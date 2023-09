Bà bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ đẹp như tranh?

Thực phẩm giàu vitamin C - Cải thiện sắc tố da

Vitamin C (Acid Ascorbic – AA) có rất nhiều tác dụng như tăng sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật. Bên cạnh đó, vitamin C còn là chất chống oxy hóa rất mạnh giúp chống lại các gốc tự do, chống lão hóa, tái tạo và sản sinh collagen, sửa chữa các mô trong cơ thể và tham gia vào một số quá trình chuyển hóa các chất.

Chính vì vậy, khi được bổ sung vitamin C đầy đủ có khả năng ức chế việc tạo thành melanin, làm mờ sắc tố melanin, giúp da trắng sáng, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang. Do đó, khi cha mẹ có làn da ngăm đen mà muốn cải thiện làn da cho bé thì mẹ bầu cần tích cực ăn các thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa sắc tố sạm đen của da để trẻ sinh ra sau này dễ có làn da trắng mịn màng.