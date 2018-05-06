Bà bầu có nên ăn dưa chuột không?

Bên cạnh đó, dưa chuột có chứa nhiều các loại vitamin rất tốt cho cơ thể như: Canxi, sắt, magie, Mangan, Photpho, Kẽm và các loại vitamin như Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin E.

Dưa chuột có vị ngọt, rất mát và chứa nhiều nước nên bổ sung lượng nước tự nhiên cho cơ thể.

Ăn dưa chuột giúp bổ sung nước tự nhiên, từ đó giúp mẹ bầu thoát khỏi tình trạng mất nước trong thai kỳ.

Dưa chuột giúp kích thích, đẩy nhanh quá trình đảo thải độc tố bên trong cơ thể. Bạn có thể ăn dưa chuột hoặc uống nước ép dưa chuột để giải độc cho cơ thể.

Lượng kali dồi dào trong dưa chuột giúp bà bầu duy trì được lượng huyết áp ổn định.

Những khoáng chất và vitamin trong dưa chuột rất tốt cho sức khỏe bà bầu.

Trong dưa chuột chứa nhiều vitamin K giúp xương khớp của bà bầu chắc khỏe, giảm thiểu tình trạng đau nhức.

Lượng chất xơ trong dưa chuột giúp hệ tiêu hóa của bà bầu hoạt động hiệu quả, giúp phòng được các bệnh như táo bón, trĩ.

Hàm lượng magie, kali và chất xơ trong dưa chuột hỗ trợ rất tốt trong việc ổn định huyết áp. Bà bầu có thể sử dụng 1 ly nước ép dưa chuột mỗi ngày để đảm bảo giữ huyết áp ở mức ổn định.

Bên cạnh đó, dưa chuột còn cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho thai nhi phát triển về thể chất lẫn trí não.

Vì vậy, bà bầu nên bổ sung dưa chuột trong thực đơn ăn uống.

3. Bà bầu ăn nhiều dưa chuột có nên không?

Bà bầu không nên ăn nhiều dưa chuột -Ảnh: Internet

Tuy rằng dưa chuột có nhiều lợi ích tốt nhưng bà bầu không nên ăn nhiều. Vì sao vậy?

Chất lượng dưa chuột không đảm bảo

Dưa chuột ngâm hóa chất không an toàn cho sức khỏe -Ảnh: Internet

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại dưa chuột chất lượng không đảm bảo vì có phun thuốc trừ sâu hoặc đã dùng hóa chất. Do đó, bà bầu nên rửa sạch thật kỹ càng và gọt bỏ vỏ ngoài khi ăn dưa chuột.

Gây phản tác dụng

Nếu bà bầu lạm dụng hoặc dùng quá nhiều dưa chuột thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng xấu và bị rối loạn.

Cụ thể:

Mất nước.

Dưa chuột có vị đắng có thể gây ngộ độc.

Dẫn đến tình trạng cơ thể bịlão hóa sớm.

Bị dị ứng với các thành phần bên trong dưa chuột.

Khó thở và nhức đầu.

Dư thừa hàm lượng Kali.

Vùng bụng bị khó chịu do dưa chuột có tính lạnh cao.

Vậy, bà bầu có kiêng ăn dưa chuột hay không?

Bà bầu không cần kiêng ăn dưa chuột mà chỉ nên dùng đúng mức -Ảnh: Internet

Bà bầu không cần kiêng ăn dưa chuột mà chỉ nên điều chỉnh để dùng ở mức vừa phải. Có thể ăn ít dưa chuột tươi hoặc nước ép dưa chuột để bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Vây là mẹ bầu đã có thể nắm được giải đáp cho thắc mắc Bà bầu có nên ăn dưa chuột không? Bà bầu ăn dưa chuột có sao không? Tóm lại, dưa chuột chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt nhưng mẹ bầu nên tuyệt đối tránh lạm dụng dưa chuột.

Hãy thận trọng, ăn đúng cách để không gây hại cho sức khỏe và thai nhi nhé!