Bà bầu ăn thanh long: Giải pháp phát triển toàn diện hệ xương cho bé

Mẹ bầu 23/06/2018 15:28

Bà bầu ăn thanh long không chỉ tốt cho cơ thể mẹ mà còn giúp ngăn ngừa tối đa các khuyết tật thai nhi, hỗ trợ phát triển hệ xương răng vững chắc.

Thanh long thuộc chi xương rồng Hylocereus có nguồn gốc từ Mexico, các nước Trung Mỹ và Nam Mỹ. Ở nước ta, thanh long được trồng chủ yếu tại các tỉnh Bình Thuận, Long An… với hai loại: Thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ.

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Thanh long là loại trái cây được trồng phổ biến ở nước ta - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai ăn thanh long rất tốt cho sức khỏe mẹ và thai nhi. Theo trang MomJuntion, bà bầu ăn thanh long không chỉ giúp thai nhi khỏe mạnh mà còn hạn chế tối đa nguy cơ dị tật thai nhi và rối loạn chuyển hóa. 

Những ích lợi của thanh long đối với sức khỏe bà bầu

Ngăn ngừa dị tật bẩm sinh

Phụ nữ chuẩn bị mang thai đều nên bổ sung folate. Đây là thành phần quan trọng cần thiết trong giai đoạn mang thai. Một lượng lớn folate được tìm thấy trong quả thanh long sẽ giúp thai nhi phòng ngừa các nguy cơ khuyết tật ống thần kinh một cách hiệu quả.

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Bà bầu ăn thanh long sẽ ngăn ngừa tối đa khuyết tật thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài qua, loại trái cây này còn có đầy đủ các loại vitamin có lợi cho mẹ và bé như: Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C và các loại vitamin khác có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của thai nhi.

Phát triển hệ xương mẹ bầu và thai nhi

Hàm lượng canxi trong quả thanh long sẽ giúp hệ xương và răng bà bầu thêm chắc khỏe. Ngoài ra, canxi và phốt pho trong thanh long cũng giúp thai nhi có hệ xương phát triển vững vàng.

Tăng cường hemoglobin

Bà bầu ăn thanh long: Giải pháp phát triển toàn diện hệ xương cho bé - Ảnh 3
Bà bầu sẽ ngăn chặn nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt khi ăn thanh long - Ảnh minh họa: Internet

Quả thanh long chứa nhiều sắt và vitamin C có tác dụng tăng số lượng hemoglobin trong cơ thể mẹ bầu suốt thai kỳ. Lượng hemoglobin ổn định sẽ ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu ở mẹ bầu và những tác dụng phụ nguy hiểm.

Trị táo bón

Bà bầu ăn thanh long sẽ tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón thai kỳ. Một số dưỡng chất khác trong thanh long cũng giúp làm sạch hệ đường ruột mẹ bầu, ngăn ngừa các nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Ngăn ngừa nhiễm khuẩn

Bà bầu ăn thanh long: Giải pháp phát triển toàn diện hệ xương cho bé - Ảnh 4
Thanh long có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, giúp các vết thương hở cơ thể mẹ bầu nhanh lành - Ảnh minh họa: Internet

Thanh long còn được biết đến với đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, ức chế các chứng viêm nhiễm đối với các cơ quan trong cơ thể mẹ bầu. Mẹ bầu thường xuyên ăn thanh long sẽ chống lại các dấu hiệu viêm nhiễm do vi khuẩn, vi trùng gây hại cơ thể. Ngoài ra, các vết thương trên cơ thể mẹ bầu cũng nhanh lành hơn nhờ tác dụng thúc đẩy sản sinh tế bào của thanh long.

Ngăn ngừa ung thư

Hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C cao trong quả thanh long sẽ giúp trung hòa hoạt động của các gốc tự do, tăng cường khả năng miễn dịch đồng thời ngăn ngừa nguy cơ phát triển tế bào ung thư trong thai kỳ.

Cung cấp năng lượng

Carbohydrate là nguồn năng lượng quan trọng cần thiết cho quá trình phát triển của thai nhi. Nguồn carbohydrate tự nhiên trong thanh long sẽ cung cấp đủ năng lượng cho mẹ bầu. Theo nghiên cứu, cứ 100g thanh long tươi sẽ cung cấp cho bà bầu từ 9 – 14g carbohydrate.

Với công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, thanh long luôn nằm trong danh sách những loại quả "vàng" bà bầu nên ăn trong thai kỳ. 

Bà bầu và những bệnh dễ mắc phải

Bà bầu và những bệnh dễ mắc phải

Mang thai là điều hạnh phúc của người phụ nữ. Cùng với những thay đổi về nội tiết trong lúc mang thai, thời kỳ này hệ miễn dịch của người phụ nữ kém đi rất nhiều.

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