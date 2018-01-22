8 loại nước uống 'kinh điển' dành cho bà bầu vừa tốt cho mẹ vừa khỏe cho con

Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể. Nước cần thiết để duy trì sự sống và giúp các hoạt động trao đổi chất diễn ra một cách bình thường. Theo các chuyên gia, người bình thường cần uống 1,6l nước mỗi ngày. Phụ nữ mang thai cần uống từ 2 – 2,5 lít nước mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ bầu và thai nhi.

Khi mang thai, nhu cầu cung cấp nước của cơ thể tăng lên rất nhiều, mẹ bầu không nên đợi đến khi khát rồi mới uống nước. Thêm vào đó, bên cạnh việc thường xuyên bổ sung lượng nước lọc thiết yếu, chị em cũng nên uống nhiều thức uống khác tốt cho bà bầu và thai nhi.

Nước dừa chứa các chất điện giải giúp cơ thể bà bầu cân bằng chất lỏng, tăng cường các hoạt động cơ bắp và cung cấp tác vitamin cần thiết trong thai kỳ. Bà bầu uống nước dừa sẽ giúp bổ sung nước ối, ngăn ngừa táo món, ợ hơi và giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Bà bầu nên uống từ 1 – 2 ly sữa mỗi ngày để bổ sung canxi cho cơ thể. Ngoài ra, trong sữa còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng (DHA, ARA, cholin…) rất tốt cho sự phát triển trí não của bé.

Uống nước dừa từ cam cá nguyệt thứ 2 trở đi rất tốt cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không phải lúc nào bà bầu uống nước dừa cũng mang lại kết quả tốt. Thời kỳ mang thai 3 tháng đầu, bà bầu nên hạn chế uống nước dừa, đặc biệt với những mẹ bầu bị nghén nặng. Thời điểm thích hợp cho mẹ bầu uống nước dừa là vào vào 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ.

Nước mía

Mẹ bầu uống nước mía sẽ giúp cải thiện da, tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Ở 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu chỉ cần uống một ly nước mía cho thêm một nhánh gừng đập dập sẽ giúp trị dứt ốm nghén. Tuy nhiên, lượng đường trong nước mía khá cao nên chị em lưu ý không nên uống quá 1 ly mỗi ngày.

Bà bầu uống nước mía khi mang thai sẽ làm giảm rõ rệt cơn ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu có thể kết hợp nước mía với một số loại quả khác để hương vị thêm thơm ngon: Chanh, cam, cà rốt...

Nước cam

Nước cam chứa rất nhiều vitamin C giúp mẹ bầu tăng cường sức đề kháng. Mẹ bầu uống nước cam thường xuyên sẽ giúp giải cảm. Axit folic trong loại nước này sẽ hạn chế tình trạng khuyết tật ống thần kinh thai nhi; canxi giúp hệ cơ và xương của bé thêm chắc khỏe. Nhiều mẹ bầu không uống được sữa khi mang thai có thể dùng nước cam thay thế.

Sinh tố trái cây

Đây là thức uống thơm ngon với thành phần chính là trái cây và sữa giúp bà bầu bổ sung nước, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng bị thiếu hụt. Mẹ bầu có thể sử dụng các loại trái cây nhiệt đới nhiều protein, chất xơ, canxi (chuối, bơ, dâu tây, xoài, cam…) xay với sữa hoặc sữa chua để hương vị thêm hấp dẫn. Sinh tố trái cây sẽ giúp bà bầu luôn khỏe khoắn và giàu năng lượng.

Nước ép trái cây

Thay vì uống sinh tố, bà bầu cũng có thể sử dụng nước ép trái cây để giải khát, bổ sung nước, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Bà bầu nên chọn những loại trái cây ít đường hoặc uống nước ép không đường để hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ, đặc biệt đối với những mẹ bầu bị tình trạng thừa cân.

Nước ép trái cây giúp bà bầu bổ sung nhiều sắt, vitamin và khoảng chất - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mặc dù cung cấp nước và chất dinh dưỡng nhưng nước ép lại thiếu đi chất xơ cần thiết cung cấp cho mẹ bầu. Do đó, ngoài việc uống nước ép, bà bầu cũng đừng quên bổ sung các loại trái cây và rau xanh.

Nước ép rau củ

Rau củ chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất rất tốt cho mẹ và bé. Nếu mẹ bầu không thích ăn rau thì cách tốt nhất nên ép lấy nước để uống.

Thông thường, nhiều chị em trong thời kì bầu bí thường uống nước ép cà rốt để cung cấp vitamin A giúp hệ thần kinh và các cơ quan khác trong cơ thể bé phát triển toàn diện.

Nước ép bắp cải sẽ khắc phục tình trạng táo bón của bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Một lựa chọn khác cho chị em là nước ép bắp cải. Thức uống này cung cấp dồi dào lượng vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, vitamin K giúp chống đông máu và chất xơ làm giảm tình trạng táo bón của mẹ bầu khi mang thai.

Ngoài ra, các loại rau củ như: Cà chua, rau bina, rau cải... cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho mẹ bầu để ép lấy nước uống.