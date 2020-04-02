Bà bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ đẹp như tranh?

Mẹ bầu 02/04/2020 13:46

Ngoài 70% di truyền, mẹ vẫn có 30% cơ hội để cải thiện màu sắc làn da và môi của trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng. Vì vậy, bà bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ đẹp tựa thiên thần luôn được nhiều phụ huynh quan tâm. 

Bất cứ người làm cha mẹ nào, cũng đều muốn sinh ra đứa con khỏe mạnh, trắng trẻo và hồng hào. Vì vậy, khi khoa học ngày càng phát triển, đã chứng minh được rằng, các thực phẩm mà mẹ bầu tiêu thụ trong thời gian thai kỳ không chỉ quyết định đến sự phát triển khỏe mạnh mà còn tác động khá nhiều đến nước da của trẻ. Nên bà bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ luôn được các chị em, mẹ bỉm sữa quan tâm. Vấn đề này chưa bao giờ giảm nhiệt trên các diễn đàn phụ nữ và làm cha mẹ. 

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Bà bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ luôn được các chị em quan tâm

Một chế độ ăn uống một cách khoa học, hợp lý ngay từ thời điểm chuẩn bị mang thai và trong suốt 40 tuần của thai kỳ, sẽ giúp cho bé có da trắng, môi đỏ. 

Thực phẩm giàu vitamin C - Cải thiện sắc tố da

Vitamin C (Acid Ascorbic – AA) có rất nhiều tác dụng như tăng sức đề kháng, giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật. Bên cạnh đó, vitamin C còn là chất chống oxy hóa rất mạnh giúp chống lại các gốc tự do, chống lão hóa, tái tạo và sản sinh collagen, sửa chữa các mô trong cơ thể và tham gia vào một số quá trình chuyển hóa các chất.

Chính vì vậy, khi được bổ sung vitamin C đầy đủ có khả năng ức chế việc tạo thành melanin, làm mờ sắc tố melanin, giúp da trắng sáng, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang. Do đó, khi cha mẹ có làn da ngăm đen mà muốn cải thiện làn da cho bé thì mẹ bầu cần tích cực ăn các thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa sắc tố sạm đen của da để trẻ sinh ra sau này dễ có làn da trắng mịn màng.

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Thực phẩm giàu vitamin C giúp giảm sắc tố đen cho da em bé

Những loại thực phẩm cung cấp lượng vitamin C phong phú như dâu tây, cam, quýt, bưởi, chanh, bông cải xanh… Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên bổ sung những loại rau có màu xanh đậm như rau muống, rau ngót, rau bina, cải xoăn… làm giảm đi sắc tố đen trong tế bào da, nuôi dưỡng làn da trẻ trắng sáng. 

Bên cạnh đó, mẹ cũng hãy bổ sung thêm đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành. Bởi loại thực phẩm này cung cấp đầy đủ các axit amin cần thiết, giàu canxi, sắt, folat, vitamin A, PP, D, Riboflavin và B12… tốt cho sự phát triển của thai nhi, giảm nguy cơ sinh non, còi xương. Hơn nữa, đậu nành cũng là một loại thực phẩm tốt cho nội tiết để hoàn thiện làn da của thiên thần nhỏ nhanh chóng.

Chính vì vậy, đậu nành là một trong những thực phẩm tốt mà bạn cần cho vào cuốn sổ tay cẩm nang mang tên “mẹ bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ” và xây dựng thực đơn dinh dưỡng phù hợp trong thai kỳ. 

Chăm chỉ uống nước dừa và đậu đen 

Theo kinh nghiệm dân gian, mẹ bầu uống nước dừa và nước đậu đen trong thời kỳ mang thai sẽ sinh ra con có làn da trắng hồng, môi đỏ. Bí quyết này vẫn được lưu truyền đến ngày nay và được nhiều chị em áp dụng. 

Nước dừa ít calo và chất béo, nhưng rất giàu các vitamin, khoáng chất như axit lauric, clorua, sắt, kali, magie, canxi, natri và phốt pho, tốt cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của bé. Trong đó, hàm lượng Kali có trong nước dừa là chất cân bằng điện giải cao gần gấp đôi lượng kali có trong chuối - đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu hoạt động của hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch đồng thời hỗ trợ hấp thụ và cân bằng chất lỏng bên trong cơ thể. 

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Uống nước dừa tốt cho mẹ và sự phát triển của em bé

Các nhà khoa học cũng đã chỉ ra được rằng, chất cytokinin và axit lauric có trong nước dừa tươi giúp điều hòa tăng trưởng và phân chia tế bào, giảm thiểu tối đa lão hóa tế bào da, giúp cân bằng pH, giúp các mô liên kết bền và giữ nước để làn da của bé yêu trở nên trắng hồng, không bị nhăn nheo, đen sạm. 

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu, mẹ bầu nên hạn chế uống nước dừa. Bởi nước dừa có tính hàn, dễ gây lạnh bụng khiến cho tình trạng ốm nghén trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, mẹ nên bắt đầu uống nước dừa đều đặn từ tháng thứ tư trở đi là tốt nhất.

