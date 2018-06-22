Mách mẹ bầu cách làm son tại nhà cho đôi môi mướt mịn tự nhiên, không gây hại thai nhi

Mẹ bầu 22/06/2018 16:18

Việc sử dụng mỹ phẩm nhiều hóa chất là điều tối kỵ đối với mẹ bầu. Vì vậy, chị em hãy học ngay cách làm son cho bà bầu từ các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên để làm đẹp trong thời gian bầu bí.

Thành phần chính của nhiều loại son môi chủ yếu gồm sáp, chất béo, chì, chất bảo quản cùng một số nguyên liệu khác. Bà bầu dùng những loại son này vô tình khiến một lượng chì nhất định vào cơ thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

Để giảm thiểu tác hại, bà bầu có thể tô son được làm từ những nguyên liệu tự nhiên. Chị em có thể tự tay làm ra những thỏi son dưỡng cho bà bầu với cách làm đơn giản dưới đây.

Cách làm son môi cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên

Son môi làm từ củ dền đỏ

Mách mẹ bầu cách làm son tại nhà cho đôi môi mướt mịn tự nhiên, không gây hại thai nhi - Ảnh 1
Màu đỏ của son môi củ dền được nhiều bà bầu ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Củ dền tươi: 2 củ

- Dầu ô liu: 2 muỗng cà phê

- Sáp ong: 4 muỗng cà phê

- Vitamin E: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Cho 2 củ dền tươi vào máy ép lấy nước sẽ thu được khoảng 2 chén con. Đun nước ép cho đến khi bắt đầu sền sệt thì tắt bếp, để nguội trong vài phút (không nên để đặc quánh).

Mách mẹ bầu cách làm son tại nhà cho đôi môi mướt mịn tự nhiên, không gây hại thai nhi - Ảnh 2
Đun nước ép củ dền tươi trên bếp mẹ bầu sẽ thu được hỗn hợp sền sệt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Lần lượt cho dầu ô liu, sáp ong vào. Tiếp tục đun bằng lửa nhỏ cho đến khi sáp ong tan hoàn toàn rồi bắc nồi ra khỏi bếp. Mẹ bầu lưu ý liên tục dùng đũa gỗ khuấy đều tay, tránh tình trạng hỗn hợp bị vón cục.

Bước 3: Khi hỗn hợp son củ dền gần đặc sánh thì mẹ cho 1 muỗng cà phê vitamin E vào rồi tiếp tục khuấy đều đến khi hỗn hợp nguội và đông lại như son môi. Sau cùng, cho son đã nấu vào lọ đã chuẩn bị.  

Son môi hoa dâm dụt

Nguyên liệu:

- Hoa dâm bụt: 10 bông

- Dầu hạnh nhân: 4 muỗng cà phê

- Sáp ong: 2 muỗng cà phề

- Vitamin E

Thực hiện:

Mách mẹ bầu cách làm son tại nhà cho đôi môi mướt mịn tự nhiên, không gây hại thai nhi - Ảnh 3
Màu hồng đỏ của hoa dâm bụt sẽ khiến các mẹ bầu tự tin ra ngoài hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Mẹ bầu lấy hoa dâm bụt tươi đem rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đến cho lần lượt hoa dâm bụt, dầu hạnh nhân, sáp ong, vitamin A vào chén rồi cho hỗn hợp vào lò vi sóng quay khoảng 2 phút, đến khi sôi lăn tăn.

Bước 2: Khuấy nhẹ hỗn hợp đồng thời nghiền nát hoa dâm bụt. Để chén hỗn hợp nguội từ 5 – 10 phút thì dùng vải sạch lọc lấy nước, bỏ bã. Tiếp tục khuấy đều hỗn hợp sau khi lọc và để nguội.

Bước 3: Mẹ bầu cho hỗn hợp sau khi nguội vào lọ đã chuẩn bị sẵn.

Son môi mật ong

Son dưỡng môi làm từ mật ong, sáp ong, dầu dừa sẽ giúp mẹ bầu giữ ẩm đôi môi, giúp môi hồng hào khi mang thai.

Chuẩn bị:

- Mật ong: 1 muỗng canh

- Sáp ong: 14g

- Dầu dừa: 110ml

Thực hiện:

Mách mẹ bầu cách làm son tại nhà cho đôi môi mướt mịn tự nhiên, không gây hại thai nhi - Ảnh 4
Son môi sáp ong sẽ giúp bà bầu dưỡng môi hồng hào suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu cắt nhỏ sáp ong, cho vào chén, thêm 1 muỗng canh mật ong rồi đem hấp cách thủy cho đến khi sáp chảy tan hết. Tiếp đến, thêm dầu dừa vào, khuấy đều hỗn hợp trong khoảng 2 phút rồi để nguội. Đổ hỗn hợp vào hũ đựng son, để khoảng một giờ đến khi đông lại là chị em đã có hũ son dưỡng làm từ mật ong chất lượng.

Bà bầu sử dụng son môi tự làm tại nhà cần lưu ý: Chỉ nên dùng các nguyên liệu an toàn với thời gian tối đa từ 4 – 5 tháng. Thông thường, son môi tự nhiên không chứa chất bảo quản nên dễ bị giảm chất lượng do tác động của thời tiết.

Chúc chị em thành công với cách làm son tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên cho bà bầu!

Bà bầu uống bia lợi hay hại cho sức khỏe thai nhi?

Bà bầu uống bia lợi hay hại cho sức khỏe thai nhi?

Khi mang thai, bà bầu được khuyên không nên sử dụng rượu và các chất kích thích để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Đối với việc tiêu thụ bia, một số người vẫn truyền nhau quan niệm bà bầu uống bia vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa giúp bé có làn da hồng hào. Vậy bà bầu uống bia có tốt cho thai nhi?

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm son môi tại nhà cho bà bầu son môi cho bà bầu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày