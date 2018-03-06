Ăn liên tục dưa chuột trong 7 ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó

Chuyên gia nói gì 06/03/2018 18:07

Thường xuyên bổ sung dưa chuột vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn chỉ ước biết sớm hơn.

Hàm lượng nước trong dưa chuột chiếm đến 95%, bên cạnh đó là những dưỡng chất dồi dào như vitamin A, B, C, chất chống oxy hóa, folate, manganese, molybdenum, potassium, silica, sulphur, calcium, phosphorus và các loại khoáng chất khác.

Nhờ hàm lượng dồi dào những dưỡng chất quý giá này, dưa chuột có tác dụng thải độc cơ thể, hỗ trợ giảm cân, điều hòa huyết áp, cải thiện các vấn đề về da… Chỉ với 7 ngày liên tục sử dụng dưa chuột trong chế độ dinh dưỡng, bạn sẽ bất ngờ về những lợi ích tuyệt vời mà cơ thể nhận được.

Ăn dưa chuột có tác dụng gì?

n định huyết áp

Hàm lượng lớn chất xơ, sterols, magiê, kali trong dưa chuột có khả năng ổn định huyết áp hiệu quả, đồng thời giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Thường xuyên uống nước ép dưa chuột sẽ giúp giảm lượng cholesterol trong máu, ức chế sự hình thành máu đông, giảm thiểu khả năng tắc nghẽn động mạch.

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Dưa chuột rất tốt cho những người mắc bệnh tim mạch - Ảnh: Internet

Giúp lợi tiểu

Dưa chuột chứa rất nhiều nước nên có tác dụng lợi tiểu, giải độc cơ thể, giúp bảo vệ thận và ngăn ngừa các bệnh liên quan. Những người mắc bệnh thận hoặc suy thận có thể dùng nước ép dưa chuột mỗi ngày để tăng cường chức năng cho cơ quan này.

Hỗ trợ giảm cân

Dưa chuột chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn.

Ăn liên tục dưa chuột trong 7 ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó - Ảnh 2
Thường xuyên dùng nước ép dưa chuột sẽ giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh: Internet

Kháng viêm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những dưỡng chất trong dưa chuột có thể giảm lượng axit uric trong cơ thể, nhờ đó giúp cải thiện chứng đau khớp. Bên cạnh đó, dưa chuột còn có tác dụng kháng viêm và hỗ trợ điều trị bệnh gút và hen suyễn.

Ngăn ngừa táo bón

Dưa chuột là thực phẩm rất giàu nước và chất xơ, giúp nhuận tràng tự nhiên, tăng khả năng hoạt động của nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Giúp tóc khỏe đẹp

Hàm lượng chất silicon và sulphur trong dưa chuột có khả năng ngăn ngừa rụng tóc, giúp bạn sở hữu mái tóc bóng mượt, chắc khỏe bất ngờ.

Ăn liên tục dưa chuột trong 7 ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó - Ảnh 3
Những dưỡng chất trong dưa chuột giúp cải thiện các vấn đề về tóc - Ảnh: Internet

Cải thiện các vấn đề về da

Dưa chuột là thực phẩm chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp cải thiện các vấn đề về da như mụn, nám, sạm da và tàn nhang. Bên cạnh việc sử dụng nước ép dưa chuột mỗi ngày, bạn có thể dùng thực phẩm này làm mặt nạ thiên nhiên để làm mờ sẹo, vết thâm.

Hàm lượng vitamin E dồi dào trong dưa chuột có khả năng cấp ẩm cho da, trung hòa độ pH tự nhiên, thúc đẩy tái tạo tế bào và giảm các tác hại do gốc tự do gây ra.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời khi thường xuyên ăn dưa chuột, bạn hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày nhé!

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