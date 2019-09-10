Mẹ khỏe, con thông minh với bột ngũ cốc cho bà bầu

Ngũ cốc thực chất là các loại hạt nên chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Mẹ bầu bổ sung bột ngũ cốc thường xuyên sẽ loại bỏ được tình trạng táo bón trong thai kỳ, mang lại hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hàm lượng vitamin, chất dinh dưỡng có trong bột ngũ cốc cho bà bầu sẽ giúp thai nhi phát triển tốt hơn, thông minh hơn.

Từ lâu, ngũ cốc đã trở thành một loại thực phẩm tốt, giàu chất dinh dưỡng . Hơn nữa, đây là sản phẩm tự nhiên, tuyệt đối an toàn và phù hợp với mọi đối tượng, kể cả những mẹ bầu . Vì thế, ngũ cốc luôn nằm trong danh sách thực phẩm tốt nhất và được các chuyên gia khuyên dùng đối với phụ nữ mang thai.

Theo một số nghiên cứu, các mẹ bầu thường xuyên phải bổ sung các chất dinh dưỡng cho cả mẹ và bé. Do đó, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất cao. Chúng đe dọa trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe của các mẹ. Bột ngũ cốc cho bà bầu sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa đường, xua tan nỗi lo lắng của các mẹ.

Khi mang bầu, các mẹ luôn gặp tình trạng thiếu sắt và phải bổ sung bằng những viên thuốc sắt. Chính những loại ngũ cốc kia lại là nguồn cung cấp hàm lượng sắt cao cho cơ thể. Sử dụng bột ngũ cốc thường xuyên, mẹ bầu sẽ không phải đối mặt với tình trạng thiếu máu hay phải uống những viên thuốc sắt nữa. Và đương nhiên, nó đồng nghĩa với việc thai nhi sẽ phát triển tốt nhất, toàn diện nhất.

Phát triển trí não cần phải được chăm sóc ngay từ khi trong bụng mẹ. Với những hạt ngũ cốc như óc chó, chia, hạnh nhân,… lượng Omega 3 và 6 giúp thai nhi phát triển võng mạc và trí não cực tốt. Làm mẹ ai cũng muốn con mình có đôi mắt sáng ngời và trí não thông minh đúng không? Hãy sử dụng bột ngũ cốc cho bà bầu trong thời gian mang thai để mang lại những điều tốt đẹp nhất dành cho bé yêu nhé!

Ngũ cốc bà bầu bao gồm những hạt gì?

Lợi ích ngũ cốc là thế, nhưng ngũ cốc bà bầu bao gồm những hạt gì các mẹ?

Ngũ cốc cho bà bầu gồm những hạt gì? - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc dành cho bà bầu gồm những loại hạt cơ bản sau:

Hạt chia:

Với thành phần dinh dưỡng giàu Omega 3 cao gấp 8 lần so với cá hồi, hạt chia giúp thai nhi phát triển trí não rất tốt.

Óc chó:

Óc chó chứa rất nhiều các thành phần dinh dưỡng như vitamin E, Omega 3 cùng các loại axit hữu cơ. Loại axit này rất tốt trong quá trình phát triển trí tuệ con yêu ngay từ trong bụng mẹ. Hơn nữa, bật mí cho bạn điều này nhé: 1kg nhân quả óc chó = 5kg trứng = 9kg sữa bò = 4kg thịt bò. Không chỉ giúp mẹ tránh trầm cảm, óc chó còn giúp bé thông minh hơn.

Mắc ca:

Là một hạt ngũ cốc có hàm lượng dinh dưỡng cao, mắc ca cung cấp nguồn năng lượng dồi dạo gấp đôi so với các loại hạt khác. Các chất dinh dưỡng có thể kể đến như protein, chất béo, canxi, sắt, vitamin B6,…

Hạnh nhân:

Đây là 1 trong những loạt ngũ cốc không thể thiếu trong giai đoạn thai kỳ. Không chỉ ngon, dễ ăn, hạt hạnh nhân còn bỏ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển não bộ của bé.

Ngoài ra, có thể kể đến các loại hạt ngũ cốc lợi sữa cho bà bầu như hạt sen, các loại đậu, hạt mè đen, gạo lứt,… Các mẹ nhớ bổ sung vào thực đơn nhé!

Hạnh nhân – loại ngũ cốc giàu chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm ngũ cốc cho bà bầu

Không cần phải ra ngoài mua, nếu muốn các mẹ có thể tự tay làm bột ngũ cốc cho bà bầu đấy. Không hề khó chút nào, rất đơn giản thôi với các nguyên liệu làm ngũ cốc cho bà bầu.

