Bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không?

Mẹ bầu 14/04/2018 20:53

Trong quá trình mang thai, cơ thể chị em phụ nữ sẽ có ít nhiều sự biến đổi. Trong đó, hiện tượng chảy máu cam đôi lần hoặc thường xuyên là một trong những ảnh hưởng rõ rệt. Tuy không gây tác động xấu đến sức khỏe nhưng tình trạng này khiến nhiều chị em lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không?

1. Nguyên nhân chảy máu cam ở bà bầu

Bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không? - Ảnh 1

Triệu chứng chảy máu cam thường xuất hiện trong thời kì đầu hoặc thời kì giữa của thai kì

- Ảnh: Internet

Nguyên nhân bà bầu bị chảy cam là vì trong thời kỳ này hormone thai kỳ progesterone và estrogen tăng mạnh và thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu. Bên cạnh đó, lượng máu xuất ra nhiều hơn gây ra sự vỡ  mạch ở lối vào của lỗ mũi.

Với những tác động này, màng nhầy của mũi bạn có thể bị sưng lên và bị khô. Các mạch máu nhỏ trong mũi bạn có thể bị suy yếu, có thể phá vỡ, và gây chảy máu nhẹ. Tình trạng chảy máu cam thường xuất hiện hơn trong những ngày mùa đông giá lạnh, thời tiết khô hanh.

2. Bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không?

Bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không? - Ảnh 2

Tuy rằng, chảy máu cam rất khó chịu và bất tiện nhưng đây là một hiện tượng rất bình thường trong thời kỳ mang thai - Ảnh: Internet

Các bà bầu không cần phải quá lo lắng vì chảy máu cam không gây tác động xấu đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy, trong thai kỳ của mình, có khoảng 20% phụ nữ mang thai bị chảy máu cam, nhất là trong tam cá nguyệt thứ 2.

3. Cần làm gì để máu cam ngừng chảy?

 Hiện tượng chảy máu cam có 2 trường hợp:

  • Thứ nhất, hiện tượng chảy máu cam nhẹ do mạch máu nhỏ trong mũi bị phá vỡ khá dễ xử lý.
  • Thứ hai, hiện tượng chảy máu cam ở sau mũi do các mạch lớn hơn và mất nhiều máu thì khó ngăn chặn hơn.

Bạn có thể khắc phục tình trạng chảy máu cam như sau:

Bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không? - Ảnh 3

Tình trạng chảy máu cam có thể khắc phục nếu biết cách - Ảnh: Internet

  • Khi mũi bạn bắt đầu chảy máu hãy ngồi xuống và véo mũi ở phần bên trên lỗ mũi, ở phần mềm của mũi.
  • Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10 phút.
  • Nghiêng người về phía trước để máu có thể dễ chảy ra ngoài. Tránh nuốt phải máu vì có thể khiến bạn thấy buồn nôn. Nên ngồi thẳng đứng để giúp giảm áp lực máu trong mũi bạn.
  • Tiếp tục ấn mũi bạn trong khoảng 15-20 phút cho đến khi  máu đông lại.
  • Có thể đặt một túi nước đá lên mũi để làm dịu vùng này.

Để tránh mũi lại chảy máu cam sau đó, trong vòng 12 giờ tiếp theo, bạn không nên:

  • Đặt mình ở vị trí đầu thấp hơn tim.
  • Thực hiện các hoạt động quá sức.
  • Hỉ mũi.

4. Cần chăm sóc mũi như thế nào để tránh chảy máu cam?

Bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không? - Ảnh 4
Chăm sóc mũi đúng cách để tránh chảy máu cam - Ảnh: Internet
  • Tránh làm khô mũi, đặc biệt là vào mùa đông hoặc khi không khí khô. 
  • Bôi chút kem vaseline trong lỗ mũi.
  • Có thể lắp đặt máy tạo độ ẩm để tránh không khí khô hanh trong nhà do hệ thống lò sưởi.
  • Uống nhiều nước hơn bình thường

Tóm lại, giải đáp cho thắc mắc bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không? đó là không. Những phiền toái và khó chịu mà tình trạng chảy máu cam gây ra chỉ là bất lợi tạm thời và sẽ biến mất sau khi bạn sinh em bé. 

Đừng ngửa đầu ra phía sau, đây mới là cách xử lý khi bị chảy máu cam an toàn và nhanh nhất

Đừng ngửa đầu ra phía sau, đây mới là cách xử lý khi bị chảy máu cam an toàn và nhanh nhất

Xử lý sai cách khi bị chảy máu cam có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Dưới đây là những cách sơ cứu an toàn và nhanh nhất khi gặp tình trạng này mà ai cũng cần phải biết.

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