Ăn bơ có tốt cho bà bầu không: Câu trả lời sẽ khiến các chị em sửng sốt

Mẹ bầu 11/04/2018 18:33

Bà bầu ăn bơ thường xuyên không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể mà còn hạn chế nguy cơ dị tật thai nhi, tăng cường chỉ số thông minh và vô vàn công dụng tuyệt vời khác.

Trái bơ có xuất xứ ở vùng đất Nam Mỹ. Tại Việt Nam, bơ được trồng ở nhiều nơi trong cả nước, nhiều nhất tại các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Lắk...) với đặc trưng về khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi. Thông thường, mùa bơ sẽ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch hàng năm.

Bơ là loại trái cây không có cholesterol, chứa nhiều chất béo đơn không bão hòa tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng protein, chất xơ, carotenoid, các vitamin và khoáng chất khác trong loại quả này còn mang lại nguồn dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe bà bầu và thai nhi.

Ăn bơ có tốt cho bà bầu không: Câu trả lời sẽ khiến các chị em sửng sốt - Ảnh 1
Bà bầu ăn bơ có tốt không là thắc mắc chung của nhiều chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả bơ với sức khỏe bà bầu

“Thổi bay” cơn ốm nghén

Những cơn ốm nghén liên tục hành hạ khiến cơ thể mẹ bầu luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, chán ăn. Nhiều bà bầu nôn hết thức ăn ngay khi vừa ăn vào. Thời điểm này, bà bầu nên thường xuyên ăn bơ để trị ốm nghén.

Vitamin B6 trong trái bơ sẽ có tác dụng làm giảm cơn buồn nôn, giúp bà bầu tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất đồng thời hỗ trợ sản xuất hồng cầu ngăn ngừa chứng thiếu máu thai kỳ.

Phòng ngừa dị tật thai nhi

Ăn bơ có tốt cho bà bầu không: Câu trả lời sẽ khiến các chị em sửng sốt - Ảnh 2
Bà bầu ăn bơ tốt cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian 3 tháng đầu mang thai, hệ thần kinh của bé dần hình thành và hoàn thiện. Để hỗ trợ sự phát triển trí não và ngăn ngừa dị tật ống thần kinh thai nhi, mẹ bầu hãy ăn nhiều bơ. Thành phần folate trong quả bơ là dưỡng chất quan trọng ngăn ngừa hiện tượng thai nhi dị tật.

Giúp bé thông minh

Các chất béo lành mạnh trong trái bơ giúp hệ tim mạch của bà bầu khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chất béo có ích sẽ giúp vùng chất xám não trong não bộ – nơi quyết định chỉ số thông minh của bé - phát triển vượt trội.

Ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ

Ăn bơ có tốt cho bà bầu không: Câu trả lời sẽ khiến các chị em sửng sốt - Ảnh 3
Ăn bơ thường xuyên sẽ giúp bà bầu hạn chế hội chứng tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Một quả bơ cỡ vừa sẽ chứa đến 90mcg folate và một lượng lớn axit béo omega 3. Hai dưỡng chất này tạo điều kiện cho cơ thể mẹ bầu dễ dàng hấp thu các chất khác, cân bằng lượng insulin trong cơ thể, phòng tránh tối đa nguy cơ tiểu đường.

Duy trì sắc đẹp tự nhiên

Các vitamin A, E, D cùng các nguyên tố kali, phốt pho, lưu huỳnh, clo sẽ giúp bà bầu có làn da mịn màng, hồng hào, sạch mụn và mờ thâm nám. Vitamin E trong quả bơ còn bảo vệ làn da mẹ bầu khỏi quá trình oxy hóa, tăng độ đàn hồi, duy trì sự trẻ trung dài lâu. Bên cạnh đó, vitamin A sẽ thúc đẩy tổng hợp collagen, các tế dào da mới sẽ luôn được tái tạo.

Biết được công dụng của quả bơ đối với bà bầu, chị em đừng quên bổ sung món này vào thực đơn hàng ngày nhé.

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