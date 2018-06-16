Chứng ho, cảm sốt sẽ không còn nếu bà bầu thường xuyên ăn quất hồng bì

Mùi thơm đặc trưng, vị chua ngọt của quất hồng bì sẽ giúp mẹ bầu không còn ốm nghén. Loại quả này còn có tác dụng đặc biệt trong việc trị các chứng ho, sốt và các triệu chứng bệnh lý khác thời kỳ mang thai. Do đó, để tăng cường sức khỏe, mẹ bầu hãy tích cực ăn quất hồng bì khi vào mùa.

Quất hồng bì là quả gì? Quất hồng bì còn có tên gọi khác là hoàn bì, hồng bì, quất bì, quả giổi. Quất hồng bị là dạng cây thân gỗ cao từ 3 – 5 mét, thường mọc hoang hoặc được trồng nhiều ở các tính phía Bắc và miền Trung nước ta. Dân gian thường sử dụng các bộ phận của quất hồng bì làm thuốc. Các tài liệu Đông y ghi nhận quả quất hồng bì vị chua ngọt, tính ấm có tác dụng giảm ho, long đờm, kích thích tiêu hóa, làm giảm nôn mửa. Hạt quất hồng bì chín đem phơi khô, lá, vỏ, rễ phơi khô đều có tác dụng làm thuốc, trị các chứng cảm sốt rất hiệu quả.

Quất hồng bì là cây thân gỗ được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, cứ 100g quất hồng bì sẽ cung cấp khoảng 30 kcal. Thành phần phần dinh dưỡng của loại quả này bao gồm các nguyên tố vi lượng cực kỳ cần thiết với cơ thể như: Selenium (0,60 ug), kali (226mg) và một lượng rất lớn đồng – khoáng chất không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Đồng có vai trò quan trọng với hệ thần kinh, hệ miễn dịch, máu, cơ quan nội tạng, mô xương, não bộ, tim… Chính vì tác dụng đa năng này mà quất hồng bì được “săn lùng” nhiều nhất vào mùa hè.

Bà bầu ăn quất hồng bì có tốt không? Quất hồng bì giàu dinh dưỡng nên thích hợp với hầu hết mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người mắc các chứng chóng mặt, thiếu năng lượng, mệt mỏi. Đối với bà bầu, quất hồng bì là loại trái cây giúp tăng cường sức khỏe và bổ sung nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể mẹ và thai nhi. Có thể kể đến những công dụng tiêu biểu khi bà bầu ăn quất hồng bì như: Trị ho, cảm sốt: Quất hồng bì tính hơi ấm, giàu vitamin C sẽ giúp bà bầu tăng cường sức đề kháng, chuyên trị ho và cảm sốt. Mẹ bầu bị ho có thể ăn quất hồng bì tươi hoặc hấp quất hồng bì tươi với đường phèn ăn 3 lần mỗi ngày để long đờm, bổ phế. Trị ốm nghén: Hương thơm và vị chua ngọt đặc trưng của quất hồng bì chín sẽ “thổi bay” chứng ốm nghén nặng nề ở bà bầu. Khi liên tục bị nôn mửa, bà bầu hãy nhai từ từ 3 – 5 quả quất hồng bì tươi rồi nuốt nước. Bà bầu ăn quất hồng bì rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Trị đau dạ dày: Các dưỡng chất có trong quất hồng bì sẽ giúp trung hòa axit dạ dày, bà bầu sẽ không còn cảm giác đau, hiện tượng trào ngược dạ dày cũng được cải thiện. Chữa đầy bụng: Quất hồng bì làm cho luồng khí trong cơ thể bà bầu vận hành thuận lợi, vùng khí di chuyển rộng hơn và nhanh chóng thoát ra ngoài. Chứng đầy hơi sẽ được khắc phục. Nhuận tràng: Chất xơ trong quất hồng bì có tác dụng bôi trơn đường ruột giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn, cải thiện tình trạng táo bón thai kỳ.

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