Khi gặp tình trạng chảy máu cam, nhiều người thường có thói quen ngửa đầu ra phía sau để ngăn máu chảy nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là hành động vô cùng sai lầm và nguy hiểm.

Chảy máu cam là tình trạng xuất huyết ở mũi, nguyên nhân có thể là do tổn thương ở mũi, nóng trong... Đây là hiện tượng bình thường của cơ thể và không gây ảnh hưởng lớn cho sức khỏe . Tuy nhiên, nếu không biết cách xử lý có thể gây ra nhiều biến chứng, thậm chí gây nguy cơ tử vong.

Chính vì vậy, bạn cần phải biết cách xử lý an toàn khi bị chảy máu cam để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Thói quen ngửa đầu ra sau khi bị chảy máu cam có thể làm cho máu trào ngược xuống cuống họng, từ đó dẫn đến trường hợp sặc máu. Việc ngửa đầu ra phía sau còn khiến bạn nuốt phải phần máu cam, gây ra các triệu chứng buồn nôn, ói mửa.

Xử lý khi bị chảy máu cam đúng cách

Để xử lý đúng cách khi bị chảy máu cam, bạn cần thực hiện những bước cụ thể sau:

Đối với người lớn

Khi bị chảy máu cam, bạn hơi cúi đầu về phía trước. Lấy ngón tay giữ chặt phần cánh mũi đang chảy máu. Dùng khăn giấy sạch thấm phần máu chảy ra.

Bạn có thể chườm lạnh hay đặt khăn mát lên vùng gốc mũi hoặc ngậm một viên đá để giúp mạch máu ở mũi co lại, làm chậm quá trình chảy máu.

Trong trường hợp máu không ngừng chảy sau 5-10 phút thì nên đến bệnh viện để được xử lí kịp thời.

Bạn có thể dùng đá lạnh để ngăn máu chảy nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ nhỏ

Đặt trẻ ngồi thẳng, đầu và cổ hơi ngả về phía trước để tránh gây nôn và tiêu chảy. Tuyệt đối không để trẻ nằm xuống hay ngửa đầu ra phía sau rất nguy hiểm.

Dùng ngón trỏ và ngón cái bóp chặt cánh mũi của trẻ để ngăn máu chảy ra. Giữ như vậy trong 10 phút để tạo cục máu đông. Nếu thả tay quá sớm hoặc quá thường xuyên sẽ khiến máu chảy kéo dài hơn.

Sau 10 phút, thả tay xem máu ngừng chảy chưa. Trong trường hợp máu vẫn tiếp tục chảy thì nên nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

Không để trẻ nằm hay ngửa đầu ra sau khi bị chảy máu cam - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn không nên sử dụng gạc hoặc bông gòn cho vào mũi vì chúng không hề vô khuẩn như bạn nghĩ. Bên cạnh đó, bạn cũng tránh lạm dụng nước muối sinh lý vì nó có thể làm khô mũi và không tốt cho niêm mạc mũi.

Trên đây là cách xử lý an toàn khi bị chảy máu cam, bạn cần lưu ý để áp dụng khi cần. Ngoài ra, nếu muốn ngăn ngừa tình trạng chảy máu cam do nóng trong, bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể, đồng thời ăn thêm nhiều rau, củ quả.