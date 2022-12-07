Nhóm thực phẩm làm ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của cả nam giới lẫn nữ giới

Ngoài ra, nhóm thực phẩm này còn khiến cholesterol xấu tăng lên trong máu, gây ảnh hưởng tới chất lượng trứng. Do đó, nữ giới cũng cần hạn chế dùng đồ ăn nhanh.

Thực phẩm chế biến sẵn chứa các loại chất béo bão hòa và chất bảo quản. Trong đó, chất béo bão hòa trong thịt chế biến sẵn có khả năng làm suy giảm số lượng tinh trùng và giảm khả năng thụ tinh.

Nội tạng động vật như gan, tim, thận, lòng… chứa rất nhiều mỡ và chất béo không lành mạnh. Gây tác động tiêu cực tới sức khỏe của người ăn, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và làm giảm khả năng thụ thai.

Nội tạng động vật như gan, tim, thận, lòng… chứa rất nhiều mỡ và chất béo không lành mạnh. Đây đều là những thành thân gây tác động tiêu cực tới sức khỏe của người ăn, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và làm giảm khả năng thụ thai.

Ngoài ra, nội tạng động vật chứa rất nhiều cadmium. Đây là chất làm tổn thương nhiễm sắc thể, giảm sinh lý, qua đó gây trở ngại cho quá trình thụ thai. Do đó, nếu dự định có con, bạn cần kiêng ăn nội tạng động vật.

3. Carbohydrate tinh chế và đường

Đối với nam giới, tiêu thụ một lượng lớn đường và carbs tinh chế có liên quan đến chất lượng tinh dịch thấp hơn và tăng vô sinh. Ảnh minh họa: Internet

Đối với nam giới, tiêu thụ một lượng lớn đường và carbs tinh chế có liên quan đến chất lượng tinh dịch thấp hơn và tăng vô sinh.

Hơn thế nữa, một báo cáo của các tác giả được đăng trên tạp chí Human Reproduction đã chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa chế độ ăn nhiều đường và khả năng sinh sản thấp hơn ở phụ nữ. Theo đó, nồng độ độc tố tăng cao được tìm thấy trong một số thực phẩm như carbs tinh chế và đường cũng có thể gây ra tình trạng viêm cho cơ thể. Từ đó có tác động bất lợi đến các tế bào lót trong bụng mẹ, có khả năng ngăn ngừa mang thai thành công.

Ăn những thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế này thường xuyên cũng có thể khiến việc duy trì cân nặng khỏe mạnh trở nên khó khăn hơn. Đây cũng là một yếu tố cản trở cơ hội thụ thai của bạn, cho dù bạn là nam hay nữ.

Tránh lượng đường quá mức và ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật và ngũ cốc nguyên hạt sẽ tốt hơn cho bạn.

4. Các loại thực phẩm chế biến sẵn

Trong thực phẩm chế biến sẵn đều có chứa các loại chất béo bão hòa, chất bảo quản. Chất béo bão hòa trong sản phẩm thịt chế biến có thể khiến số lượng tinh trùng và khả năng thụ tinh giảm.

Hơn thế nữa, các thực phẩm này còn làm tăng choleserol xấu trong máu gây ảnh hưởng đến chất lượng của trứng. Vì thế bạn không nên sử dụng đồ ăn nhanh quá 4 lần/tuần.