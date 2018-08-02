Phụ nữ sau sinh có được ăn vải không?

Mẹ bầu 02/08/2018 14:02

Nước ta vốn không thiếu những loại vải đặc sản nức tiếng như Lục Ngạn, Thanh Hà… được lòng chị em phái đẹp mỗi khi vào mùa. Nhưng liệu phụ nữ sau sinh có được ăn vải không khi những quả vải tròn mọng sắc đỏ lại cứ hấp dẫn và đầy gọi mời?

1. Phụ nữ sau sinh có được ăn vải không?

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Quả vải có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe

Thông thường, từ tháng 6 cho đến tháng 10 hằng năm là mùa vải chín rộ và đi đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chùm vải đo đỏ, đầy đặn được bày bán khắp nơi.

Ngoài thành phần chủ yếu là nước, mỗi quả vải tươi ngon còn chứa nhiều carbohydrates, vitamin C, kali, đồng, magie, chất chống oxy hóa… giúp cơ thể được bổ sung dưỡng chất thiết yếu, tốt cho hệ miễn dịch, phòng ngừa một số bệnh tim mạch, ung thư…

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Tốt nhất phụ nữ sau sinh không nên ăn vải

Tuy có nhiều lợi ích như vậy nhưng với phụ nữ sau sinh, vì sức khỏe cần thời gian hồi phục hoàn toàn và bồi bổ đúng cách để không ảnh hưởng đến quá trình cho con bú thì tốt nhất không nên ăn vải.

Dù hương vị của vải khá hấp dẫn nhưng nếu ăn uống tùy tiện, thích gì ăn nấy thì không tốt cho cả mẹ và con. Nếu đã biết thông tin phụ nữ sau sinh có được ăn vải không thì các chị em hãy lựa chọn đúng những loại trái cây thực sự bổ dưỡng để mau chóng hồi phục sức khoẻ và nuôi con tốt hơn.

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Ăn vải không tốt cho cả mẹ và con

2. Vì sao phụ nữ sau sinh không được ăn vải?

Vải là loại quả có tính nóng nên ngay cả với người bình thường cũng hạn chế ăn nhiều vải, sợ bị nhiệt miệng, đau họng, chảy máu mũi, nổi mụn nhọt… Do đó, phụ nữ sau khi “vượt cạn” cần tránh xa vải để đảm bảo sức khỏe an toàn.

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Trái vải tuy bổ nhưng cũng cực nóng 

Đặc biệt, phụ nữ sau sinh mà mắc bệnh tiểu đường càng cần phải né xa vải vì lượng đường trong mỗi quả vải khá cao, rất dễ tăng đường huyết nhanh trong cơ thể. Nếu đã mắc bệnh tiểu đường còn không kiềm lòng nổi mà ăn vải sẽ chỉ khiến bệnh thêm trầm trọng hơn.

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Lượng đường trong vải rất cao, dễ gây tăng đường huyết 

Ngoài ra, mặt trái của khả năng tăng cường miễn dịch của quả vải là làm tăng các triệu chứng của bệnh tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng, lupus, viêm khớp dạng thấp… Bên cạnh đó, vải còn gây ra phản ứng phụ như suy hô hấp, tiêu chảy, đau đầu, phù nề da, chóng mặt... nếu phụ nữ sau sinh lỡ “dung nạp” vải hơi nhiều.

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Nên ngừng ăn vải ít nhất là 2 tuần trước khi sinh

Riêng với chị em nào sinh mổ, ăn vải sau phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và quá trình hồi phục của vết mổ. Thậm chí, nhiều chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên ngừng ăn vải ít nhất là 2 tuần trước khi sinh.

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Như vậy, chế độ ăn uống của bà mẹ sau sinh và đang cho con bú là vô cùng quan trọng, cần được tìm hiểu kỹ để tránh những sai lầm không đáng có gây hại cho sức khỏe cả mẹ và con. Chỉ cần biết rõ phụ nữ sau sinh có được ăn vải không và vì sao không ăn được, các chị em sẽ ăn uống khoa học hơn, bồi bổ đúng cách hơn. Quả vải thực sự ngon ngọt hấp dẫn nhưng cần được thưởng thức ở thời điểm thích hợp nhất với sức khỏe mỗi người.

Cách ăn vải thiếu để tốt cho sức khỏe và không bị nóng

Cách ăn vải thiếu để tốt cho sức khỏe và không bị nóng

Vải thiều là loại quả được nhiều người chuộng, nhưng nếu không biết cách ăn bạn sẽ bị nóng và không tốt cho cơ thể.

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