Bên cạnh nước dừa thì mẹ có thể uống thêm nước đậu đen cũng chứa hàm lượng chất xơ cũng như protein rất cao. Đậu đen cũng chứa nhiều khoáng chất, vitamin cùng 10 loại axit amin như: Lysine, Methionine,Tryptophane, Phenylalanine, Threonine, Valine, Leucine, isoleucine, Arginine và histidine… 

Đây đều là những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe dẻo dai cũng như cải thiện làn da trở nên mịn màng và trắng hồng cho bé. Một ngày mẹ chỉ nên dùng từ 1-2 cốc nước đậu đen. Tuyệt đối không nên dùng nhiều quá bởi nước đậu đen chứa chất phytate sẽ làm giảm hấp thu một số khoáng chất như sắt, kẽm, canxi trong các thực phẩm khác.

Ăn trứng gà - Sinh con da trắng môi đỏ

Nhiều người cho rằng, trong thời kỳ mang thai, bà bầu nhất định phải ăn nhiều trứng gà thì thai nhi sẽ có được làn da trắng và môi đỏ. Do đó, bà bầu ăn gì cho con da trắng môi đỏ thì không thể bỏ qua trứng gà, đặc biệt là lòng đỏ trứng gà. Bởi trứng có vai trò trong việc hình thành các tế bào của thai nhi vì mỗi tế bào của thai nhi được tạo thành từ protein. Trứng gà chứa vừa đủ hàm lượng protein cần thiết cho sự phát triển của thai nhi mỗi ngày.

Bên cạnh đó, trứng gà có giá trị dinh dưỡng cao, trong 100g cung cấp: 14,8g protein, 11,6g lipid, 55mg canxi, 210mg photpho, 0,7mg Vitamin A và acid béo omega-3, lutein, kẽm và choline, tốt cho sự sự tăng trưởng tổng thể của em bé trong đó có da. Do đó, hàng ngày mẹ cần bổ sung trứng gà vào khẩu phần ăn của mình một cách hợp lý để nâng cao sức khỏe của mẹ cũng như sự phát triển của thai nhi. 

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Ăn trứng gà tốt cho sự phát triển của thai nhi và cải thiện làn da em bé

Trứng luộc là cách ăn tốt nhất cung cấp 100% dinh dưỡng. Vì thế, mẹ nên ăn trứng gà luộc thay vì chiên, xào. Theo khuyến cáo, mẹ bầu chỉ nên ăn 3 - 4 lòng đỏ trứng mỗi tuần. Bởi mỗi ngày người lớn chỉ nên tiêu thụ ít hơn 300 miligam cholesterol, trong một lòng đỏ trứng gà chứa khoảng 185 - 213 miligam cholesterol. Do đó, nếu ăn 2 quả trứng mỗi ngày sẽ khiến thai phụ thừa lượng cholesterol còn chưa kể đến những thực phẩm khác cũng có chứa hàm lượng cholesterol nhất định. Khi dư thừa cholesterol có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm. 

Bên cạnh đó, mẹ bầu không nên ăn trứng gà sống hay trứng lòng đào bởi có thể bị ngộ độc vi khuẩn salmonella, ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi gây sinh non, mất nước do tiêu chảy hoặc ói mửa…

Một số lưu ý khi ăn uống trong thời kỳ mang thai

Chế độ ăn khi mang thai của mẹ bầu nên thay đổi theo thời kỳ tam cá nguyệt. Do đó, mẹ bầu ăn gì cho con da trắng môi đỏ cũng cần tuân theo nguyên tắc linh động thay đổi thực đơn để đa dạng các bữa ăn. Bổ sung xen kẽ các thực phẩm giúp da em bé trắng trẻo lúc sinh ra và khỏe mạnh trong các bữa ăn. 

Bên cạnh, ăn các thực phẩm giàu vitamin C, trứng, uống nước dừa, đậu đen… mẹ cũng cần ăn nhiều cá như: cá hồi, cá đồng… vì chúng chứa nhiều omega 3 và 6 giúp nuôi dưỡng và phát triển trí não cho bé, cũng như giúp bảo vệ các tế bào để da trắng dần từ bên trong. 

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Thực đơn ăn của mẹ bầu cần linh hoạt

Ngoài ra, các loại ngũ cốc như gạo lứt, mè đen, sữa đậu nành, đậu phụ, các loại hạt giàu vitamin cho cơ thể mẹ cũng góp phần thay đổi sắc tố da giúp em bé trắng lên rõ rệt.

Hy vọng với những thông tin cung cấp ở trên, phần nào đã giúp các chị em biết được bà bầu ăn gì để con da trắng môi đỏ. Từ đây, xây dựng được chế độ ăn uống khoa học, bổ sung những thức ăn tốt cho cơ thể mẹ và nuôi dưỡng làn da trắng, môi đỏ cho con.

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