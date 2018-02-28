Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên không cần dùng thuốc

Mẹ bầu 28/02/2018 13:54

Không cần sử dụng thuốc, chị em có thể áp dụng các cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên để đảm bảo cho bé phát triển một cách an toàn trong suốt thai kì.

Khi mang thai, sức đề kháng của mẹ bầu suy giảm khiến các virus gây bệnh dễ xâm nhập. Mẹ bầu dễ mắc các bệnh thời tiết phổ biến như: cảm cúm, ho, sốt… Để không ảnh hưởng đến thai nhi, nhiều bà bầu tìm đến cách trị cảm cúm bằng nguyên liệu tự nhiên an toàn và hiệu quả.

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Chỉ cần áp dụng các nguyên liệu tự nhiên, bà bầu sẽ nhanh chóng thoát khỏi các cơn cảm cúm dai dẳng - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên

Tỏi

Bài thuốc dân gian trị cảm cúm cho bà bầu bằng tỏi được nhiều mẹ bầu sử dụng. Tỏi chứa chất kháng sinh allicin giúp đẩy lui các virus gây bệnh. Khi bị cảm cúm, mẹ bầu hãy giã 3 – 5 tép tỏi vắt lấy nước rồi dùng xông hàng ngày. Nếu muốn hiệu quả nhanh hơn, mẹ bầu có thể giã tỏi uống với nước.

Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên không cần dùng thuốc - Ảnh 2
Vải tép tỏi sẽ giúp mẹ bầu đẩy lùi cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet

Thời kỳ mang thai, chị em có thể ăn nhiều tỏi hơn để tăng sức đề kháng. Mẹ bầu có thể cho thêm tỏi khi xào rau hoặc ngâm một hũ giấm tỏi để sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày, giúp phòng cảm cúm.

Hành

Hành là bài thuốc dân gian “kinh điển” trị cảm cúm cho mẹ bầu cực kỳ hiệu quả ngay tại nhà. Khi có triệu chứng cảm, mẹ bầu chỉ cần lấy 60g hành tươi đun kỹ cùng một bát nước. Sau đó lọc bã lấy nước đem uống hàng ngày để trị dứt điểm cảm cúm.

Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên không cần dùng thuốc - Ảnh 3
Uống nước đun từ hành là mẹo chữa cảm cúm đơn giản cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một bát cháo hành ấm nóng sẽ triệt tiêu các dấu hiệu khó chịu của bệnh cảm cúm. Nhiều gia đình thường sử dụng hành tăm (miền Trung gọi là củ nén) để nấu cháo giải cảm cho mẹ bầu. Ăn một bát cháo nóng rồi đắp chăn ấm cho mồi hôi thoát ra, mẹ bầu sẽ nhanh chóng hết cảm cúm. Nếu không thích ăn hành, bà bầu có thể ăn cháo kinh giới tía tô cũng có tác dụng giải cảm.

Gừng

Gừng vừa là gia vị trong các món ăn vừa là vị thuốc nam phổ biến, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai. Ngoài công dụng trị ốm nghén nhờ các hoạt chất gingerol, zingerone và shogaols, gừng còn giúp bà bầu giải cảm nhanh chóng mà không cần dùng đến thuốc.

Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên không cần dùng thuốc - Ảnh 4
Gừng là trợ thú đắc lực giúp bà bầu trị ốm nghén và giảm cảm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị cảm cúm, mẹ bầu nên thái nhỏ vài lát gừng đun sôi cùng 200ml nước trong 15 phút để tinh dầu thấm dần ra nước. Tiếp đến, lọc lấy nước gừng rồi uống khi còn ấm. Nước gừng sẽ giúp mẹ bầu kháng khuẩn, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Chanh, mật ong

Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên không cần dùng thuốc - Ảnh 5
Một ly nước chanh mật ong sẽ cho bà bầu sẽ giúp bà bầu tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng hỗn hợp chanh mật ong hoặc pha chanh mật ong với nước ấm không chỉ giúp bà bầu giải cảm, trị ho mà còn cung cấp thêm lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, chị em có thể sử dụng quất (miền Nam gọi là trái tắc) chưng mật ong để giải cảm, trị ho để an toàn cho mẹ bầu và thai nhi.

Vỏ bưởi

Vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu vị cay, ấm có công dụng giải cảm, trị ho nhanh chóng cho bà bầu. Bên cạnh đó, lá bưởi cũng chứa nhiều tinh dầu thường được dùng làm nước xông hay nước gội đầu trong dân gian.

Cách trị cảm cúm cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên không cần dùng thuốc - Ảnh 6
Lá bưới, vỏ bưởi đều có công dụng giải cảm hiệu quả cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Bị cảm cúm, mẹ bầu chỉ cần nấu nồi nước xông bao gồm vỏ bưởi, lá bưởi và một số loại lá có tác dụng giải cảm khác như: lá sả, hương nhu, tía tô, bạch đàn... Khi nồi nước xông sủi bọt tăm, chị em có thể xông trong vòng 15 phút.

Sau khi xông, chị em sẽ cảm thấy người nhẹ nhõm, các triệu chứng cảm cúm cũng giảm dần. Tuy nhiên, đối với phương pháp xông hơi, chị em cần lưu ý không nên xông ở nhiệt độ quá cao kẻo ảnh hưởng đến thai nhi.

* Thông tin mang tính tham khảo.

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