Củ đậu là loại thực phẩm bình dân thông dụng rất được yêu thích của người Việt Nam

Củ đậu giàu dinh dưỡng . Trong 100g củ đậu có chứa 92g nước, 1g protit, gần 21mg Vitamin A, 20mg Canxi, 6g glucit, 0.7g xenluloza, 0.3g tro, 2,4 g tinh bột, ….và các khoáng chất khác.

Củ đậu được biết đến là loại quả bình dân thông dụng của người Việt Nam. Một số ưu điểm của củ đậu gồm: giá thành rẻ, giàu dinh dưỡng và an toàn với sức khỏe được nhiều người sử dụng.

Dù chỉ là thức ăn bình dân, nhưng trong củ đậu chứa hàm lượng dinh dưỡng cao -Ảnh: Internet

2. Bà bầu ăn củ đậu có tốt không?

Củ đậu có hương vị ngọt, thanh mát khá giống lê, nhưng chứa lượng đạm và chất xơ nhiều hơn. Nhiều chị em khi mang thai rất thích ăn sống củ đậu thay vì ăn trái cây.

Câu trả lời cho thắc mắc Bà bầu ăn củ đậu có tốt không: CÓ TỐT.

Chi tiết tác dụng của củ đậu với bà bầu như sau:

Giúp hệ tim mạch khỏe mạnh

Củ đậu là loại quả giúp bà bầu có một hệ tim mạch khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, củ đậu là loại quả có nhiều chất xơ và không chứa chất béo giúp bà bầu có một hệ tim mạch khỏe mạnh, phòng chống các bệnh như xơ vữa động mạch, đột quỵ, đau tim…

Bên cạnh đó, trong củ đậu có chứa nhiều natri giúp cơ chế co bóp đều, lưu thông máu của trái tim có thể thực hiện tốt hơn.

Chữa ốm nghén

Dùng củ đậu sẽ giúp mẹ bầu dễ ăn và ăn ngon miệng hơn - Ảnh: Internet

Trong thời kì ốm nghén, chị em thường có cảm giá nhạt miệng và chán ăn. Dùng củ đậu sẽ giúp cung cấp lượng tinh bột dồi dào vào cơ thể (4,51% đường glucoza, 2,4% tinh bột). Đảm bảo chị em sẽ không chê và ăn ngon miệng hơn.

Giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn

Trong thời gian mang mang thai, chị em khó tránh được tình trạng táo bón và trĩ. Điều này khiến chị em gặp nhiều khó khăn khi đi vệ sinh.

Với tính ngọt, mát, thành phần nhiều chất xơ và công dụng thanh nhiệt, củ đậu là thực phẩm giúp giảm thiểu áp lực với dạ dày rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Thường xuyên bổ sung món ăn từ củ đậu giúp hệ tiêu hóa của mẹ bầu làm việc tốt hơn -Ảnh: Internet

Thường xuyên bổ sung củ đậu vào thực đơn dinh dưỡng là cách giúp hệ tiêu hóa ổn định, có cảm giác nhẹ nhàng, mát tránh nguy cơ mắc bệnh.Mẹ bầu có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau để thay đổi thường xuyên như: củ đậu nấu canh nấm, củ đậu xào thịt heo, tôm cuốn củ đậu, …

Nâng cao hệ miễn dịch

Củ đậu chứa giàu vitamin, nhất là vitamin C giúp cơ thể có được nguồn dinh dưỡng đầy đủ và giúp tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, trong củ đậu có chứa các chất đường ngọt giúp bà bầu dễ chịu và tỉnh táo hơn.

Dùng củ đậu thường xuyên là cách nâng cao hệ miễn dịch hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chăm sóc da mẹ và bé đẹp hơn

Củ đậu giúp chăm sóc da mẹ bầu và bé- Ảnh: Internet

Củ đậu bổ sung nhiều nước nên giúp da mẹ luôn căng sáng tràn đầy sức sống, cân bằng ẩm, mềm mại, trẻ trung. Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào trong củ đậu còn giúp bổ sung dinh dưỡng để da khỏe mạnh từ bên trong.

Lưu ý:

Không nên ăn lá và hạt vì trong đó có chứa tạp chất gây đau bụng, gây tụt huyết áp..

Không nên ăn quá nhiều vì sẽ gây chướng bụng, đầy hơi, giảm cảm giác thèm ăn.

Với những thông tin bổ ích vừa chia sẻ qua bài viết này, hi vọng các mẹ bầu có thêm những kiến thức về củ đậu, cũng như nắm được Bà bầu ăn củ đậu có tốt không?

Hãy an tâm lựa chọn củ đậu là nguyên liệu để chế biến những món ăn ưa thích nhé!