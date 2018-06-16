Chứng ho, cảm sốt sẽ không còn nếu bà bầu thường xuyên ăn quất hồng bì

Mẹ bầu 16/06/2018 14:34

Mùi thơm đặc trưng, vị chua ngọt của quất hồng bì sẽ giúp mẹ bầu không còn ốm nghén. Loại quả này còn có tác dụng đặc biệt trong việc trị các chứng ho, sốt và các triệu chứng bệnh lý khác thời kỳ mang thai. Do đó, để tăng cường sức khỏe, mẹ bầu hãy tích cực ăn quất hồng bì khi vào mùa.

Quất hồng bì là quả gì?

Quất hồng bì còn có tên gọi khác là hoàn bì, hồng bì, quất bì, quả giổi. Quất hồng bị là dạng cây thân gỗ cao từ 3 – 5 mét, thường mọc hoang hoặc được trồng nhiều ở các tính phía Bắc và miền Trung nước ta.

Dân gian thường sử dụng các bộ phận của quất hồng bì làm thuốc. Các tài liệu Đông y ghi nhận quả quất hồng bì vị chua ngọt, tính ấm có tác dụng giảm ho, long đờm, kích thích tiêu hóa, làm giảm nôn mửa. Hạt quất hồng bì chín đem phơi khô, lá, vỏ, rễ phơi khô đều có tác dụng làm thuốc, trị các chứng cảm sốt rất hiệu quả.

Chứng ho, cảm sốt sẽ không còn nếu bà bầu thường xuyên ăn quất hồng bì - Ảnh 1
Quất hồng bì là cây thân gỗ được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, cứ 100g quất hồng bì sẽ cung cấp khoảng 30 kcal. Thành phần phần dinh dưỡng của loại quả này bao gồm các nguyên tố vi lượng cực kỳ cần thiết với cơ thể như: Selenium (0,60 ug), kali (226mg) và một lượng rất lớn đồng – khoáng chất không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Đồng có vai trò quan trọng với hệ thần kinh, hệ miễn dịch, máu, cơ quan nội tạng, mô xương, não bộ, tim…

Chính vì tác dụng đa năng này mà quất hồng bì được “săn lùng” nhiều nhất vào mùa hè.

Bà bầu ăn quất hồng bì có tốt không?

Quất hồng bì giàu dinh dưỡng nên thích hợp với hầu hết mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người mắc các chứng chóng mặt, thiếu năng lượng, mệt mỏi. Đối với bà bầu, quất hồng bì là loại trái cây giúp tăng cường sức khỏe và bổ sung nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể mẹ và thai nhi. Có thể kể đến những công dụng tiêu biểu khi bà bầu ăn quất hồng bì như:

Trị ho, cảm sốt: Quất hồng bì tính hơi ấm, giàu vitamin C sẽ giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng, chuyên trị ho và cảm sốt. Mẹ bầu bị ho có thể ăn quất hồng bì tươi hoặc hấp quất hồng bì tươi với đường phèn ăn 3 lần mỗi ngày để long đờm, bổ phế. 

Trị ốm nghén: Hương thơm và vị chua ngọt đặc trưng của quất hồng bì chín sẽ “thổi bay” chứng ốm nghén nặng nề ở bà bầu. Khi liên tục bị nôn mửa, bà bầu hãy nhai từ từ 3 – 5 quả quất hồng bì tươi rồi nuốt nước.

Chứng ho, cảm sốt sẽ không còn nếu bà bầu thường xuyên ăn quất hồng bì - Ảnh 2
Bà bầu ăn quất hồng bì rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trị đau dạ dày: Các dưỡng chất có trong quất hồng bì sẽ giúp trung hòa axit dạ dày, bà bầu sẽ không còn cảm giác đau, hiện tượng trào ngược dạ dày cũng được cải thiện.

Chữa đầy bụng: Quất hồng bì làm cho luồng khí trong cơ thể bà bầu vận hành thuận lợi, vùng khí di chuyển rộng hơn và nhanh chóng thoát ra ngoài. Chứng đầy hơi sẽ được khắc phục.

Nhuận tràng: Chất xơ trong quất hồng bì có tác dụng bôi trơn đường ruột giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn, cải thiện tình trạng táo bón thai kỳ.

Những thay đổi lạ lùng của cơ thể khi mang thai khiến mẹ bầu lo lắng nhưng thực ra hoàn toàn bình thường

Những thay đổi lạ lùng của cơ thể khi mang thai khiến mẹ bầu lo lắng nhưng thực ra hoàn toàn bình thường

Trong quá trình mang thai, cơ thể một số mẹ bầu có những thay đổi rất lạ lùng, nhưng các mẹ đừng vội lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   bà bầu ăn quất hồng bì có tốt không quất hồng bì có tốt cho bà bầu không

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày