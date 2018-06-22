Mách mẹ bầu cách làm son tại nhà cho đôi môi mướt mịn tự nhiên, không gây hại thai nhi

Để giảm thiểu tác hại, bà bầu có thể tô son được làm từ những nguyên liệu tự nhiên. Chị em có thể tự tay làm ra những thỏi son dưỡng cho bà bầu với cách làm đơn giản dưới đây.

Thành phần chính của nhiều loại son môi chủ yếu gồm sáp, chất béo, chì, chất bảo quản cùng một số nguyên liệu khác. Bà bầu dùng những loại son này vô tình khiến một lượng chì nhất định vào cơ thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

- Sáp ong: 4 muỗng cà phê

- Vitamin E: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Cho 2 củ dền tươi vào máy ép lấy nước sẽ thu được khoảng 2 chén con. Đun nước ép cho đến khi bắt đầu sền sệt thì tắt bếp, để nguội trong vài phút (không nên để đặc quánh).

Đun nước ép củ dền tươi trên bếp mẹ bầu sẽ thu được hỗn hợp sền sệt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Lần lượt cho dầu ô liu, sáp ong vào. Tiếp tục đun bằng lửa nhỏ cho đến khi sáp ong tan hoàn toàn rồi bắc nồi ra khỏi bếp. Mẹ bầu lưu ý liên tục dùng đũa gỗ khuấy đều tay, tránh tình trạng hỗn hợp bị vón cục.

Bước 3: Khi hỗn hợp son củ dền gần đặc sánh thì mẹ cho 1 muỗng cà phê vitamin E vào rồi tiếp tục khuấy đều đến khi hỗn hợp nguội và đông lại như son môi. Sau cùng, cho son đã nấu vào lọ đã chuẩn bị.

Son môi hoa dâm dụt

Nguyên liệu:

- Hoa dâm bụt: 10 bông

- Dầu hạnh nhân: 4 muỗng cà phê

- Sáp ong: 2 muỗng cà phề

- Vitamin E

Thực hiện:

Màu hồng đỏ của hoa dâm bụt sẽ khiến các mẹ bầu tự tin ra ngoài hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Mẹ bầu lấy hoa dâm bụt tươi đem rửa sạch, để ráo nước. Tiếp đến cho lần lượt hoa dâm bụt, dầu hạnh nhân, sáp ong, vitamin A vào chén rồi cho hỗn hợp vào lò vi sóng quay khoảng 2 phút, đến khi sôi lăn tăn.

Bước 2: Khuấy nhẹ hỗn hợp đồng thời nghiền nát hoa dâm bụt. Để chén hỗn hợp nguội từ 5 – 10 phút thì dùng vải sạch lọc lấy nước, bỏ bã. Tiếp tục khuấy đều hỗn hợp sau khi lọc và để nguội.

Bước 3: Mẹ bầu cho hỗn hợp sau khi nguội vào lọ đã chuẩn bị sẵn.

Son môi mật ong

Son dưỡng môi làm từ mật ong, sáp ong, dầu dừa sẽ giúp mẹ bầu giữ ẩm đôi môi, giúp môi hồng hào khi mang thai.

Chuẩn bị:

- Mật ong: 1 muỗng canh

- Sáp ong: 14g

- Dầu dừa: 110ml

Thực hiện:

Son môi sáp ong sẽ giúp bà bầu dưỡng môi hồng hào suốt thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu cắt nhỏ sáp ong, cho vào chén, thêm 1 muỗng canh mật ong rồi đem hấp cách thủy cho đến khi sáp chảy tan hết. Tiếp đến, thêm dầu dừa vào, khuấy đều hỗn hợp trong khoảng 2 phút rồi để nguội. Đổ hỗn hợp vào hũ đựng son, để khoảng một giờ đến khi đông lại là chị em đã có hũ son dưỡng làm từ mật ong chất lượng.

Bà bầu sử dụng son môi tự làm tại nhà cần lưu ý: Chỉ nên dùng các nguyên liệu an toàn với thời gian tối đa từ 4 – 5 tháng. Thông thường, son môi tự nhiên không chứa chất bảo quản nên dễ bị giảm chất lượng do tác động của thời tiết.

Chúc chị em thành công với cách làm son tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên cho bà bầu!