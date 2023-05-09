Các tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã chỉ ra điều này thông qua một báo cáo vào ngày 9/5 (giờ địa phương) và cho biết: “Cứ 7 giây lại có một ca tử vong liên quan đến sinh nở, một vấn đề lẽ ra có thể ngăn chặn được nếu có phương pháp điều trị thích hợp".

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc (UN), khoảng 4,5 triệu phụ nữ mang thai, thai nhi và trẻ sơ sinh tử vong hàng năm trên khắp thế giới, chủ yếu ở các quốc gia có hệ thống y tế xuống cấp do xung đột vũ trang và nghèo đói.

Báo cáo giải thích rằng thực tế này chủ yếu phải đối mặt với các quốc gia châu Phi, nơi ngân sách y tế không được bảo đảm đầy đủ và đầu tư không được thực hiện, trong bối cảnh xung đột vũ trang liên tục và nghèo đói.

Báo cáo chẩn đoán rằng nguyên nhân tử vong là do các cơ sở thực hiện chăm sóc y tế ban đầu, chẳng hạn như phòng khám và trung tâm y tế công cộng không thể hoạt động hiệu quả do thiếu ngân sách và đầu tư.

Báo cáo lo ngại rằng tỷ lệ tử vong của phụ nữ mang thai, thai nhi và trẻ sơ sinh trong lúc sinh hầu như không được cải thiện kể từ năm 2015.

Báo cáo cho biết mỗi năm có 290.000 bà mẹ tử vong, 1,9 triệu thai nhi tử vong sau 28 tuần tuổi thai và trung bình 2,3 triệu trẻ sơ sinh tử vong.

Báo cáo cho biết thêm “Chưa đến 1/3 các nước châu Phi được tiếp cận và chăm sóc trẻ sinh non, và ở các nước cận Sahara, 2/3 cơ sở sản khoa khẩn cấp được phát hiện là không hoạt động”.

Báo cáo nhấn mạnh, để tăng tỷ lệ sống sót của phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, cần cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng và giá cả phải chăng trước và sau khi sinh, cũng như cung cấp ổn định các loại thuốc thiết yếu và điện, nước cho các cơ sở y tế.

WHO đã phát triển gói E-MOTIVE (E-MOTIVE package) đối phó sớm với băng huyết sau sinh, nguyên nhân gây tử vong cho 70.000 bà mẹ mỗi năm - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày hôm nay, WHO cũng thông báo rằng một biện pháp đối phó sớm đã được phát triển sẽ giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát tình trạng băng huyết sau sinh đe dọa sức khỏe của các bà mẹ.

Băng huyết sau sinh là tình trạng người mẹ bị mất trên 500ml máu trong vòng 24 giờ sau sinh. Mỗi năm, 14 triệu bà mẹ bị xuất huyết sau sinh và 70.000 người trong số họ tử vong.

WHO đã phát triển gói E-MOTIVE (E-MOTIVE package) thực hiện một loạt các biện pháp đối phó, chẳng hạn như kiểm tra lượng chảy máu ở giai đoạn đầu và cho dùng thuốc hoặc chất lỏng để cầm máu bằng cách sử dụng dụng cụ lấy máu. Khác với cách ước tính tình trạng chảy máu của người mẹ với sự kiểm tra bằng mắt thường của nhân viên y tế trước đây.

WHO đưa ra kết quả nghiên cứu trên hơn 200.000 phụ nữ ở 4 quốc gia, số trường hợp chảy máu hơn 1 lít sau sinh giảm 60% và khả năng tử vong giảm, cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Kết quả nghiên cứu về gói E-MOTIVE được phát triển với sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Đại học Birmingham ở Anh đã được công bố trên Tạp chí Y học New England cùng ngày.