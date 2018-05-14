Bà bầu ăn chôm chôm có tốt cho mẹ và bé không?

Nhiều bà bầu e ngại việc ăn chôm chôm sẽ khiến cơ thể bị nóng, không tốt cho thai nhi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng , bà bầu ăn chôm chôm vừa phải sẽ giúp bổ sung sắt, giảm thiểu mệt mỏi, chóng mặt và vô vàn lợi ích khác.

Chôm chôm có nhiều giống: Chôm chôm nhãn, chôm chôm đường, chôm chôm Java... Mùa chôm chôm chín bắt đầu từ đầu tháng 6 hàng năm. Đây là loại quả nhiệt đới đặc trưng, vị ngọt, giàu vitamin C.

Vitamin C trong trái chôm chôm còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho bà bầu nhằm ngăn ngừa một số bệnh thường gặp như: Cảm sốt, nhức đầu, cúm.

Hoạt chất axit gallic trong chôm chôm có tác dụng loại bỏ một số gốc tự do, giúp bảo vệ bà bầu tránh khỏi tác động của vi khuẩn gây hại và các hội chứng nhiễm trùng khác.

Cung cấp năng lượng

Thành phần chôm chôm chứa nhiều nước, protein và carbohydrate cung cấp cho cơ thể bà bầu nguồn năng lượng thiết yếu trong ngày. Loại quả này sẽ giúp mẹ bầu tỉnh táo, giảm cảm giác mệt mỏi, ngừa chứng đầy hơi khi ăn no.

Hỗ trợ hệ xương chắc khỏe

Lượng canxi trong chôm chôm sẽ giúp hệ xương bà bầu chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Chôm chôm còn dồi dào các nguyên tố vi lượng đặc biệt quan trọng cho bà bầu và thai nhi như: Canxi, phốt pho, magie, kẽm giúp hệ xương bà bầu chắc khỏe, hạn chế sự thiếu hụt canxi khi mang thai.

Ngăn ngừa thiếu máu thai kỳ

Ăn chôm chôm sẽ giúp cơ thể mẹ bầu tiếp nhận lượng sắt cần thiết, làm tăng nồng độ hemoglobin trong cơ thể. Chị em sẽ ngừa được các chứng thiếu máu do thiếu sắt gây ra.

Bảo vệ làn da, mái tóc mẹ bầu

Các vitamin đóng vai trò quan trọng cho làn da, mái tóc mẹ bầu như vitamin C, vitamin E và nước đều có đầy đủ trong trái chôm chôm. Vì vậy, bà bầu ăn loại quả này sẽ giúp da dẻ mịn màng, mềm mại, mái tóc chắc khỏe, ít gãy rụng.

Cách chọn chôm chôm ngon cho bà bầu

Mẹ bầu muốn chọn được những chùm chôm chôm chín ngon cần lưu ý một số mẹo đơn giản sau:

Chôm chôm ngon có vỏ cứng, không bị úng nước. Nếu thấy vỏ có vẻ héo, khô, có vết côn trùng ăn, bóp nhẹ chảy nước thì không nên chọn.

Bà bầu nên chọn những trái chôm chôm vỏ căng, gai có màu sắc tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn chôm chôm, mẹ bầu ưu tiên chọn những quả có gai màu sáng, đỏ, tránh chọn những quả có gai đã chuyển sang màu đen hoặc thâm đen vì đã héo.

Muốn chọn được chôm chôm nhãn ngon, bà bầu cần lưu ý chọn những quả có hình cầu, nhẹ, gai trên vỏ ngắn, không quá dài, mọc thưa. Chôm chôm nhãn chín đỏ có phần thịt trong, dai ít tróc hạt.