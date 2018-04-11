Cách hay chữa khỏi viêm họng cho bà bầu bằng nguyên liệu tự nhiên

Mẹ bầu 11/04/2018 11:29

Bằng cách dùng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn, bà bầu có thể trị dứt điểm những cơn viêm họng, ngứa rát cổ ngay tại nhà.

Bà bầu bị viêm họng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Do virus xâm nhập khiến cổ họng bị khô rát đau buốt; Bị viêm amindan; Do tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và một số bệnh liên quan đến đường hô hấp khác.

Thông thường, bị viêm họng ở mức độ nhẹ phụ nữ mang thai không nên dùng thuốc kháng sinh, đặc biệt trong 3 tháng đầu. Bà bầu có thể dùng các nguyên liệu theo kinh nghiệm dân gian để trị chứng viêm họng khi vừa khởi phát.

Cách chữa viêm họng cho bà bầu

Súc miệng nước muối

Nước muối sinh lý có tính sát khuẩn cao có thể dùng cho trẻ sơ sinh và an toàn với bà bầu. Khi có các dấu hiệu ngứa rát vùng cổ họng, bà bầu nên thường xuyên súc miệng nước muối 2 lần/ngày để sát khuẩn.

Chanh tươi và muối

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Sự kết hợp của chanh tươi và muối sẽ giúp bà bầu trị dứt điểm chứng viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Chanh tươi và muối là những nguyên liệu có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch vòm họng. Cổ họng chớm đau rát, bà bầu hãy sử dụng chanh tươi mọng nước rửa sạch thái lát mỏng trộn với muối hột rồi ngậm hàng ngày.

Nước ép cà rốt mật ong

Mẹ bầu sử dụng 2 củ cà rốt loại vừa ép lấy nước. Sau đó cho 2 – 3 thìa mật ong vào khuấy đều. Pha loãng hỗn hợp với nước sôi để nguội theo tỉ lệ 1:1. Sử dụng nước ép cà rốt pha mật ong súc họng từ 3 – 5 lần/ngày, mỗi lần từ 5 – 7 phút để cổ họng bà bầu dịu đi.

Củ cải trắng

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Củ cải trắng ép nước là cách hay chữa viêm họng cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Viêm họng có thể gây ho, khan tiếng dẫn đến tắt tiếng. Bà bầu hãy dùng củ cải trắng giã nát hoặc ép lấy nước uống. Ngoài ra, chị em có thể nấu cháo củ cải, cho thêm ít hành lá và tía tô để cơ thể ấm nóng, trị khàn tiếng, mất tiếng.

Lá tía tô

Bà bầu dùng nắm lá tía tô rửa sạch, giã nhuyễn vắt lấy nước cốt uống 5 lần/ngày trong vòng 3 – 4 ngày. Các triệu chứng viêm họng sẽ dần thuyên giảm. Theo kinh nghiệm dân gian, bà bầu có thể ăn cháo tía tô nóng thêm hành lá, hạt tiêu để diệt khuẩn vùng họng.

Nếu công phu hơn, chị em có thể dùng lá tía tô xanh, rễ tía tô phơi khô trong bóng râm, vỏ quýt nấu cháo với gạo nếp rang để trị các triệu chứng ho, viêm rát vùng họng.

Tỏi chưng mật ong

Tỏi và mật ong đều có tính kháng sinh tự nhiên, giảm viêm họng và tăng sức đề kháng.

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Bà bầu vị viêm họng có  thể sử dụng hỗn hợp tỏi chưng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu sử dụng 5 nhánh tỏi đập dập trộn đều với 2 muỗng cà phê mật ong sau đó đem hấp cách thủy. Đến khi tỏi dậy mùi hăng thì tắt bếp. Khi bị viêm họng, bà bầu uống hỗn hợp tỏi chưng mật ong 2 – 3 lần/ngày trong 3 – 5 ngày, mỗi lần uống từ 1 – 2 muỗng cà phê.

Quất chưng mật ong

Tương tự như cách làm tỏi chưng mật ong, bà bầu có thể dùng quất (miền Nam gọi là trái tắc) hấp cách thủy cùng mật ong để chữa viêm họng.

Chị em sử dụng 3 – 4 quả quất rửa sạch, thái lát mỏng cho vào tô. Đổ mật ong ngang mặt quất, trộn đều để các nguyên liệu thấm vào nhau. Sau đó đem hấp cách thủy từ 10 – 15 phút đến khi hỗn hợp tan đều, sánh như siro là có thể dùng được.

Sử dụng hỗn hợp quất chưng mật ong uống mỗi ngày 2 – 3 lần, mỗi lần 1 – 2 thìa cà phê. Khi uống chị em không nên nuốt ngay mà hãy từ từ ngậm trong họng cho cổ họng dịu dần, giảm triệu chứng khàn tiếng.

Trường hợp áp dụng các phương pháp thông thường chữa viêm họng không khỏi, bà bầu nên đi khám để được bác sĩ thăm khám.

Chúc chị em thành công với những cách chữa viêm họng cho bà bầu ngay tại nhà!

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