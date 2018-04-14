Nguyên nhân bà bầu bị chảy cam là vì trong thời kỳ này hormone thai kỳ progesterone và estrogen tăng mạnh và thúc đẩy sự giãn nở của các mạch máu. Bên cạnh đó, lượng máu xuất ra nhiều hơn gây ra sự vỡ mạch ở lối vào của lỗ mũi.

Triệu chứng chảy máu cam thường xuất hiện trong thời kì đầu hoặc thời kì giữa của thai kì

Tuy rằng, chảy máu cam rất khó chịu và bất tiện nhưng đây là một hiện tượng rất bình thường trong thời kỳ mang thai - Ảnh: Internet

Với những tác động này, màng nhầy của mũi bạn có thể bị sưng lên và bị khô. Các mạch máu nhỏ trong mũi bạn có thể bị suy yếu, có thể phá vỡ, và gây chảy máu nhẹ. Tình trạng chảy máu cam thường xuất hiện hơn trong những ngày mùa đông giá lạnh, thời tiết khô hanh.

Các bà bầu không cần phải quá lo lắng vì chảy máu cam không gây tác động xấu đến sức khỏe của mẹ và thai nhi. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy, trong thai kỳ của mình, có khoảng 20% phụ nữ mang thai bị chảy máu cam, nhất là trong tam cá nguyệt thứ 2.

3. Cần làm gì để máu cam ngừng chảy?

Hiện tượng chảy máu cam có 2 trường hợp:

Thứ nhất, hiện tượng chảy máu cam nhẹ do mạch máu nhỏ trong mũi bị phá vỡ khá dễ xử lý.

Thứ hai, hiện tượng chảy máu cam ở sau mũi do các mạch lớn hơn và mất nhiều máu thì khó ngăn chặn hơn.

Bạn có thể khắc phục tình trạng chảy máu cam như sau:

Tình trạng chảy máu cam có thể khắc phục nếu biết cách - Ảnh: Internet

Khi mũi bạn bắt đầu chảy máu hãy ngồi xuống và véo mũi ở phần bên trên lỗ mũi, ở phần mềm của mũi.

Giữ nguyên tư thế này trong khoảng 10 phút.

Nghiêng người về phía trước để máu có thể dễ chảy ra ngoài. Tránh nuốt phải máu vì có thể khiến bạn thấy buồn nôn. Nên ngồi thẳng đứng để giúp giảm áp lực máu trong mũi bạn.

Tiếp tục ấn mũi bạn trong khoảng 15-20 phút cho đến khi máu đông lại.

Có thể đặt một túi nước đá lên mũi để làm dịu vùng này.

Để tránh mũi lại chảy máu cam sau đó, trong vòng 12 giờ tiếp theo, bạn không nên:

Đặt mình ở vị trí đầu thấp hơn tim.

Thực hiện các hoạt động quá sức.

Hỉ mũi.

4. Cần chăm sóc mũi như thế nào để tránh chảy máu cam?

Chăm sóc mũi đúng cách để tránh chảy máu cam - Ảnh: Internet

Tránh làm khô mũi, đặc biệt là vào mùa đông hoặc khi không khí khô.

Bôi chút kem vaseline trong lỗ mũi.

Có thể lắp đặt máy tạo độ ẩm để tránh không khí khô hanh trong nhà do hệ thống lò sưởi.

Uống nhiều nước hơn bình thường

Tóm lại, giải đáp cho thắc mắc bà bầu bị chảy máu cam có thực sự nguy hiểm không? đó là không. Những phiền toái và khó chịu mà tình trạng chảy máu cam gây ra chỉ là bất lợi tạm thời và sẽ biến mất sau khi bạn sinh em bé.