Cách làm ngũ cốc cho mẹ bầu tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau:

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành nguyên vỏ: mỗi loại 200g

Đậu đen, mè đen, gạo lứt và hạt sen khô: mỗi loại 100g

Lọ thủy tinh để đựng ngũ cốc sau khi hoàn thành

Sau khi loại bỏ những hạt mốc, hạt lép, đem tất cả những loại hạt rửa sạch và phơi thật khô. Sau đó bắc chảo thật nóng, rang tất cả các loại hạt cho đến khi chín dậy mùi thơm thì tắt bếp và để nguội.

Khi các hạt đã nguội, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, sử dụng rây lọc để có những phần bột mịn nhất. Các phần bột chưa mịn tiếp tục cho vào máy xay cho đến khi đạt được độ min.

Việc cuối cùng của bạn là cho bột ngũ cốc vào lọ thủy tinh, bảo quản nơi khô ráo. Đừng quên sử dụng mỗi sáng hay vào những bữa ăn phụ nhé các mẹ.

Cách uống ngũ cốc cho bà bầu

Ngũ cốc rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng cái gì quá cũng không tốt. Các mẹ tuyệt đối không nên uống quá nhiều bởi nguồn chất xơ trong ngũ cốc sẽ làm cản trở quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng khác.

Ngũ cốc ăn rất nhanh ngán nên các mẹ cần đa dạng khi chế biến ngũ cốc cho bà bầu. Các mẹ cũng nên chia nhỏ bữa ăn và phân bổ đều từng ngày. Tuyệt đối không nên bỏ bữa chính, ngũ cốc chỉ ăn thêm và trở thành bữa phụ. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy thêm chút sữa đặc vào ly ngũ cốc để bổ sung thêm các chất dinh dưỡng. Nếu bạn muốn dùng ngũ cốc là bữa chính, có thể bổ sung các thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc như mì ngũ cốc Nhật Bản.

Uống ngũ cốc đúng cách giúp mẹ khỏe, bé thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Một số bà mẹ nghe nói ngũ cốc rất tốt cho bà bầu, vì thế dù không quen uống cũng cố uống cho bằng được. Đôi khi uống không quen, ép cơ thể uống nên sẽ bị cơ thể đẩy ra. Chúng tôi sẽ mách các bạn một số cách uống ngũ cốc cho bà bầu khi chưa quen như sau:

Không nên ép cơ thể uống hết trong một lần bởi không những bạn không thể hấp thu dinh dưỡng mà còn khiến chính bản thân “sợ” ngũ cốc. Hãy chia nhỏ bữa trong ngày để cơ thể làm quen dần với mùi vị của ngũ cốc.

Có thể dùng thêm phô mai hoặc sữa chua sau khi uống ngũ cốc để hạn chế cảm giác ghê cổ, khó chịu khi quen

Cách pha ngũ cốc cho bà bầu – bạn đã biết?

Ngũ cốc rất tốt cho các mẹ bầu, thế nhưng không phải mẹ nào cũng biết các pha ngũ cốc cho bà bầu đúng chuẩn. Rất đơn giản thôi, bạn chỉ cần lấy một lượng ngũ cốc vừa phải cho vào một cốc thủy tinh. Sau đó dùng nước nóng rót vào cốc, ngoáy đều. Để uống ngay, bạn có thể pha thêm chút nước sôi để nguội và thưởng thức. Độ loãng đặc phụ thuộc vào khẩu vị từng người. Các mẹ cũng có thể thêm các loại đường như đường trắng, đường nâu, sữa đặc hay mật ong phù hợp nhé! Thậm chí, bạn cũng có thể thêm chút muối nếu bạn thấy như vậy dễ uống hơn.

Pha ngũ cốc cho bà bầu như nào là đúng cách? - Ảnh minh họa: Internet

Một cách nữa là bạn có thể khuấy ngũ cốc thành cháo để ăn cho đỡ ngán. Sử dụng bột ngũ cốc dinh dưỡng cho bà bầu để làm bánh cũng là một ý tưởng không tồi đâu nhé!

Chúng tôi sẽ bật mí một số lưu ý khi sử dụng bột ngũ cốc cho bà bầu:

Uống ngũ cốc ngay sau khi pha, còn nóng sẽ ngon và dễ uống hơn

Nên pha số lượng vừa đủ để uống 1 lần, tránh trường hợp thừa phải đổ đi hoặc cất đi, lúc dùng lại không ngon nữa cũng không đảm chất lượng

Bảo quản hộp ngũ cốc ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc tiếp xúc với không khí lâu. Hãy nhớ đậy nắp thật kín sau mỗi lần sử dụng.

Trên đây là một số thông tin về bột ngũ cốc cho bà bầu. Hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng này. Chúc các mẹ bầu mạnh khỏe, chúc các con thông minh, phát triển tốt!