Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không?

Mẹ bầu 16/04/2018 09:12

Khi mang thai, nếu bà bầu có những tư thế không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vậy, bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? Bà bầu ngồi xổm có ảnh hưởng gì không? Tại sao bà bầu lại kiêng ngồi xổm? Để giải đáp những thắc mắc này, trong bài viết hôm nay, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ chia sẻ đến chị em một số kiến thức hữu ích cần nắm. Cùng tham khảo ngay nhé!

Trong thời gian mang thai, cuộc sống của mẹ bầu sẽ có nhiều thứ thay đổi, bao gồm cả sự thay đổi về cơ thể và cả những sinh hoạt thường ngày.

Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 1
Mẹ bầu thường có cảm giác đau nhức và mệt mỏi khi mang thai -Ảnh: Internet

Điều dễ thấy nhất là mẹ bầu sẽ bị tăng cân và xuất hiện nhiều triệu chứng xấu khiến mẹ bầu có cảm giác mệt mỏi và đau nhức khắp người. Ngồi không đúng cách sẽ khiến các triệu chứng  trầm trọng hơn. Đồng thời, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của thai nhi.

Vì vậy, mẹ bầu cần tìm hiểu kĩ và thực hiện theo chỉ dẫn đúng đắn để có một thai kỳ khỏe, an toàn.

1. Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không?

Tư thế ngồi xổm tuy rằng không gây nguy hại đến mức nghiêm trọng cho sự an toàn của thai nhi nhưng lại tác động xấu đến sức khỏe. Vì sao vậy?

Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 2
Bà bầu không nên ngồi xổm vì có tác động xấu đến sức khỏe -Ảnh: Internet

Lý do bởi khi bụng to mà ngồi tư thế này sẽ gây tác động xấu đến phần tử cung phía dưới. Bên cạnh đó, tư thế ngồi xổm có thể dẫn đến phù nề, đau bụng dưới… Điều này có tác động xấu đến sức khỏe của thai nhi.

Khi mẹ bầu ngồi xổm, các mạch máu ở chi dưới bị ùn tắc gây ra tình trạng suy giãn tĩnh mạch. Có thể dẫn đến mất trọng tâm khiến dễ ngã, rất nguy hiểm.

Đồng thời, ngồi xổm khi đi vệ sinh sẽ gây áp lực lên bàng quang gây đau bụng dữ dội. Do đó, bà bầu không được ngồi xổm.

Tuy nhiên, đây lại là tư thế được khuyến khích với những bà bầu sắp sinh. Đây được xem như là một trong những bài tập giúp xương chậu nở ra và dùng sức ép lên tử cung để đẩy em bé ra ngoài thuận lợi hơn.

2. Một số tư thế ngồi được khuyến khích cho bà bầu

  • Tư thế ngồi giữ cho lưng thẳng, hơi đẩy vai ra sau
Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 3
Tư thế ngồi giữ cho lưng thẳng được khuyến khích ở bà bầu -Ảnh: Internet
  • Ngồi sâu vào trong ghế, giữ cho mông chạm vào lưng ghế. Có thể trang bị thêm gối đệm để lưng tìm được điểm tựa tốt và không bị mỏi nhức, đau lưng.
Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 4
Bà bầu nên giữ cho mông chạm vào lưng ghế khi ngồi -Ảnh: Internet
  • Luôn giữ cho bàn chân đặt thoải mái trên sàn, đầu gối tạo góc 90 độ, trọng lượng cơ thể phân bố đều ở cả hai bên hông.
  • Khi ngồi ghế xoay cần xoay cả người, tránh vặn eo khi đang ngồi.
Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 5
Bà bầu cần biết cách ngồi đúng để có một thai kỳ khỏe, an toàn -Ảnh: Internet
  • Nên đổi tư thế khi ngồi hơn 30 phút. Bạn hãy thường xuyên đứng lên, duỗi người, đi lại và uống nước… Lưu ý tránh chồm người để đứng dậy.
  •  Tuyệt đối không được khom người khi nhặt đồ vật.

3. Những tư thế ngồi không thích hợp cho mẹ bầu

  • Không ngồi gác cao chân.
Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 6
Bà bầu nên tránh ngồi vắt chéo chân -Ảnh: Internet
  • Tránh ngồi vắt chéo chân. Đây là tư thế ngồi dễ khiến máu bị cản trở lưu thông và có thể dẫn đến giãn tĩnh mạch chân, chèn ép thần kinh ở đùi, gây tình trạng sưng phù chân trong thai kỳ.
  • Không được khom lưng hoặc quá ưỡn ngực, ưỡn bụng khi lên cầu thang.
  • Cần chú ý nhìn rõ các bậc cầu thang, bước chậm rãi và chắc chắn lúc xuống cầu thang.
Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? - Ảnh 7
Mẹ bầu cần thật cẩn thận khi lên xuống cầu thang -Ảnh: Internet

Chọn tư thế ngồi thích hợp là cách giúp chị em tự bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé trong giai đoạn bầu bì. Vậy là bạn đã có giải đáp chính xác cho thắc mắc Bà bầu ngồi xổm đi vệ sinh có sao không? Hy vọng bài viết trên đã cung cấp kiến thức giúp ích cho việc chăm sóc sức khỏe của mẹ và an toàn cho sự phát triển của thai nhi.

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe!

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