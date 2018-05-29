Bà bầu uống cà phê: Bao nhiêu là hợp lý để không làm hại thai nhi?

Mẹ bầu 29/05/2018 11:15

Khởi đầu ngày mới, nhiều chị em không thể cưỡng lại hương vị thơm ngon của những ly cà phê. Tuy nhiên, trong giai đoạn mang thai, nhiều bà bầu vẫn băn khoăn liệu thói quen uống cà phê có ảnh hưởng đến thai nhi?

Phụ nữ mang thai có thể tiêu thụ bao nhiêu cà phê mỗi ngày?

Theo trang MomJunction, phụ nữ mang thai có thể tiêu thụ tới 200mg caffeine mỗi ngày tương đương với khoảng gần một ly cà phê. Nói cách khác, mỗi ngày mẹ bầu có thể uống một 1.5 tách cà phê nhỏ hoặc 2 ly cà phê hòa tan.

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Bà bầu có thể uống một lượng nhỏ cà phê trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bà bầu luôn được khuyên nên tránh xa caffeine trong thai kỳ, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho biết bà bầu sử dụng cà phê ở mức độ vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi.

Điều gì xảy ra nếu bà bầu uống quá nhiều cà phê?

Cơ thể bà bầu có thể chấp nhận lượng caffeine từ nhỏ đến trung bình. Tuy nhiên, nếu sử dụng một lượng lớn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Ảnh hưởng đến thai nhi

Caffeine có thể truyền qua nhau thai, ảnh hưởng đến các cơ quan đang hình thành và phát triển của bé. Ngoài ra, caffeine còn gây ra những tác dụng phụ khác như:

Bà bầu uống cà phê: Bao nhiêu là hợp lý để không làm hại thai nhi? - Ảnh 2
Lượng caffeine dư thừa có thể truyền sang thai nhi thông qua nhau thai - Ảnh minh họa: Internet

- Kích thích nhịp tim thai nhi đập nhanh, đập không đều và gây rối loạn giấc ngủ.  

- Lượng caffeine dư thừa liên tục truyền sang bào thai có thể khiến em bé sau khi sinh có những dấu hiệu nôn mửa, bồn chồn, khó chịu.

- Caffeine còn gây ra nguy cơ khuyết tật thai nhi và hiện tượng thấp cân ở trẻ sơ sinh.

Ảnh hưởng đến bà bầu

Đối với bà bầu, việc tiêu thụ quá mức caffeine sẽ dẫn đến các biến chứng thai kỳ sau:

- Sảy thai: Một số nghiên cứu chỉ ra việc sử dụng vượt mức caffeine (hơn 200mg/ngày) cũng là nguyên nhân gây sảy thai hoặc thai chết lưu.

- Sinh non: Nhiều thông tin cho rằng lượng caffeine quá nhiều trong cơ thể cũng có thể khiến mẹ bầu sinh non.

Những thức uống có thể thay thế cà phê khi mang thai

Uống cà phê với lượng vừa phải khi mang thai sẽ không gây hại đến mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, nếu kiên quyết từ bỏ việc uống cà phê bà bầu có thể thay thế bằng những thức uống ít caffeine hơn.

- Trà xanh: Trà xanh hoặc trà thảo mộc rất ít caffeine giúp bà bầu luôn cảm thấy khỏe khoắn. 

- Cà phê decaf: Đây là một dạng cà phê không chứa caffeine, thành phần này trong cà phê decaf đã bị loại bỏ đến 97%.

Bà bầu uống cà phê: Bao nhiêu là hợp lý để không làm hại thai nhi? - Ảnh 3
Nếu vẫn yêu thích mùi vị cùa cà phê, bà bầu có thể sử dụng cà phê decaf đã loại bỏ caffeine - Ảnh minh họa: Internet

- Nước chanh: Nước chanh không chứa caffeine, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, vừa giúp mẹ bầu giải khát trong những ngày hè.

- Nước dừa: Nước dừa giúp duy trì cân bằng độ pH trong cơ thể, giảm tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và cung cấp năng lượng cho bà bầu.

- Sữa chua: Bà bầu ăn sữa chua sẽ giúp giảm tình trạng táo bón, da dẻ mịn màng và cung cấp nhiều dưỡng chất cho thai nhi.

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