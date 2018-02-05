Những loại hạt giàu dinh dưỡng mẹ bầu nên ăn để con phát triển tối đa trí thông minh

Đây là loại hạt không thể thiếu được trong đĩa bánh kẹo Tết của các gia đình Việt. Chất đạm protid trong hạt dưa đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh trung ương, hệ cơ xương và nội tạng của mẹ. Bên cạnh đó, hạt dưa cũng chứa các dưỡng chất quan trọng khác như lipid, can xi, kẽm, phốt pho, selen… tốt cho sức khỏe của mẹ và con.

Bên cạnh việc ăn đa dạng các loại thức ăn trong bữa chính, mẹ bầu có thể sử dụng các loại hạt giàu dinh dưỡng trong những bữa ăn phụ nhằm nâng cao sức khỏe của mình và phát triển trí thông minh của con.

Axit béo omega 3 và axit folic trong hạt chia đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển não bộ của bé. Quá trình tái tạo hệ thống tế bào thần kinh của thai nhi không thể thiếu sự góp mặt của omega 3. Bên cạnh đó, axit folic có tác dụng phòng ngừa nguy cơ khiếm khuyết ống thần kinh, giúp trẻ khỏe mạnh, nâng cao chỉ số thông minh (IQ).

Óc chó được mệnh danh là “hạt trường thọ” có mùi vị thơm ngon, dễ ăn và giá trị dinh dưỡng rất cao. Mẹ bầu thường xuyên ăn hạt óc chó sẽ có lợi cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Ngoài ra, lượng axit hữu cơ có trong loại hạt này góp phần thúc đẩy sự phát triển đại não của bé.

Hạt hướng dương

Thành phần protein trong hạt hướng dương cao hơn so với những loại hạt khác. Thêm vào đó, vitamin E, các axit và dưỡng chất khác (sắt, kẽm, kali, magiê…) trong hạt hướng dương sẽ giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng, bổ máu và phòng ngừa nguy cơ sảy thai. Do đó, bên cạnh việc thưởng thức hạt dưa trong dịp Tết, mẹ bầu đừng quên thêm hạt dướng dương vào danh sách các loại hạt nên ăn.

Hạt bí

Mẹ bầu ăn hạt bí rất tốt cho lục phủ ngũ tạng, giúp nhuận tràng, giảm nguy cơ trầm cảm, hạn chế triệu chứng đau đầu khi mang thai. Đối với thai nhi, hạt bí góp phần giúp hệ thần kinh trung ương của con phát triển toàn diện.

Hạt sen

Hạt sen là vị cứu tinh cho các mẹ bầu mắc chứng mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Những mẹ bầu mất ngủ nên sử dụng hạt sen như liệu pháp an thần tự nhiên. Các chất canxi, đạm, phốt pho trong hạt sen có tác dụng an thần, giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn trong suốt thai kỳ.

Các loại đậu

Họ hàng nhà đậu (đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, đậu ngự…) cung cấp lượng lớn các khoáng chất cho thai nhi. Thành phần dinh dưỡng trong các loại đậu rất giống protein động vật có lợi cho sức khỏe mẹ bầu. Lượng kẽm và khoáng chất cao sẽ phòng ngừa nguy cơ sinh non, hạn chế tình trạng thấp cân và quá trình chuyển dạ lâu của mẹ.

Hạt dẻ cười

Đây cũng là loại hạt phổ biến trong đĩa bánh kẹo ngày Tết vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Đối với mẹ bầu, hạt dẻ cười có một số công dụng tiêu biểu như:

- Vitamin C trong hạt dẻ cười giúp mẹ bầu giảm tình trạng mệt mỏi, căng thẳng.

- Các vitamin nhóm B và một số dưỡng chất khác (canxi, sắt, magiê, kẽm, đồng, kali, axit folic…) tăng cường hoạt động trao đổi chất, tăng quá trình tổng hợp hồng cầu ở mẹ và hỗ trợ tối đa sự phát triển của thai nhi.

Lưu ý: Một số loại hạt được bày bán trên thị trường không có nguồn gốc xuất xứ có thể chứa nhiều hóa chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Do đó, chị em cần mua từ những cơ sở uy tín.