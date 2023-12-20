Không biết mình đang mang thai, người phụ nữ suýt mất mạng vì vỡ tử cung

Ngày 20/12, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã cứu sống một người phụ nữ bị vỡ tử cung khi mang thai.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, nữ bệnh nhân là N.T.D.L. (33 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, kèm đau bụng.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện người này đang mang thai 13 tuần, bị vỡ tử cung, tiên lượng nặng nên nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Ekip phẫu thuật Khoa Phụ khoa, Khoa Ngoại thận tiết niệu cùng khoa Gây mê hồi sức nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu thai phụ.

Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng sản phụ đầy máu, vỡ tử cung tại vị trí vết mổ cũ. Bánh rau xuyên toàn bộ qua vết mổ để tống xuất vào ổ bụng gây tình trạng chảy máu rất nặng. Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ thành công, bảo tồn được tử cung cho sản phụ.

Sản phụ hiện đang nuôi con nhỏ 18 tháng, không phát hiện bản thân đang mang thai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, bác sĩ CKII Hoàng Nữ Phú Xuân, Trưởng khoa Phụ khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp, sản phụ đang nuôi con nhỏ 18 tháng và không phát hiện bản thân đã mang thai trở lại.

Bác sĩ Xuân cũng khuyến cáo, vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Tai biến này thường xảy ra ở mẹ bầu có sẹo mổ cũ ở tử cung. Vì vậy, phụ nữ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân và đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm những nguy cơ.

Những bà mẹ đang giai đoạn cho con bú nên biết sử dụng các biện pháp tránh thai đúng cách để tránh có thai ngoài ý muốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-biet-minh-ang-mang-thai-nguoi-phu-nu-suyt-mat-mang-vi-vo-tu-cung-638986.html