thanh mai, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ngâm nước uống - Ảnh 1
Quả thanh mai rất tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tim mạch

Quả thanh mai chứa rất ít calo nhưng lại giàu vitamin và chất chống oxy hoá cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó mà loại quả này có tác dụng bảo vệ tim khỏi những tổn hại oxy hoá do các gốc tự do gây ra, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hàm lượng oligomeric proanthocyanidins trong quả thanh mai còn có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu, từ đó giảm viêm trong động mạch và giảm tích tụ mảng bám dọc theo thành động mạch, nguy cơ phát triển xơ vữa động mạch cũng bị loại bỏ.

Đối với những người mắc bệnh cao huyết áp, uống nước quả thanh mai sẽ giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa những biến chứng của bệnh.

Biết được tác dụng tuyệt vời này của quả thanh mai, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ngâm nước uống - Ảnh 2
Nước quả thanh mai giúp ổn định huyết áp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hoá hiệu quả

Nhờ chứa hàm lượng flavonoid và chất chống oxy hoá dồi dào mà quả thanh mai có khả năng chống lại các gốc tự do, ức chế quá trình lão hóa hiệu quả. Thường xuyên sử dụng loại quả này còn giúp bảo vệ tế bào và các cơ quan trong cơ thể.

Bên cạnh đó, nước quả thanh mai còn có thể cải thiện các vấn đề về da, giúp duy trì vẻ đẹp tươi trẻ cho bạn.

Giúp duy trì vóc dáng

Nhờ chứa lượng calo thấp và giàu vitamin nên quả thanh mai sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn giảm cân của bạn. Hợp chất cyanidin-3-glucoside được tìm thấy trong loại quả này còn giúp giảm sự thèm ăn, đồng thời tăng cường quá trình trao đổi chất béo để loại bỏ bớt mỡ thừa.

Chính vì vậy, quả thanh mai có thể giảm lượng calo mà cơ thể hấp thụ, nhờ đó giúp duy trì vóc dáng hiệu quả.

Biết được tác dụng tuyệt vời này của quả thanh mai, bạn sẽ chạy ngay ra chợ mua về ngâm nước uống - Ảnh 3
Bạn có thể bổ sung loại quả này vào thực đơn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt

Quả thanh mai có tác dụng tuyệt vời trong việc bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi những tổn thương gây ra bởi tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Nếu mắt không được bảo vệ khỏi các tia cực tím thì rất dễ bị ảnh hưởng đến võng mạc, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng…

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của quả thanh mai, bạn hãy mua ngay về và ngâm nước uống để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!

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