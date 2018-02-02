Cách nấu canh rong biển cho bà bầu an thai, sức khỏe dẻo dai suốt 9 tháng 10 ngày

- Phòng ngừa dị tật thai nhi: Chất axit align và alignic trong nhiều loại rong biển sẽ ngăn chặn độc tố từ máu mẹ truyền qua cuống rốn đến thai nhi.

Rong biển là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của bà bầu do thành phần chứa nhiều vitamin C, I-ốt, vitamin B2, B3, DHA, chất khoáng… Rong biển thường được sử dụng để chế biến các món canh với nhiều cách kết hợp nguyên liệu khác nhau. Canh rong biển không chỉ giúp mẹ bầu khỏe khoắn, đẹp da, phòng ngừa một số bệnh nguy hiểm mà còn cung cấp các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi.

- Ngăn ngừa táo bón: Chất cellulose trong rong biển kích thích sự co bóp ruột giúp mẹ bầu đi tiêu đều đặn. Dưỡng chất này còn phòng ngừa nguy cơ ung thư đường ruột, ung thư kết tràng và ung thư trực tràng.

- Ngăn ngừa chảy máu chân răng: Vitamin C trong rong biển cần thiết cho sự trao đổi chất của tế bào, thúc đẩy quá trình hình thành collagen, ngăn chặn tình trạng chảy máu chân răng – hiện thường thường gặp khi mang thai.

Một bát canh rong biển sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

- Phòng ngừa chứng cao huyết áp: Rong biển hấp thu hơn 90 loại khoáng chất từ nước biển làm chế tình trạng cao huyết áp khi mang thai.

- Giảm tình trạng rạn da: Theo các chuyên gia, mẹ bầu ăn rong biển thường xuyên sẽ cải thiện tình trạng mụn trứng cá và rạn da khi mang thai.

- Thải độc cơ thể, đẹp da, đẹp tóc: Các vitamin và khoáng chất trong rong biển có tác dụng điều tiết lưu thông máu, tốt cho các hệ cơ quan trong cơ thể, tiêu độc và loại bỏ các độc tố.

Cách nấu canh rong biển cho bà bầu

Canh rong biển đậu hũ

Canh rong biển đậu hũ dễ thực hiện và không tốn quá nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Rong biển khô: 30g (Mẹ bầu lưu ý chọn loại rong biển sợi khô dùng để nấu canh)

- Đậu hũ non: 1 hộp

- Nấm thủy tiên: 100g

- Cà rốt: 1 củ

- Nước tương, hạt nêm, gừng tươi

Thực hiện:

- Ngâm rong biển bằng nước lạnh trong vòng 30 phút để nở, rửa sạch, thái nhỏ.

- Đậu hũ non cắt miếng nhỏ vừa ăn.

- Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng mỏng.

- Gừng rửa sạch, gọt vỏ, thái chỉ.

- Nấm cắt bỏ gốc, tách miếng nhỏ, rửa sạch, ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo.

- Cho nước vào nồi nấu sôi, nêm thêm xì dầu, hạt nêm. Khi nước sôi cho rong biển vào đảo đều, nấu chín trong vòng 5 phút. Cho cà rốt, nấm vào nấu sôi.

- Sau cùng cho đậu hũ, gừng rồi nêm thêm gia vị vừa miệng ăn. Để sôi trong vòng 5 phút rồi tắt bếp.

Canh rong biển thịt bò

Canh rong biển thịt bò cung cấp sắt và các dưỡng chất cần thiết cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Rong biển khô: 45g

- Thịt bò: 150g

- Tỏi băm: 2 muỗng cà phê

- Xì dầu: 2 muỗng cà phê

- Dầu mè: 1 muỗng canh

- Muối, hạt tiêu

- Nước: 10 chén ăn cơm

Thực hiện:

- Ngâm rong biển khô khoảng 30 phút, rửa sạch từ 2 đến 3 lần. Vừa rửa vừa bóp mạnh để sạch các chất bã, loại bỏ muối dư thừa. Tiếp đến để ráo nước, cắt miếng vừa ăn.

- Thịt bò thái miếng vừa ăn, ướp chút xì dầu, tỏi băm và hạt tiêu.

- Xào sơ thịt bò trên lửa to với dầu mè đến khi thịt không còn màu đỏ.

- Cho rong biển, thêm 1 muỗng cà phê nước tương vào xào trong 5 phút.

- Đổ nước sôi vào đun nhỏ lửa trong khoảng từ 20 – 30 phút đến khi thịt bò chín mềm, nước canh có màu trắng đục.

Canh rong biển hầm sườn non

Nguyên liệu:

- Sườn non: 150g

- Rong biển: 45g

- Đậu hũ trắng: 2 miếng

- Rau mùi, cà rốt, nấm hương, gừng, hành lá.

- Gia vị (bột nêm, muối, bột ngọt, đường, nước mắm, tiêu…).

Thực hiện:

- Sườn non rửa sạch, chặt khúc vừa ăn.

- Rong biển ngâm nước trong 30 phút cho mềm, để ráo nước.

- Đậu hũ cắt miếng vừa ăn; Gừng đập dập; Hành lá thái khúc vừa.

- Đun nhỏ lửa sườn non trong vòng 20 phút đến khi chín mềm, cho gừng vào để dậy mùi thơm.

- Cho rong biển, đậu hũ, nấm hương, cà rốt vào nấu trong 2 phút, nêm gia vị vừa ăn.

Chú chị em thành công với những cách nấu canh rong biển cho bà bầu này!